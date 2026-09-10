El Salvador

El suicidio es la tercera causa de muerte entre jóvenes y adolescentes, alerta psiquiatra salvadoreño

En el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, el psiquiatra Carlos Acevedo llamó a identificar señales de alerta, hablar sin estigmas y fortalecer el acompañamiento a adolescentes ante riesgos como la depresión, el acoso y el uso excesivo de redes sociales.

suicidio genericas
El Día Mundial para la Prevención del Suicidio puso el foco en un problema que ocupa el tercer lugar entre las causas de muerte de jóvenes y adolescentes. (Freepik)
Guardar

En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, los especialistas han advertido una tendencia de crecimiento este problema que actualmente ocupa el tercer lugar entre las causas de muerte de jóvenes y adolescentes. Por lo que solicitan atender las señales tempranas, hablar del tema sin estigmas y reforzar la comunicación en las familias, escuelas y comunidades.

El médico psiquiatra Carlos Héctor Acevedo, presidente de la Asociación de Psiquiatras Salvadoreños por la Salud Mental (APSAM), señaló que América Latina registra un aumento de las tasas de suicidio desde 2021, con mayor preocupación en la población adolescente y en adultos mayores de 50 años.

PUBLICIDAD

“La detección temprana de los comportamientos es la base, todo suicidio es prevenible”, afirmó el médico especialista a través de la entrevista matutina de Frente a Frente, quien insistió en que la prevención requiere atención desde el entorno cercano de cada persona.

En el Ministerio de Salud confirmaron la implementación del Código Dorado para prevenir los suicidios en el país - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Carlos Héctor Acevedo, presidente de APSAM, advirtió que América Latina registra un aumento de las tasas de suicidio desde 2021. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El psiquiatra explicó que no existe una sola causa detrás de las ideas o los intentos de suicidio. Mencionó factores biológicos, genéticos, familiares, económicos, sociales y traumáticos. También citó la depresión, el consumo de sustancias, los antecedentes de intentos previos o de suicidio en la familia, las separaciones, la violencia, los abusos y las crisis personales como situaciones que pueden elevar el riesgo.

PUBLICIDAD

“Cualquier persona en determinado momento puede tener una depresión grave y llegar a ideaciones e intentos de suicidio”, sostuvo. Según el médico, muchas personas con depresión no han recibido un diagnóstico, por lo que la identificación temprana adquiere relevancia.

Silueta de una persona sentada en una silla frente a una ventana con cortinas, rodeada por paredes y suelo con textura agrietada.
La prevención del suicidio requiere detección temprana, hablar del tema sin estigmas y reforzar la comunicación en familias, escuelas y comunidades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué cambios repentinos pueden ser una señal de alerta?

Acevedo indicó que familiares, amistades, docentes y compañeros de trabajo pueden detectar cambios en la conducta de una persona. Entre las señales mencionó el aislamiento, la tristeza persistente, la disminución del rendimiento escolar, el descuido de la apariencia, la falta de apetito, las alteraciones del sueño y la pérdida de interés por actividades habituales.

También alertó sobre expresiones directas como “ya no quiero vivir”, “para qué vivir” o “no tiene sentido”. Para el especialista, esos mensajes deben tomarse en serio. “Preguntémoslo directamente, porque esa es una pregunta salvadora”, dijo sobre la posibilidad de consultar a una persona si piensa hacerse daño.

Otros indicios pueden ser despedirse de forma inusual, regalar objetos de valor afectivo, publicar mensajes preocupantes en redes sociales o dejar cartas. Acevedo añadió que incluso un cambio repentino hacia un estado de aparente tranquilidad merece atención si la persona antes mostraba sufrimiento.

El médico recomendó evitar frases que minimicen el dolor, como “todo va a estar bien”, “hay gente peor que vos” o “es cuestión de voluntad”. Acevedo argumentó que “Solo la persona que está sufriendo sabe exactamente su dolor”, expresó. En su lugar, planteó una escucha empática, sin juicios, que permita a la persona hablar sobre lo que siente.

Cuando existen ideas suicidas claras o riesgo inmediato, Acevedo sostuvo que la persona no debe quedarse sola. Indicó que se debe buscar el acompañamiento de familiares y atención profesional especializada.

Mujer sentada frente a un portátil y micrófono con una libreta, rodeada de comentarios de redes sociales, emojis de enojo y alambre de púas en primer plano.
APSAM alertó sobre el impacto del acoso escolar, el ciberacoso y el uso excesivo del celular en menores con depresión, ansiedad e ideas suicidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Redes sociales, acoso y falta de comunicación

El presidente de APSAM mostró preocupación por el aumento de consultas de menores de edad con síntomas de depresión, ansiedad e ideas suicidas. Señaló que ha atendido casos desde los 10, 11 y 12 años, en un escenario donde el acoso escolar y el ciberacoso pueden afectar la autoestima de adolescentes.

“El ciberacoso o el acoso escolar mina terriblemente la autoestima de esa persona”, afirmó. También relacionó el uso excesivo de teléfonos con problemas de sueño, dificultades de concentración y una exposición constante a comparaciones con modelos de vida difundidos en redes sociales.

Acevedo señaló que algunos adolescentes llegan a usar el celular entre 14 y 18 horas al día. Planteó que los padres deben establecer normas de uso, conocer las amistades y actividades de sus hijos, mantener contacto con los centros educativos y prestar atención a los contenidos que circulan en sus dispositivos.

El especialista ubicó a la escuela como un espacio de detección temprana. Consideró necesario que docentes y estudiantes cuenten con herramientas para identificar cambios emocionales, casos de acoso y señales de depresión que requieran apoyo.

Temas Relacionados

SuicidioSalud mentaldepresiónAcoso escolarDía Mundial para la Prevención del SuicidioAPSAMviolenciaconsumo de sustanciasOMS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Proyecto de ley busca perdonar multas municipales en los 44 municipios de El Salvador

La iniciativa beneficiaría a contribuyentes de 44 municipios con deudas tributarias pendientes y permitiría regularizar obligaciones hasta el 31 de diciembre de 2025, siempre que cancelen el monto principal adeudado

Proyecto de ley busca perdonar multas municipales en los 44 municipios de El Salvador

El Salvador reunió a más de 370 expertos en inocuidad alimentaria

La segunda edición del Congreso Internacional de Inocuidad Alimentaria congregó a la industria, el Gobierno y la academia en dos días de conferencias y talleres sobre seguridad de los alimentos, sostenibilidad e inteligencia artificial

El Salvador reunió a más de 370 expertos en inocuidad alimentaria

Hasta nuevo aviso, EE.UU. posterga la derogación del TPS que beneficia a unos 170,000 salvadoreños

El inesperado anuncio de la administración Trump implica que -por ahora- los ciudadanos amparados podrán seguir trabajando y no serán deportados a El Salvador. No se tiene precisión de la fecha en que se conocerá la decisión final de la Casa Blanca

Hasta nuevo aviso, EE.UU. posterga la derogación del TPS que beneficia a unos 170,000 salvadoreños

Asamblea Legislativa de El Salvador aprueba refuerzo de USD 97 millones para 13 instituciones

La reforma a la Ley de Presupuesto 2026 fue avalada con 57 votos y prevé recursos para agricultura, seguridad, programas sociales, turismo y funcionamiento estatal

Asamblea Legislativa de El Salvador aprueba refuerzo de USD 97 millones para 13 instituciones

Cuartos de final de la Copa Centroamericana: lo que pone en juego cada serie entre el 9 y 17 de septiembre

La fase se jugará en series de ida y vuelta entre el 9 y el 17, con ocho equipos en competencia y cuatro cruces que definirán a los semifinalistas del certamen regional

Cuartos de final de la Copa Centroamericana: lo que pone en juego cada serie entre el 9 y 17 de septiembre

TECNO

Cómo nació el nuevo iPhone Duo de Apple y qué papel jugó Tim Cook en este lanzamiento histórico

Cómo nació el nuevo iPhone Duo de Apple y qué papel jugó Tim Cook en este lanzamiento histórico

El consejo del CEO de Nvidia a los jóvenes para triunfar en el futuro laboral: “Aprender a usar IA”

Epic Games regala dos aclamados juegos de PC que puedes reclamar y conservar para siempre

Así puedes convertir a Los Saja Boys de Las Guerreras K-pop en personajes de Los Simpson

Cómo ha cambiado el valor de la criptomoneda bitcoin en las últimas 24 horas

ENTRETENIMIENTO

Michael J. Fox comparte nuevos detalles de su lucha contra el Parkinson: “Las cosas se han vuelto más difíciles”

Michael J. Fox comparte nuevos detalles de su lucha contra el Parkinson: “Las cosas se han vuelto más difíciles”

“No hemos tenido noticias”: Dave Mustaine reveló el silencio de Metallica sobre su versión de Ride the Lightning

Billy Joel habla por primera vez de su cirugía cerebral tras el diagnóstico de hidrocefalia y cómo la música deterioró su salud

Sharon Stone confesó que lleva “bastante tiempo” de abstinencia sexual: “Quiero estar con alguien que realmente me importe”

Detienen a un hombre de 25 años cerca de la residencia de Kris Jenner: esto se sabe del caso que investiga la policía

MUNDO

Rusia rechazó discutir una tregua energética con Ucrania: “No hay conversaciones sustanciales sobre ese tema”

Rusia rechazó discutir una tregua energética con Ucrania: “No hay conversaciones sustanciales sobre ese tema”

La demanda mundial de carbón alcanzará un récord en 2026 por el impacto de la guerra en el estrecho de Ormuz

Ocho personas desaparecieron en una lancha durante la cobertura de las erupciones del volcán Anak Krakatoa

El barril de petróleo WTI superó los 100 dólares tras la escalada en Medio Oriente

200 kilómetros de largo, 4,5 metros de altura, cámaras y sensores: así es la valla metálica que ha construido Finlandia en su frontera con Rusia para evitar amenazas híbridas