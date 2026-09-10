Guatemala

Guatemala impulsa una estrategia de turismo auténtico para elevar la estadía y el gasto de los viajeros

Agexport, el Instituto Guatemalteco de Turismo y el Ministerio de Cultura y Deportes buscan aumentar una permanencia promedio de 5,25 noches y un desembolso diario de USD 101,9 tras captar USD 1.390,2 millones en 2025

El Plan Maestro de Turismo Sostenible 2026-2036 busca elevar una estadía promedio de 5.25 noches y un gasto diario de USD 101.9 por turista.
Agexport, Inguat y el Ministerio de Cultura impulsan en Guatemala una estrategia de turismo auténtico para aumentar la permanencia y el gasto de los viajeros. (Turismo Antigua)
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Agexport, Inguat y el Ministerio de Cultura y Deportes impulsan en Guatemala una estrategia de turismo auténtico para convertir el patrimonio cultural y natural en una oferta de mayor valor, con el objetivo de aumentar la permanencia y el gasto de los viajeros tras un 2025 en el que el país recibió 3,361,843 visitantes no residentes y captó USD 1,390.2 millones en divisas.

El reto que identifica el sector no está en atraer más visitantes solamente, sino en mejorar dos indicadores centrales del Plan Maestro de Turismo Sostenible 2026-2036: una estadía promedio de 5.25 noches y un gasto diario de USD 101.9 por turista. La apuesta es que experiencias ligadas a la gastronomía, los textiles, el arte, la biodiversidad y las tradiciones locales eleven esos resultados.

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La iniciativa fue presentada por el Sector de Turismo Sostenible de Agexport en el Foro Viaje GT 2026: Turismo Auténtico, un encuentro que reunió a autoridades, empresarios, academia, comunidades y expertos en el Centro de Convenciones Infinia. El espacio articuló esfuerzos con Inguat, el Ministerio de Cultura y Deportes, la Universidad del Valle de Guatemala y SOCODEVI.

Aida Fernández, directora de Crecimiento de las Exportaciones de Agexport, definió el enfoque con una idea que resume la estrategia: “Buscamos impulsar un turismo que crece sin perder su esencia y convierte aquello que hace única a Guatemala en oportunidades sostenibles para sus empresas, comunidades y destinos”.

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El Plan Maestro de Turismo Sostenible 2026-2036 busca elevar una estadía promedio de 5.25 noches y un gasto diario de USD 101.9 por turista.
El Plan Maestro de Turismo Sostenible 2026-2036 busca elevar una estadía promedio de 5.25 noches y un gasto diario de USD 101.9 por turista. (Agexport)

El crecimiento del turismo dejó más visitantes, pero no resolvió el desafío del gasto y la permanencia

De acuerdo con datos de Inguat, Guatemala cerró 2025 con un crecimiento del 11% en la llegada de visitantes no residentes frente a 2024. Ese flujo turístico generó ingresos superiores a los USD 1,208.7 millones registrados el año anterior.

El principal mercado emisor fue El Salvador, con 1,539,421 visitantes. Detrás se ubicaron Estados Unidos, con 670,103; Honduras, con 264,590; y México, con 118,652.

En el caso de Estados Unidos, 650,306 viajeros fueron turistas que pernoctaron en el país. Ese dato lo confirma como un mercado estratégico por volumen, capacidad de gasto y conectividad aérea.

La respuesta que propone el sector es directa: desarrollar productos turísticos estructurados a partir de la cultura viva y la diversidad natural del país para captar viajeros que buscan experiencias genuinas, responsables y vinculadas con las comunidades. La meta es que ese valor adicional se traduzca en más tiempo de estadía, mayor consumo y beneficios distribuidos entre guías, artesanos, productores y emprendimientos locales.

El Plan Maestro de Turismo Sostenible 2026-2036 busca elevar una estadía promedio de 5.25 noches y un gasto diario de USD 101.9 por turista.
Inguat reportó que la llegada de visitantes no residentes creció 11% en 2025 frente a 2024 y superó los USD 1,208.7 millones del año anterior. (TGW)

La estrategia incluye elementos ya identificados como activos de alto potencial: patrimonio cultural, gastronomía, arte textil, biodiversidad e historias locales. También incorpora tradiciones vivas como la elaboración de los barriletes gigantes de Sumpango.

El foro buscó convertir la autenticidad en productos turísticos y capacidades de negocio

Uno de los ejes del encuentro fue el conversatorio “Turismo auténtico: del patrimonio a la experiencia”, con participación del Ministerio de Cultura y Deportes, Inguat y la Asociación de Barrileteros de Sumpango. La discusión se centró en cómo transformar el patrimonio en un producto turístico con promoción y participación comunitaria.

La programación también incluyó la exposición “La autenticidad como el nuevo lujo del turismo mundial”, a cargo de la doctora Lina Martínez Aguilar, de la Universidad de Zacatecas, con moderación de la maestra Claire Dallies de Masaya, de la Universidad del Valle de Guatemala. IUNGO presentó además aplicaciones de inteligencia artificial para el diseño, la personalización y la comercialización de experiencias turísticas sin sustituir el componente humano y local.

Según lo planteado en el foro, capitalizar este segmento exige identificar tendencias, comprender qué buscan los viajeros y determinar en qué mercados existe mayor potencial. Esa información debe convertirse en acciones para las empresas: desarrollo de producto, fortalecimiento de capacidades, promoción, comercialización y vínculos con compradores y aliados internacionales.

El Plan Maestro de Turismo Sostenible 2026-2036 busca elevar una estadía promedio de 5.25 noches y un gasto diario de USD 101.9 por turista.
La estrategia de turismo auténtico apuesta por experiencias de gastronomía, arte textil, biodiversidad y tradiciones locales como los barriletes gigantes de Sumpango. (Inguat)

El Plan Maestro de Turismo Sostenible 2026-2036 agrega otra condición para sostener el crecimiento: superar brechas en infraestructura vial, conectividad, señalización, servicios básicos, gestión de riesgos, formalización empresarial, transformación digital y conservación del patrimonio cultural y natural.

El encuentro contó con respaldo de SOCODEVI, patrocinio de IUNGO y BAC, y apoyo del Proyecto Empleabilidad, Emprendimiento y Empresarialidad, financiado por la Unión Europea. El resultado esperado, según la propuesta presentada, es que empresas y destinos accedan a nuevos mercados y conviertan esas conexiones en oportunidades sostenibles para Guatemala.

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