Deportes

Era la mascota del equipo, murió y lo homenajearon con el festejo más tierno del fútbol argentino: la historia del “Tuertito”

Tatú, como lo llamaban en Arsenal, era muy querido por el plantel. E Ivo Kestler, delantero del conjunto del Viaducto, lo recordó tras marcar un gol ante Ituzaingó. Su gesto con “Tita”, la fiel compañera de la mascota fallecida

El festejo especial en medio de la alegría por el triunfo
Guardar

La tarde que Ivo Kestler prometió que si hacía un gol se iba a tapar el ojo derecho, estaba en su casa con su novia, los dos en silencio, acongojados. Tatú -el gato que vivía en el predio de Arsenal de Sarandí- había fallecido ese día. Kestler lo llamaba “Tito, por tuertito”. Lo conocía de memoria: lo acariciaba cada vez que llegaba a entrenar, cada vez que se iba. El día anterior a su muerte, lo había llevado al vestuario y el gato se quedó toda la mañana a upa.

Una semana después, a los 14 minutos del partido ante Ituzaingó, Matías Sosa envió un centro desde la derecha y Kestler apareció entre los dos centrales para conectar de cabeza y poner el 1-0. Cuando la pelota entró al fondo de la red, el delantero levantó la mano derecha y se tapó el ojo. Los que sabían la historia entendieron. Los que no, lo preguntaron después.

PUBLICIDAD

“Lo del festejo surgió el día que pasó lo de Tito. Estaba ahí con mi novia a la tarde y nos pusimos re mal porque ella también lo conocía, siempre iba a la cancha y le gustan mucho los gatos también. Entonces dije que si hacía un gol iba a festejar con el ojo tapado por el Tuertito. Por suerte se dio el gol ahora”, le contó el jugador a Infobae.

Ivo Kestler y Tatú, o Tito, como lo llamaba él
Ivo Kestler y Tatú, o Tito, como lo llamaba él

El gol tuvo otro peso además del simbólico: Kestler no convertía desde hacía tres meses. Y llegó en un partido en el que Arsenal necesitaba ganar para mantenerse en la pelea por los primeros puestos de la Primera B Metropolitana. El Viaducto venía quinto, recibía al último de la tabla y no podía fallar. No falló. Dylan Cabral cerró el resultado a los 30 minutos del complemento con una definición que picó por encima del arquero para el 2-0 definitivo. Con esa victoria, Arsenal trepó a 57 puntos y quedó tercero, a dos del líder Excursionistas.

PUBLICIDAD

Pero la historia de Kestler con Tatú no terminó en el festejo. El día después de la muerte del gato, el delantero fue al club y preguntó qué iba a pasar con la otra gata del predio, la que todos llamaban Misha y que siempre merodeaba dentro del vestuario. Le dijeron que ahí no la iba a pasar bien, que iba a extrañar al compañero que acababa de partir. Kestler se la llevó a su casa y le puso Tita. “Está re adaptada, re contenta. A mí también me cambió el día a día”, contó el jugador a este medio.

Tita, la otro gata del club, encontró un nuevo hogar junto a Ivo
Tita, la otro gata del club, encontró un nuevo hogar junto a Ivo

Sobre Tatú, Kestler se refirió a su estado del último tiempo. “Sinceramente, no sé qué pasó con el ojo. Sí sé que tenía muchos años en el club. Me dijeron que ya era medio viejito, así que es posible que haya muerto de viejito”, dijo. La conexión con los animales venía de antes de su llegada a Sarandí: el delantero tiene cuatro perros en Rafaela y convive con los seis gatos de su novia. “Me encantan los animales”, sintetizó.

Kestler, de 28 años, llegó a Arsenal a comienzos de 2026 tras un recorrido extenso por el fútbol argentino y sudamericano. Se formó en Tigre y pasó luego por Comunicaciones, Colegiales y Los Andes en el país, y por Envigado, Real Cartagena en Colombia y Leones FC en Ecuador, desde donde llegó al Viaducto en condición de libre. Su contrato se extiende hasta diciembre de este año.

El próximo partido de Arsenal será el sábado ante Excursionistas, con presencia de público local y visitante en el estadio Julio Humberto Grondona. Un duelo que puede definir el rumbo del club en la recta final del campeonato. Tatú, o Tito, estará alentando desde arriba.

Tito, emblema de Arsenal de Sarandí
Tito, emblema de Arsenal de Sarandí

Temas Relacionados

Ivo KestlerArsenal de Sarandígatosdeportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La selección argentina de básquet encara el tramo decisivo para clasificar al Mundial 2027: los partidos y todo lo que hay que saber

El equipo que dirige Pablo Prigioni jugará ante Puerto Rico en Mar del Plata en el inicio de la segunda fase de las Eliminatorias

La selección argentina de básquet encara el tramo decisivo para clasificar al Mundial 2027: los partidos y todo lo que hay que saber

Los mejores memes de la eliminación de River Plate de la Sudamericana: Coudet, Beltrán y las burlas de los hinchas de Boca

La derrota del Millonario ante Independiente Santa Fe por penales desató una avalancha de imágenes en X, con el arquero y el técnico como blancos principales de la ironía en redes

Los mejores memes de la eliminación de River Plate de la Sudamericana: Coudet, Beltrán y las burlas de los hinchas de Boca

La decisión que tomó Eduardo Coudet tras la eliminación de River Plate de la Copa Sudamericana

El entrenador de 51 años se marchó al vestuario apenas se consumó el triunfo por penales de Independiente Santa Fe

La decisión que tomó Eduardo Coudet tras la eliminación de River Plate de la Copa Sudamericana

La tanda de penales que dejó a River Plate sin Copa Sudamericana: de las atajadas de Beltrán a su fallo y el pedido de disculpas

El arquero del Millonario se lució con una gran actuación, pero le tocó errar su disparo frente a Independiente Santa Fe

La tanda de penales que dejó a River Plate sin Copa Sudamericana: de las atajadas de Beltrán a su fallo y el pedido de disculpas

Juan Manuel Cerúndolo venció a Báez en el duelo de argentinos y avanzó a cuartos en Winston-Salem

El zurdo se impuso por 6-2, 4-0 y retiro de su rival. Enfrentará al peruano Ignacio Buse en busca de las semis

Juan Manuel Cerúndolo venció a Báez en el duelo de argentinos y avanzó a cuartos en Winston-Salem

MALDITOS NERDS

Bandai Namco confirma cuándo sale ‘The Blood of Dawnwalker’ en PC y consolas

Bandai Namco confirma cuándo sale ‘The Blood of Dawnwalker’ en PC y consolas

Konami revela el elenco y la historia escocesa de Silent Hill: Townfall

HoYoverse revela ‘Nodus Fall’, una fantasía oscura creada con Unreal Engine 5

SPINE - This is Gun Fu mostró nuevo tráiler y llegará en 2027

Grand Theft Auto VI y las filtraciones: ¿Cuándo empieza y dónde termina “la justicia”?

ENTRETENIMIENTO

Cher recuerda el primer encuentro que marcó su amistad con Dolly Parton: “Voy a extrañar su risa”

Cher recuerda el primer encuentro que marcó su amistad con Dolly Parton: “Voy a extrañar su risa”

‘Wonka’s The Golden Ticket’: fecha de estreno y todo lo que se sabe del reality show de Netflix basado en Willy Wonka

Rupert Grint retomará su papel de Ron Weasley tras 15 años del estreno de la última película de ‘Harry Potter’

Así nació “I Will Always Love You”, la icónica canción de Dolly Parton que Whitney Houston inmortalizó en ‘El guardaespaldas’

‘Yellow Mirror’: así es el nuevo episodio de ‘Los Simpson’ que parodia a ‘Black Mirror’

INFOBAE AMÉRICA

Murió Yayoi Kusama, la artista japonesa de 97 años que convirtió los lunares en un lenguaje del arte contemporáneo

Murió Yayoi Kusama, la artista japonesa de 97 años que convirtió los lunares en un lenguaje del arte contemporáneo

Nepal elevó a 165 los muertos y a 826 los desaparecidos por las inundaciones tras el colapso de un glaciar en la frontera con China

Eclipse lunar 2026: cómo y dónde ver el último gran espectáculo celeste del año

Rodrigo Paz negó que Fernando Cerimedo fuera su asesor y afirmó que nunca tuvo autorización para representar al Gobierno de Bolivia

Rafael Grossi defendió una reforma de la ONU para hacerla más eficiente y con mayor capacidad de respuesta ante las crisis globales