Era la mascota del equipo, murió y lo homenajearon con el festejo más tierno del fútbol argentino: la historia del “Tuertito”

El festejo especial en medio de la alegría por el triunfo

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La tarde que Ivo Kestler prometió que si hacía un gol se iba a tapar el ojo derecho, estaba en su casa con su novia, los dos en silencio, acongojados. Tatú -el gato que vivía en el predio de Arsenal de Sarandí- había fallecido ese día. Kestler lo llamaba “Tito, por tuertito”. Lo conocía de memoria: lo acariciaba cada vez que llegaba a entrenar, cada vez que se iba. El día anterior a su muerte, lo había llevado al vestuario y el gato se quedó toda la mañana a upa.

Una semana después, a los 14 minutos del partido ante Ituzaingó, Matías Sosa envió un centro desde la derecha y Kestler apareció entre los dos centrales para conectar de cabeza y poner el 1-0. Cuando la pelota entró al fondo de la red, el delantero levantó la mano derecha y se tapó el ojo. Los que sabían la historia entendieron. Los que no, lo preguntaron después.

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“Lo del festejo surgió el día que pasó lo de Tito. Estaba ahí con mi novia a la tarde y nos pusimos re mal porque ella también lo conocía, siempre iba a la cancha y le gustan mucho los gatos también. Entonces dije que si hacía un gol iba a festejar con el ojo tapado por el Tuertito. Por suerte se dio el gol ahora”, le contó el jugador a Infobae.

Ivo Kestler y Tatú, o Tito, como lo llamaba él

El gol tuvo otro peso además del simbólico: Kestler no convertía desde hacía tres meses. Y llegó en un partido en el que Arsenal necesitaba ganar para mantenerse en la pelea por los primeros puestos de la Primera B Metropolitana. El Viaducto venía quinto, recibía al último de la tabla y no podía fallar. No falló. Dylan Cabral cerró el resultado a los 30 minutos del complemento con una definición que picó por encima del arquero para el 2-0 definitivo. Con esa victoria, Arsenal trepó a 57 puntos y quedó tercero, a dos del líder Excursionistas.

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Pero la historia de Kestler con Tatú no terminó en el festejo. El día después de la muerte del gato, el delantero fue al club y preguntó qué iba a pasar con la otra gata del predio, la que todos llamaban Misha y que siempre merodeaba dentro del vestuario. Le dijeron que ahí no la iba a pasar bien, que iba a extrañar al compañero que acababa de partir. Kestler se la llevó a su casa y le puso Tita. “Está re adaptada, re contenta. A mí también me cambió el día a día”, contó el jugador a este medio.

Tita, la otro gata del club, encontró un nuevo hogar junto a Ivo

Sobre Tatú, Kestler se refirió a su estado del último tiempo. “Sinceramente, no sé qué pasó con el ojo. Sí sé que tenía muchos años en el club. Me dijeron que ya era medio viejito, así que es posible que haya muerto de viejito”, dijo. La conexión con los animales venía de antes de su llegada a Sarandí: el delantero tiene cuatro perros en Rafaela y convive con los seis gatos de su novia. “Me encantan los animales”, sintetizó.

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Kestler, de 28 años, llegó a Arsenal a comienzos de 2026 tras un recorrido extenso por el fútbol argentino y sudamericano. Se formó en Tigre y pasó luego por Comunicaciones, Colegiales y Los Andes en el país, y por Envigado, Real Cartagena en Colombia y Leones FC en Ecuador, desde donde llegó al Viaducto en condición de libre. Su contrato se extiende hasta diciembre de este año.

El próximo partido de Arsenal será el sábado ante Excursionistas, con presencia de público local y visitante en el estadio Julio Humberto Grondona. Un duelo que puede definir el rumbo del club en la recta final del campeonato. Tatú, o Tito, estará alentando desde arriba.

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Tito, emblema de Arsenal de Sarandí