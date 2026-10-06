Qué ocurre en el cuerpo al dejar de entrenar: los cambios de las primeras semanas y cuándo se pierde masa muscular

La disminución inicial del volumen muscular responde a la reducción de glucógeno y agua intracelular en las células (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un viaje, una enfermedad, una etapa de mucho trabajo o la pérdida de la rutina pueden interrumpir el entrenamiento. Tras varios días sin actividad, es habitual sentir que el cuerpo está más rígido, que cuesta mover los mismos pesos o que los músculos se ven menos definidos. Sin embargo, esas señales no equivalen necesariamente a una atrofia muscular.

Según los especialistas, una pausa de algunas semanas no elimina de inmediato los resultados del gimnasio: la pérdida de masa muscular suele demorar más que la caída del rendimiento y el cambio visual de volumen. La fuerza, la resistencia y las reservas de energía del músculo pueden resentirse antes, pero el organismo conserva adaptaciones que favorecen la recuperación al retomar.

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La médica pediatra y especialista en medicina del deporte de la Universidad Favaloro Natalia Wajnstein (MN 109467 - MP 450315) explicó a Infobae que “la percepción suele ser mucho más rápida que la pérdida real de masa muscular”. La diferencia depende, entre otros factores, de la edad, el historial de entrenamiento, la alimentación, el descanso y el tipo de interrupción.

No es lo mismo reducir la frecuencia del gimnasio y seguir caminando o subiendo escaleras que atravesar una internación, una lesión o un reposo prolongado. “En este último caso, la pérdida de masa y fuerza puede ser mucho más rápida”, advirtió Wajnstein.

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La fuerza y la resistencia pueden caer antes que la masa muscular

El rendimiento cardiovascular y la resistencia aeróbica disminuyen durante las primeras dos semanas de inactividad física. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La primera consecuencia de abandonar el ejercicio no suele ser una reducción importante del tejido muscular. El rendimiento aeróbico y la fuerza pueden bajar antes por cambios cardiovasculares y neuromusculares.

“Lo primero que suele disminuir es el rendimiento cardiovascular y la resistencia aeróbica, ya que el VO₂ máximo (NdR: la cantidad máxima de oxígeno que el cuerpo puede absorber, transportar y utilizar durante un ejercicio intenso) comienza a reducirse en las primeras dos semanas”, señaló Wajnstein. Luego pueden registrarse cambios en la fuerza, que en una etapa inicial responden sobre todo a la menor eficiencia del sistema nervioso para ejecutar los movimientos.

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La profesora de Educación Física, licenciada en Alto Rendimiento Deportivo y especialista en Medicina del Ejercicio y Salud Claudia Lescano coincidió en esa distinción: “Cuando dejamos de entrenar, lo primero que se pierde es la fuerza, no el músculo”. Según precisó, durante una o dos semanas de inactividad, el descenso del rendimiento se vincula con “desadaptaciones del sistema nervioso”, que recluta las fibras musculares con menos rapidez y potencia.

Por eso, levantar una carga que antes resultaba habitual puede sentirse mucho más difícil tras una pausa. La fuerza y la masa muscular son variables relacionadas, pero distintas: la primera también depende de la coordinación, la técnica y la calidad de la activación neuromuscular.

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A los 10 o 15 días, el músculo puede verse menos lleno sin haberse atrofiado

Las personas con más años de entrenamiento conservan la masa muscular por más tiempo que quienes poseen poca experiencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cambio visual que muchas personas detectan frente al espejo después de una o dos semanas suele tener otra explicación. Al reducir la actividad, descienden las reservas de glucógeno muscular, la forma en que el cuerpo almacena energía en los músculos.

“Cada gramo de glucógeno almacena aproximadamente tres gramos de agua”, explicó Wajnstein. Por ese motivo, al haber menos demanda física, el músculo guarda menos glucógeno y líquido, y puede adquirir un aspecto menos voluminoso.

Lescano describió ese proceso como un “desinflado”: “El músculo reduce sus reservas de glucógeno y agua intracelular por falta de demanda energética, lo que hace que se vea más pequeño sin haber perdido estructura proteica”.

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La apariencia de menor volumen puede revertirse al recuperar el entrenamiento, la alimentación y la hidratación habituales. No implica, por sí sola, que se haya perdido una cantidad significativa de tejido muscular.

Cuánto tarda en perderse masa muscular realmente

La fuerza, la resistencia y el volumen visual no se recuperan al mismo ritmo después de dejar de entrenar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los plazos no son iguales para todas las personas. Influyen el nivel de actividad durante el parate, los años de entrenamiento previo, la edad, la dieta, el descanso y una eventual enfermedad. Aun así, las especialistas describieron una secuencia general:

Durante la primera semana: los cambios suelen ser leves y se concentran en los estímulos cardiovasculares y neuromusculares. Puede aparecer sensación de menor energía, rigidez o dificultad para realizar movimientos que antes eran automáticos. Para Wajnstein, en esta fase todavía no suele haber una pérdida marcada de músculo.

Entre los 10 y los 15 días: disminuyen el volumen plasmático, las reservas de glucógeno y parte de la capacidad aeróbica. Es frecuente sentir que se perdió estado físico y observar menor volumen visual . “A los 10 o 15 días sin entrenar, la pérdida de volumen visual no es atrofia muscular”, sostuvo Lescano.

Desde las dos o tres semanas de inactividad casi total: la atrofia comienza a ser medible en personas sanas, según Wajnstein. Lescano ubicó la pérdida real de masa muscular “a partir de la tercera o cuarta semana de inactividad total”. Ambas coincidieron en que una reducción parcial de la rutina no genera el mismo efecto que la inmovilización .

Alrededor de un mes: pueden aparecer pérdidas objetivas de fuerza, masa muscular y capacidad cardiovascular, especialmente cuando el parate fue casi completo. Wajnstein advirtió que estos cambios pueden acelerarse en mayores de 60 años, debido al proceso natural de sarcopenia.

Quienes llevan años entrenando tienen, en general, mayor margen de conservación y recuperación. En cambio, las adaptaciones de quienes comenzaron hace pocos meses “son más frágiles y pueden perderse mucho más rápido”, señaló Wajnstein.

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Qué es la memoria muscular y cómo ayuda a recuperar lo que ya se había ganado

Los mionúcleos adquiridos en el entrenamiento previo permanecen en el tejido y facilitan la memoria muscular (Freepik)

El entrenamiento sostenido deja adaptaciones que persisten más allá de una pausa. Esa capacidad se conoce como memoria muscular y combina el reaprendizaje de los movimientos con cambios celulares que facilitan la recuperación.

“La memoria muscular existe y hay respaldo científico”, afirmó Wajnstein. “Tiene un componente neurológico, porque el sistema nervioso ‘recuerda’ patrones de movimiento, y otro muscular, relacionado con adaptaciones celulares que permanecen incluso después de un período de inactividad”.

Lescano agregó que “los mionúcleos ganados durante el entrenamiento previo no se pierden al parar”. De acuerdo con la entrenadora, esa base puede permitir que “el proceso de rellenar el músculo y recuperar el nivel anterior tarde solo de cuatro a seis semanas”.

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No hay un plazo universal. Una persona que entrenó de manera consistente durante dos años puede recuperar en pocas semanas buena parte de lo que perdió tras un mes de pausa, indicó Wajnstein, siempre que retome de forma adecuada, duerma lo suficiente y sostenga una alimentación acorde. La edad, el motivo de la interrupción y el estado de salud también condicionan ese proceso.

Cómo mantener la masa muscular si no se puede cumplir la rutina habitual

Dos sesiones semanales de ejercicios con peso corporal o bandas elásticas ayudan a preservar la masa muscular durante las pausas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando un viaje, una agenda exigente o un imprevisto impiden sostener la rutina, el objetivo puede ser conservar un estímulo de fuerza, aunque sea breve. Wajnstein explicó que “dos sesiones semanales de ejercicios con peso corporal, bandas elásticas o cargas moderadas pueden ser suficientes para conservar gran parte de la masa muscular durante varias semanas”.

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Para Lescano, la clave es aplicar tensión mecánica, es decir, vencer una resistencia que exija al músculo. Esa carga puede lograrse con pesas, máquinas, bandas elásticas o el propio peso corporal. Mantener algo de movimiento cotidiano también ayuda: caminar beneficia el gasto energético, la salud cardiovascular y parte de la función muscular, aunque Wajnstein aclaró que “por sí solo no reemplaza el estímulo necesario para preservar la masa muscular”.

Si la interrupción responde a una enfermedad, la prioridad es respetar la evolución clínica y retomar el ejercicio cuando sea seguro. Una internación, una lesión o el reposo prolongado requieren un abordaje distinto al de una pausa habitual de la rutina.

El rol de la proteína y la alimentación durante el parate

El consumo diario de proteína entre 1,2 y 1,6 gramos por kilo protege la estructura muscular en periodos de inactividad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reducción del entrenamiento vuelve más importante cuidar la alimentación. Wajnstein recomendó, para personas físicamente activas que atraviesan un período de menor actividad, el consumo de entre 1,2 y 1,6 g de proteína por kilogramo de peso corporal por día. En adultos mayores o durante recuperaciones más largas, ese aporte puede acercarse a 1,6 o 2 g por kilo, siempre de acuerdo con las necesidades individuales.

La especialista también señaló la importancia de distribuir la proteína en las comidas y de sostener un aporte suficiente de energía, vitaminas y minerales. Las dietas muy restrictivas pueden favorecer la pérdida de masa muscular, en especial cuando se suman a la falta de estímulo de fuerza.

Cómo volver a entrenar sin lesionarse

El regreso gradual al ejercicio reduce el riesgo de sobrecargas y lesiones tras un parate (Freepik)

El error más común al retomar es intentar levantar los mismos pesos, correr las mismas distancias o completar el volumen de entrenamiento que se hacía antes de la pausa. “Eso aumenta considerablemente el riesgo de lesiones musculares, tendinopatías, fracturas por estrés y sobrecargas articulares”, advirtió Wajnstein.

La vuelta debe ser progresiva y ajustarse al tiempo de inactividad, la edad, el nivel previo y el motivo del parate. Wajnstein propuso comenzar con aproximadamente “el 50-70% del volumen e intensidad previos” y subir la carga según la respuesta individual. Lescano aconsejó reducir el trabajo al “50 o 60% la primera semana” para que tendones y articulaciones se readapten.

Durante las primeras sesiones, conviene priorizar la técnica, la movilidad y la recuperación entre entrenamientos. Si hubo una enfermedad importante, una pausa extensa o factores de riesgo cardiovascular, Wajnstein recomendó una evaluación médica antes de volver a actividades de alta intensidad.

Una pausa de algunas semanas no borra años de entrenamiento. La recuperación depende de la condición previa y de cómo se retome, pero la memoria muscular y una progresión sostenida permiten reconstruir la fuerza y el volumen sin acelerar los tiempos del cuerpo.