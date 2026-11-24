En diálogo con Infobae al Mediodía, la empresaria recordó el recorrido que compartió con Martín Varsavsky y explicó cómo aquella experiencia impulsó proyectos de medicina reproductiva, entre ellos la compañía adquirida por Ferring Pharmaceuticals por hasta USD 1.382 millones

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La experiencia de Nina Varsavsky con los tratamientos de fertilidad terminó teniendo consecuencias que fueron más allá de su historia familiar. Las dificultades que atravesó junto a Martín Varsavsky para tener hijos despertaron el interés del empresario por el sector de la medicina reproductiva y dieron origen a distintos proyectos tecnológicos y empresariales. El más reciente es Gameto, la compañía biotecnológica que desarrolló Fertilo y que fue adquirida por Ferring Pharmaceuticals en una operación valuada en hasta USD 1.382 millones.

En una entrevista con Infobae al Mediodía, Nina recordó cómo comenzó aquel recorrido, cuando tenía 30 años y suponía que quedar embarazada sería sencillo. También analizó los cambios en torno a la infertilidad, la postergación de la maternidad y los tratamientos que buscan reducir las intervenciones médicas.

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“Pensaba que sería facilísimo. Dejás los anticonceptivos y te quedás embarazada. O al menos eso creía”, contó. Sin embargo, los meses pasaban y el embarazo no llegaba. La pareja decidió entonces consultar en clínicas especializadas y finalmente recurrió a la fecundación in vitro.

Martín ya tenía hijos, una circunstancia que, según recordó Nina, influyó en cómo vivió las dificultades para concebir. “Yo me eché la culpa, que fue muy duro”, reconoció. La experiencia fue exigente, pero también llevó a su marido a prestar atención a los procedimientos médicos y al funcionamiento de los centros de fertilidad.

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“Siempre estaba viendo algo que estaba mal y que quería mejorar”, explicó. A partir de aquellas observaciones surgió el primer emprendimiento de Martín Varsavsky en el sector. La pareja tuvo posteriormente tres hijos y el empresario avanzó con nuevos proyectos vinculados con la reproducción asistida.

Las dificultades personales para lograr un embarazo motivaron a Martín Varsavsky a crear empresas dedicadas a la medicina reproductiva

De Prelude a Gameto: los negocios vinculados con la fertilidad

La primera iniciativa fue Prelude, una compañía dedicada a los tratamientos de fertilidad que, según Nina, llegó a convertirse en una de las redes de clínicas más grandes de Estados Unidos. El proyecto buscaba mejorar la atención de las pacientes y desarrollar nuevas alternativas para quienes necesitaban asistencia médica para concebir.

La empresaria también recordó que, cuando atravesó sus propios tratamientos, alrededor de 2010 y 2011, la infertilidad todavía era un tema difícil de abordar públicamente. “Las mujeres o las parejas no hablaban de eso porque era como una vergüenza”, señaló.

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En su opinión, esa situación cambió con el crecimiento de la información y la mayor difusión de alternativas como la vitrificación de óvulos, un procedimiento que permite conservarlos para intentar utilizarlos en el futuro.

Varsavsky relacionó ese interés con la postergación de la maternidad por motivos laborales, educativos o personales. Muchas mujeres, explicó, deciden tener hijos más adelante, pero no siempre conocen cómo influye la edad en sus posibilidades reproductivas.

“Muchas veces las mujeres tenemos 40 años y no somos mayores, pero nuestra biología sí lo es”, planteó. También advirtió que la fertilidad disminuye con el paso del tiempo y que ese proceso se vuelve más marcado a partir de los 35 años.

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“Siempre pensamos: ‘Bueno, el año que viene, el año que viene’. Pero viene un momento en que ya no tenés este año”, sostuvo.

Las dificultades personales para lograr un embarazo motivaron a Martín Varsavsky a crear empresas dedicadas a la medicina reproductiva

Fertilo y la búsqueda de tratamientos menos invasivos

Después de Prelude, Martín Varsavsky impulsó otros emprendimientos relacionados con la tecnología aplicada a la reproducción asistida, entre ellos uno enfocado en robótica. Posteriormente llegó Gameto, la empresa biotecnológica que desarrolló Fertilo.

La tecnología busca modificar una etapa de la fecundación in vitro convencional. En los tratamientos tradicionales, las pacientes reciben inyecciones hormonales durante varios días para estimular los ovarios y conseguir que maduren múltiples óvulos. El procedimiento también requiere controles médicos y ecografías frecuentes.

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Fertilo propone trasladar parte de ese proceso al laboratorio, con el objetivo de reducir la estimulación hormonal que necesita la paciente.

“La idea es hacerlo muchos menos días y madurar los óvulos en un laboratorio y no en el cuerpo”, explicó Nina. Según señaló, el desarrollo permitiría disminuir las jornadas de inyecciones y las visitas a los centros médicos.

“Serían muchísimo menos días de pinchazos y también menos días de ir a la clínica, de hacer ecografías”, agregó. La reducción de esas intervenciones, consideró, también podría aliviar el desgaste físico y cotidiano que implican los tratamientos.

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La empresaria recordó que los problemas de fertilidad no afectan solamente a las parejas que buscan tener su primer hijo. También hay quienes consiguen un embarazo y luego encuentran dificultades para ampliar la familia. “Hay muchas parejas que pueden tener el primero, pero después ya no pueden tener el segundo y el tercero”, señaló.

Ferring Pharmaceuticals adquirió la compañía biotecnológica Gameto en una operación valuada en hasta 1.382 millones de dólares (Imagen Ilustrativa Infobae)

El costo de los tratamientos y el acceso a la fertilidad

Varsavsky también puso el foco en las dificultades económicas para acceder a los tratamientos reproductivos. “Todavía es muy caro. Depende del país”, afirmó.

Como ejemplo, mencionó a España, donde reside junto a su familia, y explicó que el sistema público contempla la cobertura de determinados procedimientos de fecundación in vitro para quienes cumplen con los requisitos establecidos.

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En Argentina también existen mecanismos de cobertura para los tratamientos de reproducción asistida, aunque la preservación de óvulos por decisión personal presenta otras condiciones de acceso. Para la empresaria, todavía es necesario ampliar las posibilidades de cobertura. “Hay que hacer más cosas”, planteó.

Por último, vinculó las dificultades para formar una familia con la caída de la natalidad en Europa. “Yo soy alemana, lo vemos en toda Europa: ya nadie tiene hijos”, afirmó.

A su entender, facilitar el acceso a los tratamientos de fertilidad también debería formar parte de las políticas públicas. “Al final, sin hijos no tenés un país. Entonces debería ser algo cubierto de cierta forma”, concluyó.

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