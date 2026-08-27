Sociedad

Un hombre chocó, escapó y terminó detenido tras negarse al test de alcoholemia

El episodio ocurrió el martes último por la noche en barrio Menfa. La conductora del otro auto sufrió heridas leves. El hombre se peleó con la Policía

Vista de la intersección de una calle con el texto O'Higgins en el suelo, casas bajas, postes con cables aéreos y un hombre caminando
La intersección de las calles Río Negro y O'Higgins en Trelew señala el lugar donde un choque entre dos automóviles dejó a una mujer herida. (Google Maps)
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Un choque en la zona oeste de Trelew, provincia de Chubut, derivó en la detención de un automovilista que se retiró del lugar tras la colisión y luego se negó a realizarse el test de alcoholemia.

El incidente se registró cerca de las 21:30 del martes en la intersección de Río Negro y O’Higgins, en el barrio Menfa, en la zona oeste de Trelew. Allí circulaba una mujer de 69 años, a bordo de un Fiat Palio, cuando la chocó un Chevrolet Astra que, siempre según la información disponible, continuó su marcha después del impacto.

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De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local El Chubut, la salida del conductor antes de que arribara la Policía abrió un segundo tramo en la intervención, ya no centrado solo en el choque sino también en su localización. La búsqueda no se extendió demasiado. Una patrulla encontró el vehículo y a su conductor en avenida Rawson y Juan de la Piedra, a pocas calles de donde había ocurrido el siniestro vial.

En ese momento, se negó a realizarse el test de alcoholemia, pese a que se lo señalaba como presuntamente ebrio. Ese rechazo quedó incorporado al procedimiento vial, que derivó en su demora en el marco de la Ley Nacional de Tránsito.

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La mujer lesionada recibió asistencia tras el choque y luego fue derivada al hospital. La información suministrada indica que los golpes se concentraron principalmente en la cabeza.

El hecho quedó encuadrado bajo la Ley Nacional de Tránsito 24.449, mientras que una eventual denuncia penal o civil por las lesiones quedará atada a la decisión de la conductora afectada.

El siniestro vial ocurrió el martes cerca de las 21:30 en Río Negro y O’Higgins, en el barrio Menfa de Trelew.
El siniestro vial ocurrió el martes cerca de las 21:30 en Río Negro y O’Higgins, en el barrio Menfa de Trelew.

El episodio no terminó ahí. De acuerdo con la información aportada, el conductor además quiso pelear con el personal policial, una reacción que tensó el procedimiento en la vía pública antes de su traslado a la dependencia. Después de esa intervención, tanto el hombre como el vehículo fueron llevados a la comisaría para continuar con las actuaciones.

Según los datos conocidos hasta ahora, el conductor no contaba con algunos papeles del vehículo, una situación que también quedó bajo revisión en sede policial.

Según la información proporcionada, quedará en manos de la conductora decidir si presenta o no una denuncia contra el hombre demorado. Ese paso puede resultar determinante para el rumbo posterior del caso, en especial por las consecuencias físicas que sufrió tras el impacto.

Hace tan solo unos días, una mujer alcoholizada chocó con su auto a cuatro vehículos que se encontraban estacionados en el barrio porteño de Flores. La mujer perdió el control de su Ford Focus sobre la calle Remedios al 3200.

El test de alcoholemia posterior, según le indicaron fuentes policiales a Infobae, reveló que la conductora tenía 1,15 g/l de alcohol en sangre, más del doble del límite legal de 0,5 g/l permitido en la Ciudad de Buenos Aires para conductores particulares.

Según trascendió, la mujer al volante habría manifestado en el lugar que se quedó dormida, aunque el resultado del test descartó que el sueño fuera el único factor detrás de la pérdida de control del rodado.

La magnitud del choque cobró una dimensión particular cuando se supo que los cuatro vehículos dañados pertenecen a una pareja que reside en esa misma cuadra. Los autos, según explicaron sus dueños, estaban destinados a la reventa como principal fuente de ingresos del hogar.

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