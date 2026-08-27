Salud

Qué hábitos favorecen el crecimiento del pelo y cuáles conviene evitar para prevenir la caída

Desde la nutrición hasta el cuidado del cuero cabelludo, hay acciones con respaldo médico que contribuyen a mantener un entorno favorable al desarrollo capilar

Ilustración de una mujer de perfil con cabello largo donde flotan verduras, una botella de agua, pesas, un libro y peines de madera.
El crecimiento del pelo depende de ciclos biológicos y de factores como la edad, la genética, la salud, la alimentación y el estrés (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El crecimiento del pelo suele despertar interés por una razón simple: combina estética, salud y hábitos cotidianos en una misma preocupación. Aunque muchas veces se buscan soluciones rápidas, las fuentes médicas coinciden en que el proceso responde a ciclos biológicos y a condiciones generales del organismo, más que a fórmulas inmediatas. En términos generales, crece entre 10 y 15 centímetros por año, o entre 0,5 y 1,7 centímetros por mes.

Ese ritmo no es uniforme ni idéntico para todas las personas. La edad, la genética, el estado de salud, la alimentación y el nivel de estrés pueden influir tanto en la velocidad de crecimiento como en la caída. Además, el cabello atraviesa fases de crecimiento, transición y reposo, por lo que la pérdida diaria de cierta cantidad de pelo forma parte del recambio normal. En ese marco, la discusión no pasa tanto por “hacerlo crecer de golpe”, sino por identificar qué hábitos ayudan a sostener un entorno favorable para que crezca con más fuerza y se quiebre menos, indica Cleveland Clinic.

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La clave está en una combinación de nutrición adecuada, cuidado del cuero cabelludo y prácticas de peinado menos agresivas. También aparece una advertencia repetida: varios productos o suplementos promocionados para el crecimiento capilar pueden tener utilidad solo en ciertos casos, y su efecto depende de si existe una deficiencia real o un problema de base identificado.

Hábitos que aceleran y favorecen el crecimiento del pelo

Cuencos y platos con huevos cocidos, salmón, espinacas, semillas de calabaza, frutos secos, legumbres y pechuga de pollo sobre una mesa de madera.
La nutrición adecuada favorece el crecimiento del pelo porque proteínas, hierro y vitaminas ayudan a sostener la salud capilar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los puntos más consistentes es la relación entre nutrición y salud capilar. Cleveland Clinic señaló que una dieta equilibrada con proteínas, hierro y vitaminas como A, B, C, D y E puede contribuir a un crecimiento más fuerte. Healthline también remarcó que las deficiencias nutricionales pueden afectar la salud del pelo y mencionó nutrientes como biotina, hierro, riboflavina y vitaminas B12 y D. En esa misma línea, Medical News Today indicó que la raíz del cabello recibe nutrientes a través de la sangre, por lo que la alimentación cumple un papel central en el mantenimiento del folículo piloso.

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Entre los alimentos más destacados aparecen los huevos, por su aporte de proteína y biotina; los pescados grasos, por los ácidos grasos omega-3, proteínas y vitamina D; las verduras de hoja verde, por su contenido de hierro, folato y vitaminas A y C; y también frutos secos, semillas, legumbres y carnes.

Otro eje relevante es el cuidado del cuero cabelludo. La clínica estadounidense advirtió que la picazón y la descamación pueden ser señales de inflamación, un factor que puede frenar el crecimiento del pelo. Verywell Health agregó que un cuero cabelludo poco saludable puede asociarse con afecciones como caspa, dermatitis seborreica o psoriasis, que afectan el entorno en el que trabajan los folículos pilosos. Mantener esa zona limpia y reducir la irritación aparece, entonces, como una medida de base para favorecer un crecimiento saludable.

Manos con guantes morados aplican una mezcla blanca con una brocha sobre el cabello corto de un hombre en una peluquería.
Los tratamientos químicos, los productos con alcohol, las herramientas de calor y los peinados tirantes pueden debilitar el cabello y favorecer la caída del pelo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las fuentes también mencionan prácticas que no aumentan necesariamente la velocidad biológica del crecimiento, pero sí ayudan a conservar la longitud y mejorar el aspecto general del pelo. Cleveland Clinic explicó que los recortes periódicos ayudan a controlar las puntas abiertas y reducen la rotura.

En algunos casos, los suplementos aparecen como una opción complementaria, no como un recurso universal. La entidad sanitaria indicó que hierro, biotina, vitamina D, zinc y omega-3 pueden resultar útiles en ciertos escenarios, sobre todo cuando hay una deficiencia. También aclaró que el uso excesivo de algunos nutrientes, como la vitamina A o el zinc, puede generar efectos adversos, incluida la caída del pelo.

Qué evitar para prevenir la caída del pelo

Primer plano de una mujer de 50 años con pelo morocho y algunas canas, frunciendo el ceño mientras sostiene y examina un mechón de su cabello.
Los recortes periódicos no aceleran el crecimiento del pelo, pero ayudan a reducir la rotura y a controlar las puntas abiertas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una parte importante del cuidado capilar pasa por reducir las agresiones cotidianas. Cleveland Clinic recomendó limitar los tratamientos químicos, como la decoloración, y evitar productos con alto contenido de alcohol. También sugirió moderar el uso de herramientas de calor, como secadores, planchitas y rizadores, porque pueden debilitar la fibra capilar y favorecer la rotura.

La Academia Americana de Dermatología profundizó en ese punto y señaló que el uso frecuente de calor puede dañar el pelo de forma persistente. Entre las medidas sugeridas mencionó dejar que se seque al aire cuando sea posible, usar temperaturas bajas si se emplean herramientas térmicas y evitar el cepillado cuando el pelo está mojado, ya que en ese estado se vuelve más vulnerable.

Otro aspecto a evitar son los peinados muy tirantes. La Asociación Americana indicó que colas ajustadas, extensiones y trenzas muy apretadas pueden dañar los folículos pilosos y provocar rotura e incluso caída. Ese tipo de tensión sostenida afecta la base del cabello y puede empeorar el estado general del cuero cabelludo.

Hombre de espaldas con calvicie en la coronilla se rasca la cabeza. Lleva camiseta azul. Pared de fondo clara.
El estrés puede alterar el crecimiento del pelo y desencadenar efluvio telógeno (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estrés también aparece como un factor relevante. Cleveland Clinic señaló que niveles elevados pueden aumentar el cortisol y alterar el crecimiento del pelo. Medical News Today explicó que ese proceso puede derivar en efluvio telógeno, una forma de caída en la que una mayor proporción del cabello entra antes de tiempo en fase de reposo. Este cuadro puede hacer que se pierda una cantidad considerable de pelo en unos dos meses, aunque suele mejorar cuando se trata la causa de fondo.

Finalmente, los expertos piden cautela frente a promesas excesivas. La clínica sostuvo que no existe una fórmula mágica para acelerar el crecimiento del cabello de manera inmediata y pidió mirar con escepticismo algunas afirmaciones populares.

Entre ellas mencionó el agua de arroz, para la que no encontró evidencia científica sólida, y el aceite de romero, sobre el que consideró que todavía se necesita más investigación. La coincidencia general entre los artículos revisados es que el pelo responde mejor a medidas sostenidas y realistas que a soluciones rápidas sin respaldo suficiente.

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