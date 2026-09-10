Salud

Cebolla morada o blanca: qué variedad concentra más antioxidantes y cuál puede resultar más digestiva

Aunque sus perfiles son similares en calorías y macronutrientes, difieren en algunos pigmentos, micronutrientes y compuestos que influyen en la tolerancia intestinal

Ilustración con cebollas moradas rebanadas a la izquierda y cebollas amarillas en cubos a la derecha, separadas por el texto VS en el centro.
La tolerancia digestiva influye en la elección entre la cebolla morada y la blanca. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las diferencias entre la cebolla morada y cebolla blanca aparecen sobre todo en su perfil de compuestos vegetales. Ambas pueden integrarse en una alimentación orientada al control del peso por su bajo aporte energético y capacidad para sumar sabor a comidas sin agregar grasa.

La composición nutricional de las dos variedades es parecida

Infografía con ilustraciones de una cebolla morada y una blanca sobre una tabla de madera, junto a seis recuadros con texto e iconos explicativos.
Las dos variedades aportan pocas calorías y nada de grasa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), 100 gr de cebolla morada aportan:

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  • 44 calorías
  • 1 gr de proteína
  • 0 gr de grasa
  • 10 gr de carbohidratos
  • 2 gr de fibra

En la misma cantidad, la cebolla blanca aporta:

  • 36 calorías
  • 1 gr de proteína
  • 0 gr de grasa
  • 8 gr de carbohidratos
  • 1 gr de fibra

En términos generales, las dos variedades forman parte del grupo de hortalizas y encajan en los patrones de alimentación saludable promovidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Recomienda aumentar el consumo de frutas y verduras dentro de la dieta cotidiana.

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La cebolla morada: pigmentos antioxidantes que no están igual de presentes en la blanca

Una cebolla morada partida por la mitad, varias capas de cebolla peladas, una tabla de madera, un cuchillo y dos cuencos de cocina.
La cebolla morada concentra más antocianinas que la cebolla blanca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las diferencias más citadas por los especialistas está en los pigmentos que dan color a la cebolla morada. Jamie Baham, dietista registrada especializada en prevención del cáncer, señaló a Women’s Health que esta variedad es rica en antocianinas.

Según una revisión científica publicada en Frontiers in Nutrition, esos compuestos están presentes en alimentos rojos, morados y azules y se estudian por su vínculo con la salud cardiovascular y otros procesos biológicos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El color morado se relaciona con una mayor presencia de pigmentos antioxidantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cebolla morada también contiene quercetina, un flavonoide del que se han descrito propiedades antioxidantes y antiinflamatorias en una revisión publicada en Pharmaceuticals.

Además, los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos (NIH) indican que minerales como el potasio participan en funciones vinculadas con la presión arterial y la actividad muscular. Mientras que el fósforo interviene en la formación de huesos y dientes y en procesos energéticos del organismo.

La cebolla blanca: también aporta micronutrientes y compuestos bioactivos

Cebolla - VisualesIA
Las cebollas pueden aportar sabor a las comidas sin añadir grasa. (Imagen Ilsutrariva Infobae)

Jordan Hill, dietista registrada, explicó al medio citado que la cebolla blanca aporta vitamina C, folato y fibra. Los NIH describen a la vitamina C como un nutriente necesario para múltiples funciones del cuerpo, mientras que el folato participa en la formación celular.

La literatura científica también detecta en la cebolla blanca antioxidantes como la quercetina, aunque en menor proporción que en la morada.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La cebolla blanca contiene vitamina C, folato y fibra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los componentes señalados en estudios sobre cebollas también aparecen:

  • Fósforo, asociado a la salud ósea
  • Zinc, relacionado con funciones del sistema inmunitario
  • Fibra, que contribuye al funcionamiento digestivo

Esa composición ayuda a entender por qué la cebolla blanca y morada pueden cumplir funciones parecidas en la cocina, aun con diferencias en algunos compuestos específicos.

El interés en el control del peso se vincula más con el conjunto de la dieta

Cuatro mitades de cebolla blanca y morada, crudas y cocinadas, sobre una tabla de madera con sal y perejil.
Ninguna variedad provoca por sí sola una reducción de peso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La información disponible no muestra que una de las dos cebollas produzca por sí sola una baja de peso. Lo que sí surge de sus perfiles nutricionales es que se trata de alimentos con pocas calorías, nada de grasa y una densidad energética baja. Características que permiten incorporarlos en preparaciones caseras para aportar sabor.

En ese punto, Baham afirmó al medio original que ambos tipos pueden ser una excelente opción para quienes buscan bajar de peso. La OMS sostiene que una alimentación saludable depende del equilibrio general de la dieta, con presencia suficiente de verduras y frutas y con límites al consumo de grasas, azúcares y sal.

Las cebollas pueden generar molestias digestivas

Plato hondo con lentejas, gajos de naranja, tiras de hinojo, cebolla morada y hojas de menta sobre una mesa con un tenedor.
La alimentación equilibrada depende del conjunto de la dieta cotidiana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los beneficios potenciales de estas hortalizas conviven con una advertencia para algunos grupos. Baham indicó que las cebollas contienen fructanos, un tipo de carbohidrato fermentable.

Esa observación coincide con información difundida por instituciones y centros especializados en nutrición gastrointestinal. Describen a los fructanos como compuestos que pueden provocar gases o hinchazón en personas con síndrome de intestino irritable.

Hill agregó al medio citado que la cebolla blanca suele resultar más tolerable para algunas personas con molestias digestivas, aunque esa respuesta puede variar según cada caso.

Especialistas coinciden en que las dos pueden tener lugar en la alimentación habitual

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los fructanos pueden causar gases o hinchazón en personas sensibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con los datos disponibles, la principal diferencia entre ambas variedades pasa por la mayor presencia de antocianinas en la cebolla morada y un perfil antioxidante más marcado en ese color.

La cebolla blanca, por su parte, conserva un aporte de nutrientes y compuestos bioactivos y, según los especialistas citados, puede resultar más fácil de digerir en ciertos casos.

Unas manos usan dos cucharas de madera para mezclar mango en cubos, pepino, cebolla morada y cilantro en un bowl de vidrio, sobre una encimera de cocina.
La tolerancia digestiva influye en la elección entre la cebolla morada y la blanca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el plano práctico, los puntos centrales que mencionan los expertos son estos:

  • La cebolla morada aporta más antocianinas y quercetina
  • La cebolla blanca también suma vitamina C, folato y fibra
  • Las dos tienen bajo aporte calórico
  • Ninguna reemplaza una dieta equilibrada
  • Las personas con sensibilidad digestiva pueden necesitar moderar su consumo

Con ese marco, la elección entre cebolla morada y blanca depende más del uso culinario, tolerancia individual y resto de la alimentación que de una superioridad absoluta de una sobre la otra.

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