La selección argentina de básquet encara el tramo decisivo para clasificar al Mundial 2027: los partidos y todo lo que hay que saber

Gonzalo Corbalán, una de las nuevas figuras de la selección argentina de básquet, en acción ante Puerto Rico durante la última edición de la AmeriCup de Nicaragua (REUTERS/Luisa Gonzalez)

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La selección argentina de básquet afrontará este jueves la segunda ronda en la clasificación para el Mundial 2027 que se desarrollará en Qatar y abrirá el Grupo F ante Puerto Rico en el estadio Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata. El partido comenzará a las 19:10 y será televisado por TyC Sports y DSports.

El equipo que comanda Pablo Prigioni debutará en la fase final de las Eliminatorias de FIBA Américas para la Copa del Mundo, a la que busca clasificar luego de su ausencia en el torneo ecuménico de Filipinas, Japón e Indonesia de 2023, lo que representó su primera ausencia en un Mundial en 41 años (desde Colombia 1982) y la quinta en toda su historia. Para ello, Argentina tendrá a varias de sus figuras actuales enfrentando al conjunto centroamericano.

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Prigioni convocó para esta ventana a jugadores consagrados como Facundo Campazzo, Nicolás Laprovíttola, Gabriel Deck y Nicolás Brussino, únicos sobrevivientes del Mundial de China 2019, en el cual Argentina se consagró subcampeona. Además, hay otros valores emergentes como Gonzalo Corbalán, Leandro Bolmaro, Juani Marcos, Juan Pablo Vaulet, Francisco Cáffaro, Alex Negrette y José Vildoza, entre otros.

Pablo Prigioni, DT de la selección argentina de básquet, en una sesión de entrenamiento con Facundo Campazzo (Foto: CAB)

“El nivel sube mucho en esta segunda ronda, en estos seis juegos que quedan. Y este es un ejemplo claro: un Puerto Rico que tiene una plantilla con muy buenos jugadores, con mucha calidad y que nos va a exigir al máximo. Intentar no dejar escapar partidos en casa creo que tiene que ser una prioridad para nosotros”, expresó el técnico albiceleste en declaraciones al sitio oficial de la Confederación Argentina de Básquet (CAB). “El objetivo era construir, y que los jugadores jóvenes vayan mejorando y se pongan a la par de los más veteranos. Creo que nos estamos acercando un poco a ese momento donde el equipo puede empezar a alcanzar su punto máximo”, agregó el ex jugador que conduce al seleccionado nacional.

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La valoración de Prigioni sobre el rival de turno recae en el plantel de los boricuas, con estrellas como José Alvarado, base campeón de la NBA con New York Knicks, Ethan Thompson (Indiana Pacers), Davon Reed y George Conditt Jr, el único jugador que está disputando la liga de España. El resto del plantel participa de la competencia local de Puerto Rico y ha participado de otros procesos, como el de la AmeriCup 2025.

Argentina llega a esta segunda y última etapa de grupos que determinará a los clasificados de América al Mundial 2027 con 11 puntos, como escolta de Canadá (12), que es el único seleccionado invicto de la zona. La Albiceleste, que en la instancia anterior arrastró un récord de 5 victorias y una caída, tiene el mismo puntaje que Uruguay, al que enfrentó en la etapa previa. Para Puerto Rico será un partido clave, dado que su récord de 2-4 lo deja fuera de la zona de clasificación (los mejores tres equipos de cada grupo y el mejor cuarto jugarán la Copa del Mundo). En la otra zona, Brasil, Estados Unidos y República Dominicana parten como favoritos.

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José Alvarado, estrella de Puerto Rico, ante la marca de Juan Bocca, de la selección argentina en el último enfrentamiento entre ambos en los cuartos de final de la AmeriCup 2025 (REUTERS/Luisa Gonzalez)

El último enfrentamiento entre Argentina y Puerto Rico se dio en los cuartos de final de la AmeriCup de Nicaragua, en 2025, cuando el conjunto albiceleste se impuso 82-77 en tiempo suplementario para avanzar a las semifinales. Luego, los dirigidos por Prigioni vencieron a Canadá (83-73) y cayeron en la final del certamen continental ante Brasil (47-55).

El calendario de Argentina para la segunda fase clasificatoria continuará el próximo lunes 31 de agosto, en Quebec, ante Canadá. Volverá a enfrentar a los norteamericanos como local el 29 de noviembre, luego de su partido contra Bahamas, el 26/11. En 2027 serán los duelos decisivos: como visitante de Puerto Rico (26 de febrero) y Bahamas (1 de marzo).

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La selección argentina de básquet en uno de sus últimos entrenamientos previos a la doble jornada de eliminatorias para el Mundial 2027 ante Puerto Rico y Canadá (Foto: CAB)

Segunda fase de los Clasificatorios FIBA Américas para la Copa del Mundo de Qatar 2027

Las 12 selecciones que avanzaron en la instancia previa compiten por 7 cupos al Mundial. Clasifican los tres primeros de cada grupo y el mejor cuarto entre ambas zonas.

Grupo E

Brasil (6-0)

Estados Unidos (5-1)

República Dominicana (4-2)

México (3-3)

Colombia (3-3)

Chile (2-4)

Grupo F

Canadá (6-0)

Uruguay (5-1)

Argentina (5-1)

Puerto Rico (2-4)

Bahamas (2-4)

Panamá (2-4)