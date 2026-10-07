Salud

La grasa corporal cumple funciones esenciales: qué ocurre cuando se reduce demasiado

Especialistas en endocrinología, metabolismo y rendimiento deportivo explicaron cómo este tejido participa en el equilibrio energético y qué consecuencias puede tener una disponibilidad insuficiente sobre músculos, huesos y sistema inmunitario

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El tejido adiposo almacena energía sobrante y libera leptina para informar al cerebro sobre la disponibilidad energética (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La búsqueda de un cuerpo con porcentajes mínimos de grasa puede ocultar un riesgo sanitario. La reducción extrema de ese tejido altera procesos que sostienen la energía disponible, la temperatura corporal, las defensas, los huesos y la función reproductiva.

La grasa corporal cumple funciones esenciales que superan el almacenamiento de calorías. La endocrinóloga Elif Oral, profesora de Medicina en la Universidad de Míchigan, sintetizó esa relevancia en diálogo con BBC News: “Cumple una función biológica importantísima”.

PUBLICIDAD

El tejido adiposo almacena energía y produce señales hormonales

El cuerpo recibe grasas, carbohidratos y proteínas a través de los alimentos. Cuando la energía ingerida excede el gasto, las células adiposas, conocidas como adipocitos, guardan parte de esos nutrientes en forma de lípidos.

Ese proceso forma parte de un sistema de reserva. El investigador Mikael Ryden, del Instituto Karolinska de Suecia, describió al tejido adiposo como una especie de depósito especializado: acumula energía en los períodos de disponibilidad y la libera cuando el organismo la necesita.

Infografía sobre fondo claro con la silueta de un cuerpo humano, íconos anatómicos y recuadros explicativos con texto e ilustraciones.
La acumulación excesiva de grasa visceral alrededor de los órganos libera sustancias inflamatorias y eleva el riesgo de diabetes tipo 2 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La grasa corporal también interviene en la comunicación interna. Las células grasas generan hormonas que informan al cerebro sobre la disponibilidad energética y la saciedad. Una de las principales es la leptina, vinculada con el equilibrio de funciones como la reproducción y la respuesta frente a infecciones.

PUBLICIDAD

Cuando los niveles de leptina disminuyen por falta de reservas, el organismo interpreta que enfrenta una escasez de energía. A partir de allí, puede reducir o relegar procesos que considera secundarios para preservar recursos.

La reducción extrema puede afectar músculos, huesos y defensas

Una restricción calórica intensa que lleve a niveles muy bajos de tejido adiposo puede obligar al organismo a entrar en un modo de ahorro energético. Según explicó Jessica Maung, investigadora de enfermedades metabólicas en la Universidad de Míchigan, disponer de muy poca grasa altera el funcionamiento de órganos y sistemas corporales.

La falta de reservas puede impulsar la degradación de masa muscular. También compromete la formación y reparación ósea, una situación asociada con mayor fragilidad y riesgo de fracturas.

anatomía humana, holograma realista, ilustración médica, órganos principales, corazón, pulmones, hígado, cerebro, medicina visual, estudio anatómico, cuerpo - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La reducción extrema de grasa corporal induce la degradación muscular y dificulta la respuesta del sistema inmune ante infecciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

El profesor de medicina metabólica de la Universidad de Oxford Fredrik Karpe advirtió que un organismo con escasas reservas enfrenta más dificultades ante infecciones graves u otras urgencias médicas.

La disminución extrema de la grasa también repercute sobre la actividad hormonal. En hombres con una ingesta insuficiente de nutrientes, pueden bajar los niveles de testosterona, junto con la energía y el rendimiento físico. En algunas deportistas, los porcentajes demasiado bajos se vinculan con ciclos menstruales irregulares o ausencia de menstruación.

En escenarios de mayor gravedad, como los asociados con la anorexia nerviosa, la pérdida sostenida de tejido adiposo puede ocasionar daños orgánicos duraderos e incluso poner en riesgo la vida.

El porcentaje adecuado cambia según cada persona

No existe un valor único que determine cuánta grasa necesita cada individuo. La edad, el sexo, la composición corporal y otros factores influyen en esa evaluación.

Como referencia general, los hombres adultos sanos suelen presentar entre 10% y 20% de grasa corporal, mientras que en mujeres adultas sanas el rango se ubica entre 20% y 29%. Las personas con obesidad suelen superar el 30%, de acuerdo con los datos citados por BBC News.

Consulta médica por obesidad, paciente - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El rango de grasa corporal en adultos sanos se ubica entre el 10% y el 20% en hombres y entre el 20% y el 29% en mujeres (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso de atletas, los valores tienden a ser inferiores. La investigadora de rendimiento deportivo Tamara Hew-Butler, de la Universidad Estatal de Wayne, participó en un estudio que examinó a más de 700 deportistas mediante escáneres DEXA. El registro más bajo detectado fue de 10% en hombres y 16% en mujeres.

Los resultados cuestionaron la idea de que una condición física de alto rendimiento equivale a porcentajes cercanos al 1% o 2%. Esas cifras, frecuentes en discursos sobre musculación y definición corporal, no coincidieron con las mediciones de atletas que entrenaban de manera regular.

La ubicación de la grasa también influye en la salud

El riesgo no depende únicamente de la cantidad total. La grasa visceral, localizada alrededor de órganos internos, se asocia con efectos metabólicos adversos cuando se acumula en exceso. Puede liberar sustancias inflamatorias, elevar la presión arterial y dificultar el control de la glucosa, lo que incrementa el riesgo de diabetes tipo 2.

Las evaluaciones más detalladas de composición corporal se realizan con densitometría DEXA, capaz de diferenciar grasa, masa magra y masa ósea. El método requiere equipos especializados y puede resultar costoso.

Torso de un hombre sin camiseta rodeado por una cinta métrica negra a la altura de la cintura, vistiendo pantalón gris.
La evaluación de la composición corporal requiere métodos como la densitometría DEXA o el control de la relación cintura-estatura (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las mediciones con pliegues cutáneos y las balanzas inteligentes ofrecen estimaciones domésticas, aunque presentan limitaciones. Los pliegues no miden la grasa visceral y las básculas de bioimpedancia pueden variar según el nivel de hidratación.

Para controlar la acumulación abdominal, los expertos consultados por BBC News mencionaron la relación cintura-estatura, cuyo rango saludable se sitúa entre 0,4 y 0,49. También señalaron la relación cintura-cadera: valores superiores a 0,90 en hombres y 0,85 en mujeres se consideran altos.

Con el paso de los años suele aumentar la masa grasa, mientras disminuyen la masa muscular y ósea. La alimentación adecuada, el ejercicio y el entrenamiento de fuerza forman parte de las medidas planteadas para cuidar la composición corporal sin perseguir una reducción extrema del tejido adiposo.

Temas Relacionados

GrasaMetabolismoObesidadMasa MuscularGrasa VisceralSalud óseaMagazinesNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

4 valores de colesterol que se deben controlar para cuidar el corazón después de los 40 años

Un cardiólogo preventivo explicó a The Telegraph cómo analizar estos marcadores junto con la presión arterial, glucosa y los antecedentes familiares para detectar de forma temprana la acumulación de placas

4 valores de colesterol que se deben controlar para cuidar el corazón después de los 40 años

Alimentos fermentados: qué aportan a la alimentación y 8 opciones recomendadas por una especialista

Mediante este proceso se cambian sabores, texturas y composición de productos presentes en cocinas diversas. Claves de una experta en microbiota para sumarlos a la dieta diaria

Alimentos fermentados: qué aportan a la alimentación y 8 opciones recomendadas por una especialista

Cuál es el verdadero impacto del consumo de bicarbonato de sodio, la tendencia que gana terreno entre los atletas de élite

El Comité Olímpico Internacional avaló el compuesto alcalino desde 2018 por su capacidad para neutralizar un proceso natural ligado a los esfuerzos de alta intensidad. Aun así, los expertos todavía debaten cuál es su verdadero impacto en el rendimiento

Cuál es el verdadero impacto del consumo de bicarbonato de sodio, la tendencia que gana terreno entre los atletas de élite

Cómo funciona el sistema glinfático, el mecanismo cerebral que permite eliminar residuos al dormir

Investigaciones en animales y estudios iniciales en humanos exploran si esta vía podría influir en la acumulación de proteínas vinculadas con el Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas

Cómo funciona el sistema glinfático, el mecanismo cerebral que permite eliminar residuos al dormir

Cirugía de vesícula: cuál es la dieta recomendada y qué síntomas pueden aparecer las primeras semanas

Una investigación advierte sobre cambios en la microbiota y el procesamiento de lípidos. El cirujano Eduardo Lisa explicó cómo afecta esta intervención al organismo y de qué manera incide en la diversidad microbiana

Cirugía de vesícula: cuál es la dieta recomendada y qué síntomas pueden aparecer las primeras semanas

DEPORTES

Anunció su retiro en 2002, pero una negociación de último momento lo cambió todo: así sumó Ferguson una década extra en Manchester United

Anunció su retiro en 2002, pero una negociación de último momento lo cambió todo: así sumó Ferguson una década extra en Manchester United

Lo que no se vio de la despedida de Messi: la secuencia de su gol desde la platea, el blooper de los drones y las jugadas que lo hicieron enojar

El abrazo que detuvo el tiempo: las lágrimas de Thiago y el gesto de Antonela Roccuzzo cuando se encontraron con Messi

“Esa aura no se la vi a nadie en mi vida”: Scaloni se rindió a los pies de Messi y explicó cómo intentará reemplazarlo en la Selección

Las perlitas de la despedida de Lionel Messi de la selección: el regalo del árbitro, un desmayo en pleno show y la sorpresa del final

TELESHOW

El sentido mensaje de Nico Vázquez en la despedida de su amigo Lionel Messi: “Te vimos caer y levantarte”

El sentido mensaje de Nico Vázquez en la despedida de su amigo Lionel Messi: “Te vimos caer y levantarte”

La revelación de Ángel de Brito sobre Lali Espósito y Tini Stoessel: “Se invitaron a sus casamientos”

La tribuna de Pergolini le dio la espalda por la despedida de Messi y Mario le dedicó a Leo un mensaje a flor de piel

Marilina Bertoldi habló tras cantar con Lali y Tini: “Años ninguneada por el rock, y ellas me abrieron las puertas del pop”

Charly García acompañó a Lionel Messi en su despedida de la selección argentina desde un palco

INFOBAE AMÉRICA

El día que el mundo cambió

El día que el mundo cambió

Un estudio revela que las mujeres informan más dolor que los hombres: en qué zonas reportaron más molestias

Anunció su retiro en 2002, pero una negociación de último momento lo cambió todo: así sumó Ferguson una década extra en Manchester United

EN VIVO: El Nobel de Química 2026 fue otorgado a Henri Kagan y Kenso Soai por sus hallazgos clave para avances en la industria farmacéutica

La Unión Europea y China comienzan una negociación clave para evitar una guerra comercial