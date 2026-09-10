10 minutos de caminata, una práctica con amplios beneficios mentales y físicos avalados por la ciencia

Una caminata de diez minutos puede interrumpir los períodos prolongados de sedentarismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un paseo breve al comienzo del día puede aportar beneficios sobre la creatividad, el estado de ánimo y la motilidad intestinal.

La teoría se plantea de acuerdo con investigaciones académicas y con especialistas citados por Vogue, en una combinación de pruebas científicas y observaciones clínicas sobre el efecto del movimiento suave.

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El movimiento moderado aparece relacionado con una mayor generación de ideas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Caminar muestra efectos medibles sobre la generación de ideas

Una de las referencias más citadas sobre este tema proviene de la Universidad de Stanford, que informó que caminar, tanto en interiores como al aire libre, se asoció con un aumento de la creatividad durante la marcha y poco después.

Según esa investigación, la producción creativa subió un promedio del 60% frente a la posición sentada. Sobre todo en tareas ligadas al pensamiento divergente, es decir, la capacidad de generar múltiples ideas posibles.

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La evidencia posterior fue en la misma dirección. Una revisión sistemática y metaanálisis publicada en 2026 en PLOS One analizó 23 estudios con 1.039 participantes. Concluyó que caminar probablemente tiene un efecto amplio sobre ese tipo de pensamiento creativo. Aunque no mostró el mismo impacto en tareas de respuesta única o pensamiento convergente.

Caminar puede favorecer el pensamiento divergente y la creatividad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Actividad física breve y estado mental

La Organización Mundial de la Salud (OMS) sostiene que toda actividad física cuenta y que incluso períodos breves contribuyen a reducir el sedentarismo, un punto relevante en jornadas de trabajo prolongadas. En ese marco, una caminata corta antes de sentarse frente a una pantalla encaja en una recomendación más amplia de incorporar movimiento a la rutina cotidiana.

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El artículo citado de Vogue también recoge la mirada de la doctora en neurociencia Ana Asensio. Explicó que caminar, cambiar de entorno y adoptar una postura activa puede favorecer el desbloqueo del pensamiento y la regulación emocional. La especialista señaló que, cuando una persona queda inmóvil durante largos períodos, puede aumentar la tendencia a concentrarse en pensamientos repetitivos.

Ese planteo encuentra apoyo parcial en la literatura científica sobre ejercicio y función cognitiva. Un metaanálisis publicado en 2022 de PubMed Central indicó que la actividad física, tanto aguda como sostenida en el tiempo, mantiene asociación positiva con el rendimiento en ideación creativa, con efectos de magnitud media.

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Permanecer sentada durante largos períodos puede aumentar la sensación de hinchazón abdominal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El movimiento suave puede ayudar a la motilidad digestiva

En el plano físico, la relación entre caminar y la sensación de distensión abdominal suele explicarse a partir del papel del movimiento sobre el tránsito intestinal.

La Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos explica que la actividad física regular puede contribuir a mejorar la digestión y a reducir problemas como el estreñimiento. Ya que ayuda a que los alimentos se desplacen por el sistema digestivo.

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En la misma línea, la médica Rajsree Nambudripad, citada por Vogue, sostuvo que caminar activa de forma natural la motilidad del intestino. Y que permanecer sentada cuando hay hinchazón abdominal puede agravar la incomodidad.

Un paseo corto antes de trabajar ayuda a reducir el tiempo frente a las pantallas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su planteo se inserta en un consenso médico más amplio sobre la conveniencia de evitar lapsos largos de inactividad. Entre los puntos que se repiten en las fuentes consultadas aparecen estos ejes:

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El movimiento breve puede interrumpir períodos prolongados de sedentarismo

Caminar se asocia con mejoras en la generación de ideas

La actividad ligera puede acompañar una mejor motilidad intestinal

Los efectos descritos no dependen de entrenamientos intensos

La actividad regular puede favorecer la motilidad intestinal y la digestión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La evidencia disponible distingue entre creatividad e intensidad del ejercicio

Los estudios citados no plantean que una caminata corta reemplace otras formas de ejercicio ni que resuelva por sí sola problemas digestivos o de salud mental. Lo que muestran es una asociación consistente entre movimiento de baja intensidad y ciertos beneficios puntuales, sobre todo en creatividad e interrupción del sedentarismo.

La propia OMS recomienda para los adultos entre 150 y 300 minutos semanales de actividad física aeróbica moderada, o entre 75 y 150 minutos de actividad vigorosa. Además de ejercicios de fortalecimiento muscular. Dentro de ese marco, un paseo de 10 minutos puede funcionar como una estrategia concreta para empezar el día con movimiento, ordenar la atención y reducir el tiempo sentado.

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La combinación entre observación cotidiana, criterios clínicos y estudios universitarios ayudó a instalar una idea precisa. Incluso una pausa breve para caminar puede tener efectos observables en cómo una persona piensa y cómo se siente físicamente. Aunque esos efectos deben leerse dentro de recomendaciones más amplias de salud pública.