No solo es agua: 4 bebidas que mejoran la hidratación, según especialistas

La hidratación mejora cuando el agua se combina con sales y glucosa en proporciones adecuadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Hay bebidas que, en determinadas situaciones, pueden hidratar más que el agua. La explicación no pasa por reemplazarla, sino por el modo en que algunos líquidos aportan agua, sodio, potasio, carbohidratos o proteínas, componentes que influyen en la retención y absorción de fluidos, según instituciones como la Organización Mundial de la Salud y la Mayo Clinic.

La hidratación ocupa un lugar central en el funcionamiento del organismo. La OMS explica en sus pautas sobre soluciones de rehidratación oral que la absorción de agua en el intestino mejora cuando se combina con sales y glucosa en proporciones adecuadas.

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Algunas bebidas aportan agua y nutrientes que favorecen la absorción y la retención de líquidos en situaciones específicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Mayo Clinic señala, a la vez, que las necesidades diarias de líquidos varían por edad, nivel de actividad, estado de salud y temperatura ambiente. En ese marco, un artículo de Vogue repasó cuatro bebidas que distintos especialistas consideran útiles para sumar hidratación en contextos específicos.

1. Leche

La leche aporta electrolitos, carbohidratos y proteínas que favorecen la retención de fluidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La leche aparece entre las bebidas con mayor capacidad para sostener la hidratación por su composición. Además de agua, aporta electrolitos, carbohidratos y proteínas. Ese perfil ayuda a que el cuerpo retenga líquidos durante más tiempo que con agua sola, una diferencia señalada en investigaciones sobre respuesta hídrica.

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La Mayo Clinic indica que bebidas con sodio, calcio y potasio pueden contribuir al equilibrio de fluidos. La leche reúne varios de esos elementos en una misma porción.

A eso se suma su contenido energético, que enlentece el vaciamiento gástrico y modifica la velocidad con la que el líquido abandona el estómago. Esto explica por qué algunas bebidas no solo hidratan, sino que también extienden ese efecto. La utilidad de la leche depende del contexto, la tolerancia individual y del resto de la alimentación.

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2. Leche chocolatada

La leche chocolatada se usa en la recuperación tras el ejercicio por su mezcla de líquidos y nutrientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La leche chocolatada figura como otra alternativa asociada a la hidratación, en especial después del ejercicio. Su combinación de agua, sodio, carbohidratos y proteínas la vuelve una bebida considerada en estrategias de recuperación física. La Academy of Nutrition and Dietetics sostiene que, tras una actividad intensa, el organismo necesita reponer líquidos, electrolitos y reservas de energía.

En ese escenario, ofrece carbohidratos y proteínas en una proporción usada con frecuencia en la recuperación muscular. Ese esquema también aparece en recomendaciones de nutrición deportiva para reponer glucógeno y favorecer la reparación de tejidos. Vogue la menciona como una opción útil después del entrenamiento por esa suma de nutrientes, más allá de su capacidad para aportar agua.

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La OMS remarca que la reposición de líquidos no siempre depende solo del volumen consumido, sino también de los componentes que acompañan ese líquido. En actividades con sudoración elevada, esa diferencia cobra peso. De todos modos, la conveniencia de esta bebida cambia según la intensidad del ejercicio, duración y necesidades de cada persona.

3. Jugo de naranja 100%

El jugo de naranja 100% suma potasio y un alto porcentaje de agua en una bebida de consumo simple. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El jugo de naranja 100% también integra la lista por su alto contenido de agua y por su aporte de potasio. Mayo Clinic incluye a ese mineral entre los elementos vinculados con el balance de fluidos. Suma, además, carbohidratos naturales, lo que puede influir en la respuesta del cuerpo frente a la hidratación.

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La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) describe a los cítricos como alimentos con alto contenido de agua y presencia de micronutrientes relevantes. En el caso del jugo, esa composición se concentra en una bebida de consumo simple. Aunque sin el mismo aporte de fibra que la fruta entera. Vogue remarca que un vaso de 240 mililitros aporta potasio y una proporción alta de agua, dos variables relacionadas con la reposición de líquidos.

Su uso también aparece ligado a la recuperación posterior al esfuerzo. En actividades físicas moderadas o intensas, una bebida que combine agua y minerales resulta práctica. Aun así, las guías alimentarias suelen recomendar priorizar opciones sin azúcares agregados y considerar las cantidades dentro del patrón general de consumo.

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4. Bebidas con electrolitos

Las bebidas con electrolitos resultan útiles cuando hay sudoración intensa, calor o pérdidas gastrointestinales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las bebidas con electrolitos ocupan un lugar específico cuando la pérdida de líquidos resulta alta, sobre todo por sudoración intensa, calor o cuadros gastrointestinales. La OMS desarrolló fórmulas de soluciones de rehidratación oral a partir de un principio claro: la presencia de sodio y glucosa mejora la absorción de agua en el intestino. Además, favorece la recuperación del equilibrio hídrico.

Ese criterio también se traslada a algunas bebidas deportivas o de rehidratación. No todas responden a la misma formulación, pero comparten la idea de reponer agua y minerales. Mayo Clinic advierte que estas opciones pueden ser útiles en esfuerzos prolongados o exigentes. Aunque no resultan necesarias para toda la población ni para cualquier momento del día.

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El agua conserva su lugar como referencia cotidiana para la hidratación. Estas cuatro bebidas, de respaldo general de organismos y entidades médicas, muestran que la absorción y la retención de líquidos también dependen de los nutrientes disueltos en cada opción. Esa diferencia explica por qué, en ciertos escenarios, algunas alternativas pueden superar al agua sola en eficacia hidratante.