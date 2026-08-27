La reacción de Mica Viciconte cuando sus compañeras le contaron cómo fue trabajar con Fabián Cubero: “No me gusta”

Mica Viciconte reaccionó en La Jugada de Telefe Stream cuando sus compañeras contaron cómo fue trabajar con Fabián Cubero (Video: Instagram)

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Mica Viciconte no pudo disimular su reacción. Cuando sus compañeras del streaming de Telefe le contaron cómo había sido trabajar con Fabián Cubero, su pareja y padre de su hijo, la respuesta fue inmediata y sin rodeos: “No me gusta.” El intercambio, que tuvo lugar en La Jugada, el programa de Telefe Stream, se viralizó rápidamente y volvió a poner a la conductora en el centro de la conversación mediática.

Todo comenzó cuando Cinzia Francischiello, invitada al panel, describió su experiencia laboral junto a Cubero tras la pregunta de la ex Combate. “Muy, muy copado”, dijo, antes de agregar que el exfutbolista era “alegre” y “súpereducado”. Lejos de celebrar el elogio, Viciconte interrumpió con un lacónico “No me gusta. No me gusta”, que generó risas en el piso y encendió el intercambio.

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Mica Viciconte respondió “No me gusta” ante los elogios a Fabián Cubero y el momento se viralizó en redes (Instagram)

La situación se animó aún más cuando Daniela Celis, también presente en el programa, quiso profundizar en los detalles. “Tengo preguntas. Cuando saluda, ¿abraza o dice: ‘Ey, hola, hola, ¿cómo estás?’?”, preguntó, con evidente picardía, antes de agregar: “Abrazo”. La exparticipante de GH intentó aclarar que Cubero era “respetuoso” en el trato, y Celis insistió: “Por ejemplo, yo abrazo y soy respetuosa”. La réplica de Mica no tardó en llegar: “No, vos te vas un poco con mano larga”. La tensión, cargada de humor, cerró con Cinzia intentando poner paños fríos: “No, pero hablo bien”.

El momento capturó algo que el público de La Jugada ya conoce bien: la dinámica entre las conductoras, donde el humor y la franqueza conviven sin filtros. La reacción de Mica Viciconte ante los elogios hacia su pareja reflejó, con ironía, la incomodidad natural de escuchar a sus compañeras describir con entusiasmo al hombre con quien comparte su vida personal. Lejos de tomarlo a mal, el tono del intercambio fue descontracturado, propio del clima que caracteriza al streaming.

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Fabián Cubero es una figura que el mundo del espectáculo conoce bien, tanto por su trayectoria en el fútbol como por su exposición mediática, en gran parte vinculada a su expareja Nicole Neumann y, más recientemente, a su vida junto a la ex Combate. Que recientemente forme parte del universo laboral de las compañeras de su pareja añade una capa de cercanía que, como quedó claro en el stream, no pasa desapercibida.

En pleno vivo, Mica Viciconte y Daniela Celis tuvieron un breve enfrentamiento (Telefe Streams)

El episodio con Cubero llegó a un mes de otro momento del programa había dominado la agenda: el cruce entre Viciconte y Celis por el look que Pestañela había llevado al estudio, una remera blanca de algodón con la bandera argentina, sin corpiño. Mica había cuestionado el atuendo al aire, mencionando que en televisión “hay un área de protección al menor” y que corresponde respetar ciertos códigos de vestimenta. El momento se viralizó de inmediato.

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Celis salió a defenderse públicamente. En declaraciones al programa Patria y Familia de LUZU TV, la exparticipante de Gran Hermano fue directa: “Tengo pezones, quizás, más oscuritos que otras personas. Si esta remera se la pone Juli Castro, Cami Mayan o cualquier persona, le queda sensual, le queda linda. Me la pongo yo y queda vulgar. ¿Por qué? Porque tengo un poco más tetas quizás, o es de otro color el pezón. Solo por eso”.

Lo que más la afectó, aclaró, no fue el comentario de su compañera sino lo que se construyó a partir de él. “Me han dicho muchos periodistas, muchos panelistas, que soy desubicada en la forma de ir a trabajar y a mí me parece que están ensuciando mi imagen”, señaló. Y fue enfática al desmentir las versiones que circularon: “Después dijeron que se me vio la raya del culo, que se me veía la bombacha. A mí jamás se me vio una... De hecho, ni una teta se me vio nunca en ningún programa. Jamás se me terminó de ver una teta entera. Busquen”.

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