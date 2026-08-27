Sociedad

Diluvia en el AMBA y llega el frío: el pronóstico para los próximos días

El Servicio Meteorológico Nacional indicó que hoy será una jornada lluvia en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores

Persona con paraguas negro y bolso marrón caminando por una calle adoquinada mojada bajo la lluvia, con taxis, buses, edificios y el Obelisco de Buenos Aires al fondo.
El SMN señaló que hoy habrá precipitaciones en todo el AMBA (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó lluvias, que ya se registran en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), y una baja en la temperatura. Según el parte oficial, las precipitaciones afectarán la región durante la jornada de hoy, con una probabilidad de hasta 40% por la tarde.

De acuerdo con el informe del SMN, la temperatura máxima estimada para este jueves será de 18°C, mientras que la mínima no descenderá de los 13°C. Los vientos predominantes soplarán desde el este, con velocidades entre 13 y 22 km/h. Por la noche, el tiempo tenderá a mejorar y la probabilidad de precipitaciones descenderá a valores inferiores al 10%.

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Tabla con el pronóstico del tiempo de siete días para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con íconos de clima, temperaturas y viento
Un gráfico del pronóstico extendido para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires detalla las temperaturas, precipitaciones y vientos previstos a lo largo de siete días.

Para el viernes 28, el organismo prevé condiciones más estables en el AMBA, con cielo algo nublado en la mañana y despejado el resto del día. Las temperaturas oscilarán entre 10°C y 17°C, y no se esperan lluvias. El viento se mantendrá leve y continuará del sector este.

El parte extendido detalla que el sábado 29 marcará un descenso térmico, con una mínima de 8°C y una máxima de 17°C, bajo condiciones de cielo mayormente despejado. El domingo 30 y el lunes 31 de agosto se mantendrán las temperaturas frescas, con mínimas cerca de 10°C y máximas de entre 17°C y 18°C. Ambas jornadas estarán caracterizadas por la ausencia de lluvias y la presencia de nubosidad variable.

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El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional se completa con la perspectiva para el inicio de septiembre. El martes 1 y miércoles 2 se mantendrán las condiciones estables, con temperaturas en ascenso moderado, mínimas entre 11°C y 14°C y máximas entre 14°C y 18°C. No se prevé la llegada de nuevos frentes de mal tiempo en el corto plazo.

El parte oficial del SMN recomienda mantenerse informado ante posibles actualizaciones y seguir las indicaciones de las autoridades locales, especialmente ante la posibilidad de lluvias intensas en la primera parte del jueves.

En la provincia de Buenos Aires también se registran tormentas en casi todo el territorio bonaerense y lluvias aisladas en el sureste. Sin embargo, desde mañana comenzará un proceso de estabilidad, con nubosidad variable y sin precipitaciones durante el fin de semana.

Las alertas en el resto del país

Mapa de Argentina pintado en verde, amarillo y naranja, con un menú de botones climáticos a la izquierda y pestañas de fechas arriba
Las alertas en todo el país

El SMN indicó que la zona cordillerana desde Chubut hasta el suroeste de Neuquén y norte de Mendoza están bajo alerta amarilla por lluvias. Ante estos casos, el organismo recomienda mantenerse a resguardo, no sacar la basura, limpiar desagües y sumideros, alejarse de zonas inundables y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.

Por nevadas, el oeste de San Juan y Mendoza cuentan con alertas amarillas y que afectarán a sus respectivas poblaciones. Por lo cual, se solicita:

  • Evitá salir.
  • Circulá con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve. Llevá siempre una pala.
  • Revisá el estado de los techos, canaletas y desagües para asegurarte de que estén en buen estado y puedan soportar la acumulación de nieve.
  • Ventilá para evitar acumulación de monóxido de carbono.
  • Asegurate de tener suficientes alimentos no perecederos y agua potable para al menos tres días. Incluí alimentos fáciles de preparar en caso de que haya cortes de energía.
  • Prepará un kit de emergencia que incluya linternas, pilas adicionales, velas, fósforos, mantas térmicas, un botiquín de primeros auxilios y cualquier medicamento necesario.

En tanto, y por fuertes vientos, las provincias de Chubut, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán y Salta están bajo alerta amarilla. Y por viento Zonda, en Catamarca y La Rioja hay alerta amarilla, mientras que en San Juan la advertencia asciende a alerta naranja. Por lo cual, las acciones oficiales recomendadas son:

  • Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones.
  • Salí solo si es necesario.
  • Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
  • Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.
  • No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.
  • Evitá conducir si la visibilidad está reducida.
  • Hidratate y protegé tus ojos y nariz del polvo con anteojos y barbijo.
  • No enciendas fuego.
  • Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna. Cargá los celulares con anticipación.
  • Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.

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