Ciencia

Cemento magnetizable: qué es y cómo se aplica el invento patentado por un estudiante argentino de diseño industrial

En Infobae en Vivo a las Nueve, el salteño Marcos Secchi contó en qué consiste el sistema constructivo que logra fijar en paredes objetos sin clavos ni perforaciones

Marco Secchi, inventor salteño en Infobae en Vivo
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Marco Secchi, estudiante salteño de diseño industrial, presentó, en una entrevista exclusiva de Infobae en Vivo, un cemento magnetizable que permite colocar objetos sobre paredes sin realizar agujeros y sin perder capacidad de adherencia

Secchi explicó que el proyecto nació de una inquietud vinculada con su experiencia en talleres metalúrgicos y su formación académica. “Es una nueva forma de repensar la relación entre los objetos y las superficies que habitamos”, sostuvo.

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Durante su paso por el estudio de Infobae a las Nueve, donde dialogó con Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, el inventor relató que el punto de partida fue una pregunta cotidiana: “El porqué tengo que hacer un agujero cada vez que tengo que colgar algo”.

El desarrollo busca ofrecer una alternativa a los clavos, los tarugos y los sistemas tradicionales de fijación. Secchi planteó que el material puede aplicarse en sectores de una vivienda y recibir objetos que tengan imanes incorporados.

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El estudiante tiene 29 años y atravesó distintos recorridos antes de dedicarse al diseño industrial. “Previo a estudiar diseño industrial, pasé por muchas carreras: arquitectura, ingeniería”, recordó al referirse a su formación.

La investigación derivó en la presentación de una patente nacional y luego en un trámite de alcance internacional. “Hicimos la patente acá en Argentina y ahora estamos en instancia PCT, que es una patente internacional”, detalló.

Sobre las soluciones que ya existen en el mercado, Secchi diferenció su propuesta de los materiales que contienen componentes ferrosos. “En cuanto a mezclar partículas ferrosas con cemento existen, pero darle esta solución in situ para la arquitectura, de momento no”, afirmó.

El inventor precisó que el sistema IronPlak apunta a superficies capaces de sostener elementos de mayor peso mediante imanes. “No solamente estaba creando un cemento o una placa de yeso pensada para la construcción en seco, sino que estaba creando un sistema constructivo”, señaló.

Las primeras pruebas comenzaron en su taller y luego pasaron a instalaciones concretas en Salta. “Fui haciendo varios prototipos, instalaciones piloto acá a nivel local, en mi ciudad, en algunos locales comerciales, en la municipalidad y un seguimiento técnico a todo eso”, contó.

Ese proceso reunió la información necesaria para iniciar el trámite de propiedad intelectual. “A medida que vas obteniendo datos técnicos podés hacer una presentación en el INPI y emitir un certificado de prioridad internacional”, explicó.

No emite un campo magnético y ya soportó hasta 2,5 kilos

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Secchi comparó el funcionamiento de la pared con una superficie doméstica conocida para explicar el sistema. “Es como si la pared fuese una heladera, una superficie de una heladera gigante. Vos podés adherir objetos que tengan imanes a la superficie”, indicó.

El material no atrae objetos por sí solo ni genera un campo magnético constante. “El sistema no emite un campo magnético”, aclaró cuando fue consultado sobre su eventual impacto en relojes, electrodomésticos y otros dispositivos.

La condición para utilizar la superficie es que el objeto cuente con un imán. “Es pasivo en el sentido de que está preparado para recibir objetos que contengan imanes”, definió.

El equipo continúa con estudios para establecer el peso máximo, las limitaciones y las condiciones de uso. “Hoy estamos en una etapa que se llama caracterización técnica y análisis”, dijo Secchi sobre la instancia actual.

Hasta el momento, las pruebas verificaron una carga máxima de 2,5 kilos. “Seguimos haciendo pruebas, pero la idea es salir al mercado con un peso más conservador”, anticipó.

El producto está pensado para una franja media prémium de la construcción y no para revestir, por ahora, todos los ambientes de una casa. “Hoy por hoy está pensado para sectores del hogar”, especificó.

Una mujer con casco, chaleco amarillo y cinturón de herramientas mide una pared azul con una cinta métrica en un baño.
Las claves abarcan desde el momento antes de la compra hasta años después en un caso de que se necesite hacer obra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La escala de producción será una variable para definir el acceso al sistema. “La escalabilidad en cuanto a la cantidad también va a determinar la accesibilidad para el público”, expresó.

Su vínculo con la invención también se formó fuera del aula. Tras cursar dos años y medio de Arquitectura, dejó la carrera y abrió una metalúrgica con dos socios. “Dije: ‘Che, ¿es realmente lo que me gusta?’”, contó sobre la decisión.

La elección posterior por el diseño industrial respondió a una búsqueda propia. “Encontré toda esa sinergia de carrera en el diseño industrial, que es la carrera que estoy estudiando ahora, pero ya por elección propia”, explicó.

La entrevista completa sobre cemento magnetizable

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• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé.

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

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