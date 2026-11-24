La modificación de la Ley N.º 4.238 alcanzaría al sistema público, a los prestadores privados, a las obras sociales y a las empresas de medicina prepaga porteñas (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Libertad Avanza impulsa un proyecto para prohibir los tratamientos hormonales y las cirugías de adecuación de género en menores de 18 años. La iniciativa propone modificar la Ley N.º 4.238 y alcanzaría al sistema público, a los prestadores privados, a las obras sociales y a las empresas de medicina prepaga que operan en la Ciudad de Buenos Aires.

La propuesta establece que las intervenciones quirúrgicas y los tratamientos hormonales de cambio de género podrán realizarse únicamente desde los 18 años. En ese sentido, busca incorporar ese límite de edad a la Ley N.º 4.238.

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De acuerdo con los fundamentos de la iniciativa, la medida pretende establecer un límite ante prácticas médicas que pueden tener efectos permanentes, consecuencias de difícil reversión e impacto físico y psíquico a largo plazo. El documento sostiene que, en el caso de menores de edad, el Estado debe proteger su integridad física, psíquica y moral.

El proyecto parte de la consideración de que determinadas decisiones médicas no pueden quedar libradas a una etapa de maduración todavía inconclusa. Frente a prácticas con posibles efectos irreversibles, plantea que el criterio debe ser la prudencia sanitaria y no la improvisación.

La presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Pilar Ramírez, se refirió a la iniciativa y afirmó: “Cuando hablamos de menores de edad, la prioridad tiene que ser siempre protegerlos. El Estado tiene la obligación de actuar con responsabilidad y evitar decisiones que puedan tener consecuencias permanentes sobre su salud y su desarrollo. Este proyecto busca poner un límite claro y priorizar el interés superior de los niños”.

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La propuesta legislativa articula sus fundamentos con el DNU 62/2025 y las facultades autónomas de la Ciudad en materia de salud pública

Entre los fundamentos expuestos en la iniciativa se encuentra el principio del interés superior del niño, contemplado en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley N.º 26.061 de protección integral de niños, niñas y adolescentes. Según el documento, ese principio obliga al Estado a actuar con especial cuidado cuando una decisión puede comprometer el desarrollo futuro de un menor.

La Convención sobre los Derechos del Niño tiene jerarquía constitucional en Argentina. A su vez, de acuerdo a lo propuesto en la legislatura porteña, la Ley N.º 26.061 exige prevenir daños y resguardar el desarrollo de niños, niñas y adolescentes, de acuerdo con el texto presentado.

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En el marco del debate, legisladoras de La Libertad Avanza mantuvieron una reunión con representantes de Fundación Manada, una organización que acompaña a familias de niños y adolescentes con disforia de género y promueve mayores controles y restricciones sobre las intervenciones médicas de transición en menores de edad.

Del encuentro participaron Miriam Domínguez y Patricia Galarza, fundadoras de la organización; la doctora Débora Ranieri, presidenta de PRODECI; Luciana Remesar, madre y colaboradora de Fundación Manada; y Yamila Dib y Luna Ferreyra, quienes compartieron sus experiencias personales.

Durante la reunión se intercambiaron miradas sobre los abordajes médicos en menores de edad. También se escucharon testimonios y planteos de familias que reclaman mayores garantías, información y evaluaciones antes de avanzar con intervenciones de estas características.

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La propuesta menciona el DNU 62/2025 y las competencias sanitarias de la Ciudad

El documento indica que la iniciativa se encuentra en línea con el DNU 62/2025. Además, señala que la salud es una competencia propia de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que tiene facultades para fijar criterios y límites dentro de su sistema sanitario.

Desde La Libertad Avanza señalaron la importancia de dar el debate en el ámbito porteño y de avanzar en un marco normativo con criterios para todo el sistema de salud de la Ciudad. Según el proyecto, una ley local daría mayor solidez institucional y jurídica a esta protección, en lugar de que quede sujeta únicamente a una decisión del Poder Ejecutivo Nacional.

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