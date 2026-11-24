El aporte de proteína magra de las sardinas colabora en la recuperación de los tejidos y el desarrollo de la masa muscular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Este 24 de noviembre se conmemora el Día de la Sardina, dedicado a su valor nutricional y gastronómico. Las sardinas deben su nombre a Cerdeña, isla vinculada históricamente con este pez pequeño de la familia del arenque. Hay más de 20 especies de sardinas marinas y pueden consumirse frescas o en conserva.

Por su aporte de omega-3, proteínas y calcio, este pescado azul se presenta como una alternativa de costo accesible dentro de una alimentación variada. Una lata puede aportar nutrientes que favorecen el funcionamiento del cerebro, el corazón, la visión, los músculos y los huesos, según Cleveland Clinic.

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La Asociación Americana del Corazón (AHA en inglés) señala que el pescado azul constituye una fuente de ácidos grasos omega-3 beneficiosos para la salud cardiovascular. La entidad asocia el consumo habitual de pescado y mariscos con un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Las sardinas se pueden comer como tentempié con un pan una integral y un chorrito de limón (Imagen Ilustrativa Infobae)

La AHA recomienda consumir dos raciones de pescado (especialmente pescado graso) a la semana.

“Una porción equivale a tres cuartos de una taza, de pescado desmenuzado. Los pescados grasos, como las anchoas, el arenque, la caballa, el salmón, las sardinas, el atún rojo, las ostras y los mejillones, son ricos en ácidos grasos omega-3″, describe la entidad.

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Según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), una lata de sardinas (92 gramos) contiene:

191 calorías

10,5 gramos de grasa

22,6 g de proteína

351 mg de calcio

451 mg de fósforo

48,5 mcg de selenio

8,2 mcg de vitamina B12

4,4 mcg de vitamina D

La dietista titulada Julia Zumpano, de Cleveland Clinic, detalla a continuación sus beneficios.

1. Las sardinas aportan proteínas para músculos y tejidos

Los ácidos grasos omega-3 de las sardinas ayudan a reducir los triglicéridos y protegen la salud cardiovascular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las sardinas se consideran una fuente de proteína magra. “Su contenido calórico y de grasas saturadas es relativamente bajo”, explicó Zumpano en Cleveland Clinic.

La nutricionista indicó que este alimento es rico en proteínas pese a su pequeño tamaño. Una mayor ingesta de este macronutriente puede contribuir al mantenimiento y desarrollo de la masa muscular después de la actividad física, además de participar en la reparación de tejidos.

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Tres maneras de disfrutar cualquier tipo de sardinas, según Eating Well:

En una ensalada: para darle un toque salado y proteico.

En la pasta: Las sardinas combinan bien con platos de pasta a base de tomate o aceite de oliva y son una excelente manera de variar las fuentes de pescado en la cena.

Como tentempié: se puede hacer con las sardinas, una galleta integral y un chorrito de limón.

2. Son ricas en omega-3, un aliado de la salud cardiovascular

Los pescados grasos, como las anchoas, el arenque, la caballa, el salmón, las sardinas, el atún rojo, las ostras y los mejillones, son ricos en ácidos grasos omega-3 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las sardinas figuran entre las fuentes de pescado con mayor contenido de ácidos grasos omega-3, grasas que el organismo necesita para distintas funciones.

“Los ácidos grasos omega-3 son especialmente beneficiosos para la salud del corazón”, afirmó la especialista. “Ayudan a reducir los niveles de triglicéridos y a disminuir la inflamación en las paredes de los vasos sanguíneos”.

También tienen niveles bajos de mercurio, en particular frente a peces de mayor tamaño, como el atún y el pez espada, según Cleveland Clinic. Esa característica permite incorporarlas a la dieta con menos exposición a ese metal.

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3. La vitamina B12 y los omega-3 intervienen en la función cerebral

Las investigaciones vinculan los nutrientes de las sardinas con un menor riesgo de deterioro cognitivo y enfermedad de Alzheimer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los omega-3 son relevantes para la actividad cerebral. Una investigación publicada en la revista Nutrients asoció una alimentación rica en estos ácidos grasos con un menor riesgo de deterioro cognitivo, demencia y enfermedad de Alzheimer.

Las sardinas contienen además vitamina B12, nutriente que interviene en sustancias químicas cerebrales vinculadas con el estado de ánimo. Estudios científicos indican que una ingesta adecuada de B12 puede retrasar la aparición de la depresión y mejorar la respuesta a los antidepresivos.

Según el doctor Rodrigo Arteaga, experto en salud integral y longevidad, en su podcast “Qué comer para mantener tu cerebro joven y tu memoria fuerte", señaló: “Dos o tres veces que tú consumas sardinas por semana es de las mejores cosas que puedes hacer por tu cerebro”, recomendó el médico.

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4. Las espinas comestibles suman calcio para mantener los huesos fuertes

Las espinas comestibles de las sardinas aportan calcio, fósforo y vitamina D para fortalecer los huesos contra la osteoporosis. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cuarto beneficio está relacionado con la resistencia ósea. Las sardinas contienen calcio, fósforo y vitamina D, en parte por sus espinas comestibles. Son pequeñas, blandas y suelen desintegrarse durante la cocción, por lo que pueden ingerirse sin inconvenientes.

“Estos nutrientes trabajan en conjunto para mantener los huesos fuertes”, explicó Zumpano. Incluirlos de forma regular en la alimentación puede colaborar con el control o la prevención de afecciones como la osteoporosis, de acuerdo con la especialista.

Además, un artículo publicado en Frontiers in Nutrition identificó en este pescado distintos nutrientes como calcio, potasio, magnesio y zinc, que se vinculan a propiedades antiinflamatorias y a un posible efecto protector frente a enfermedades cardiovasculares.

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Cuidados al consumirlas

Las personas con hipertensión o gota deben moderar la ingesta de sardinas por su concentración de sodio y purinas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de sardinas debe ser moderado, como el de otros alimentos, señala Zumpano.

Las variedades curadas o enlatadas pueden contener cantidades elevadas de sodio, un aspecto que deben vigilar especialmente las personas con presión arterial alta. La recomendación es revisar el etiquetado nutricional y considerar la sal total ingerida durante el día.

Además, las sardinas contienen muchas purinas, compuestos que se degradan en ácido úrico. Quienes siguen una dieta baja en purinas por afecciones como la gota deberían limitar o evitar este pescado.