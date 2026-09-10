5 snacks con alto contenido de fibra que suman valor nutricional al día

Especialistas en nutrición recomiendan sumar snacks con alto contenido de fibra para completar la ingesta diaria y mejorar la salud digestiva, la saciedad y el control de factores de riesgo metabólico (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La fibra suele quedar relegada frente a otros nutrientes, pero su consumo sigue siendo uno de los puntos pendientes en la alimentación cotidiana. Distintas guías nutricionales recomiendan aumentar su presencia en la dieta por su aporte a la salud digestiva, la saciedad y el control de algunos factores de riesgo metabólico.

En ese marco, varios alimentos que suelen consumirse como colación pueden aportar una cantidad significativa de este nutriente. Según la dietista Frances Largeman-Roth citada por Real Simple, cinco opciones se destacan por su contenido de fibra dietaria.

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1. Pochoclo

El pochoclo hecho al aire se destaca entre los snacks con fibra porque tres tazas aportan 5,8 gramos, según datos del USDA (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pochoclo hecho al aire aparece entre los snacks con mejor relación entre volumen y aporte de fibra. De acuerdo con datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), una porción de tres tazas aporta 5,8 gramos de fibra, una cifra que representa una parte importante de la recomendación diaria.

La ventaja de este alimento es que, en su versión simple, combina grano entero con baja densidad calórica. La clave está en la preparación: cuanto menos manteca, azúcar o sodio agregado tenga, mejor conserva su perfil nutricional.

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La experta sugirió combinarlo con maní para reforzar el aporte de fibra y sumar proteína vegetal.

2. Granada

La granada aporta fibra dietaria en colaciones, con valores que van de 3,5 a 5,7 gramos por media taza según distintas referencias nutricionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las semillas o arilos de granada figuran entre las frutas con aporte interesante de fibra para una colación. La experta citada por Real Simple señala que media taza contiene 5,7 gramos, aunque una tabla oficial de fuentes alimentarias de fibra de las guías dietarias de Estados Unidos ubica esa misma porción en 3,5 gramos. Esa diferencia puede responder a variaciones de tamaño, madurez o base de datos utilizada, por lo que conviene tomarla como un rango de referencia.

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Más allá de esa variación, la granada mantiene valor nutricional por su combinación de fibra, agua y compuestos antioxidantes. Suele incorporarse en yogur, avena o ensaladas, y permite sumar textura sin recurrir a productos ultraprocesados.

Además, al tratarse de una fruta de sabor intenso, puede ayudar a reemplazar snacks dulces con menor densidad nutricional.

3. Palta

La palta figura entre los alimentos con más fibra y puede superar los 10 gramos por unidad completa, además de aportar grasas insaturadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La palta es uno de los alimentos que más sorprende por su contenido de fibra. Real Simple indicó que una unidad aporta 14 gramos, mientras que otras referencias nutricionales, como Cleveland Clinic, detallan que un tercio de una palta mediana contiene 3,35 gramos. Según el tamaño de la fruta, una pieza completa puede superar con facilidad los 10 gramos.

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Además de fibra, la palta aporta grasas insaturadas, un componente asociado a una alimentación cardioprotectora cuando reemplaza fuentes de grasa de peor calidad nutricional. Su versatilidad también amplía los usos: puede comerse sola, untada en tostadas o incorporada en licuados y ensaladas.

Su capacidad para generar saciedad es otro de los puntos que suelen destacar los especialistas en nutrición.

4. Chocolate amargo

El chocolate amargo con 70% a 85% de cacao contiene 3,09 gramos de fibra por 28 gramos y puede reemplazar otros snacks dulces en porciones moderadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El chocolate amargo con alto porcentaje de cacao también forma parte de esta lista. Una porción de 28 gramos con entre 70% y 85% de cacao contiene 3,09 gramos de fibra, según detalló la experta citada por Real Simple.

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Aunque suele asociarse más con un gusto que con un alimento funcional, su contenido de cacao eleva el aporte de algunos minerales y de fibra respecto del chocolate con leche. De todos modos, sigue siendo un producto con aporte energético considerable, por lo que la moderación sigue siendo un criterio central.

En pequeñas cantidades, puede ser una alternativa para quienes buscan una colación dulce con algo más de valor nutricional.

5. Hummus

El hummus a base de garbanzos ofrece 5,4 gramos de fibra por media taza y suma proteína vegetal para aumentar la saciedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hummus, elaborado a base de garbanzos, ofrece 5,4 gramos de fibra por media taza, según Real Simple. Los garbanzos, además, figuran entre las legumbres con mayor aporte de fibra: otras referencias, como Cleveland Clinic, ubican a media taza de garbanzos cocidos en torno a 6,5 gramos.

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Eso convierte al hummus en una opción útil para acompañar apio, zanahoria, brócoli o galletas integrales. También suma proteína vegetal, lo que mejora su capacidad de saciedad frente a otros untables.