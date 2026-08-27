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La tanda de penales que dejó a River Plate sin Copa Sudamericana: de las atajadas de Beltrán a su fallo y el pedido de disculpas

El arquero del Millonario se lució con una gran actuación, pero le tocó errar su disparo frente a Independiente Santa Fe

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River Plate cayó ante Independiente Santa Fe en una tanda de penales que duró 22 remates y quedó eliminado de la Copa Sudamericana 2026 en los octavos de final. El conjunto colombiano, dirigido por Pablo Repetto, se impuso 8-7 desde el punto penal en el estadio Monumental de Buenos Aires, tras igualar 1-1 en el tiempo reglamentario y en el global de la serie —con un 0-0 en la ida disputada en Colombia—. El arquero Weimar Asprilla y el propio Santiago Beltrán del Millonario fueron los protagonistas de una definición que se extendió hasta la muerte súbita.

La tanda comenzó con normalidad. Thiago Almada abrió el marcador para River, Maximiliano Lovera igualó para Santa Fe, y los siguientes cobros de Ángel Correa y Daniel Torres mantuvieron el 2-2. El marcador siguió empatado después de los remates de Nicolás Otamendi —que engañó a Asprilla— y la falla de Emanuel Olivera, cuyo tiro fue detenido por Santiago Beltrán, quien se arrojó a su derecha. Con el 3-2 para River, Joaquín Freitas amplió la diferencia a 4-2, y el Millonario rozó la clasificación.

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Fue entonces cuando la serie se complicó. Rafael Santos Borré remató al poste derecho de Asprilla y desperdició la chance de sellar el pase a cuartos. Luis Palacios convirtió para Santa Fe y dejó el marcador en 4-3. El empate llegó cuando Franco Fagúndez colocó el balón en el lado izquierdo de Beltrán: 4-4. A partir de ese momento, la tanda entró en muerte súbita.

El lamento de Beltrán (REUTERS/Agustin Marcarian)
El lamento de Beltrán (REUTERS/Agustin Marcarian)

Lucas Martínez Quarta fue el primero en fallar en esa instancia, con un remate que se perdió por las nubes. El colombiano Jhojan Torres tuvo la clasificación en sus pies, pero Beltrán adivinó el tiro y lo detuvo. Fausto Vera puso el 5-4 para River; Iván Scarpetta respondió con un remate que, pese al contacto del arquero argentino, venció su resistencia: 5-5. Luego vino el turno de Facundo González, quien eligió el centro y Asprilla despejó con los pies. Santa Fe tenía, una vez más, la clasificación en sus manos.

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Jeison Angulo cobró a la izquierda, Beltrán adivinó y volvió a salvar al conjunto de Eduardo Coudet. Marcos Acuña engañó a Asprilla y devolvió la ventaja a River: 6-5. Helibelton Palacios igualó para Santa Fe: 6-6. Juan Cruz Meza convirtió con una paradinha que engañó a Asprilla: 7-6 para River. Christian Mafla remató al centro y empató la serie: 7-7. Llegó entonces el momento definitivo.

Santiago Beltrán tomó carrera, pero su remate se fue por encima del arco. De todos modos, todo el Monumental lo respaldó con aplausos. Luego, Weimar Asprilla, el arquero de Santa Fe, cerró la serie con un remate al centro que venció al portero del Millonario. El marcador final fue 8-7 para Independiente Santa Fe, que avanzó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026.

En el tiempo reglamentario, River había abierto el marcador en el minuto 52 con un tanto de Sebastián Driussi, tras un centro de Gonzalo Montiel desde la derecha. Santa Fe igualó en el minuto 80 mediante Franco Fagúndez, desde el punto penal, después de que el árbitro uruguayo Esteban Ostojich sancionara una mano de Martínez Quarta. El empate global derivó en la definición desde los doce pasos.

“Primero, pedirle disculpas a la gente, no es algo que se podía esperar. Hicimos un gran partido, nos faltó acelerar en el último tramo y se termina definiendo de la peor manera”, indicó Santiago Beltrán, quien fue el único de los jugadores de River en dar declaraciones, en diálogo con DSports.

Sobre su actuación en la tanda de penales expresó: “Es lo que a uno le toca, estar en estos momentos, intentar dar una mano. Después me tocó ejecutar y no lo pude hacer y me voy con esa bronca”.

Luego analizó el mal presente del elenco de Núñez y volvió a disculparse con los hinchas: “El segundo semestre arrancó de la peor manera que nos podíamos imaginar y con esto se corona. No hay más para perder. El grupo se respalda el uno al otro. Quiero pedirle perdón a la gente”.

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