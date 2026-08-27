América Latina

El Senado de Paraguay dio el visto bueno a la designación de nueva embajadora ante Estados Unidos

La diplomática de carrera, con rango de embajadora desde 2018 y actual titular de la Academia Diplomática y Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores, fue confirmada por unanimidad en la Cámara Alta en Asunción

Estefanía Laterza de los Ríos en la sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores y Asuntos Internacionales (@SenadoresPy en X)
Estefanía Laterza de los Ríos en la sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores y Asuntos Internacionales (@SenadoresPy en X)
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El Senado de Paraguay aprobó el miércoles por unanimidad la designación de Estefanía Laterza de los Ríos como nueva embajadora en Estados Unidos, en sustitución de Gustavo Leite, quien regresó a su escaño en la Cámara Alta. La votación en sesión ordinaria reunió el apoyo de los 29 senadores presentes, procedentes tanto del Partido Colorado como de fuerzas de oposición, y permitió que el Ejecutivo avance con el nombramiento propuesto por el presidente Santiago Peña el pasado 14 de agosto.

Laterza de los Ríos, diplomática de carrera con rango de embajadora desde 2018, dirige actualmente la Academia Diplomática y Consular ‘Carlos Antonio López’ del Ministerio de Relaciones Exteriores. Anteriormente, representó al CAF–Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe en Brasil y cuenta con una amplia trayectoria en el servicio exterior. El cargo de embajadora ante la Casa Blanca fue ejercido por Leite, del Partido Colorado, entre el 16 de julio de 2025 y el 21 de julio de este año.

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La relación bilateral entre Paraguay y Estados Unidos se fortaleció en los últimos años, especialmente durante los mandatos del actual presidente estadounidense Donald Trump. Durante estos periodos, ambos países firmaron un acuerdo de Tercer País Seguro, un memorando de entendimiento en materia migratoria y el Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas (SOFA, por sus siglas en inglés). Además, Paraguay mantiene una alianza con Israel y es el único país de Sudamérica que conserva relaciones diplomáticas con Taiwán, establecidas desde el 12 de julio de 1957.

Comparece ante la instancia legislativa la embajadora Estefanía Laterza de los Ríos (@SenadoresPy en X)
Comparece ante la instancia legislativa la embajadora Estefanía Laterza de los Ríos (@SenadoresPy en X)

En relación al estrecho diálogo entre Washington y Asunción, el pasado 5 de agosto, Santiago Peña mantuvo una conversación telefónica con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en la que analizaron los principales ejes de la cooperación bilateral, enfocados en proyectos de seguridad, defensa y desarrollo económico.

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“Hablé con el secretario de Estado, una conversación realmente espectacular, media hora de intercambio sobre la relación bilateral de Paraguay y EEUU, de lo que estamos haciendo juntos, de los proyectos que estamos llevando adelante, de la cooperación en seguridad y defensa, del desarrollo económico”, declaró el jefe de Estado a los medios.

Según confirmó el Departamento de Estado estadounidense, la charla incluyó la ampliación de la colaboración en materia de seguridad y economía, y la reafirmación de la asociación estratégica entre ambos países. Durante el diálogo, Rubio agradeció el respaldo de Asunción a los esfuerzos de reconstrucción y transición democrática en Venezuela, y subrayó la relevancia de la unidad regional para acompañar el desarrollo político en ese país.

Santiago Peña calificó de espectacular la conversación telefónica con Marco Rubio (EFE)
Santiago Peña calificó de espectacular la conversación telefónica con Marco Rubio (EFE)

La conversación se produjo luego de una visita oficial de autoridades paraguayas a Washington, donde el vicepresidente Pedro Alliana y el canciller Rubén Ramírez firmaron con Rubio un memorando de entendimiento sobre cooperación estratégica en materia nuclear civil. En la ceremonia, Rubio destacó que la relación bilateral “experimentó un crecimiento histórico en el último año y medio, en coincidencia con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca”.

El acuerdo, firmado en la sede del Departamento de Estado, formalizó el “Acuerdo 123”, que se ajusta a la Ley de Energía Atómica de Estados Unidos y regula la transferencia de tecnología nuclear para fines civiles, bajo supervisión de la Agencia Internacional de Energía Atómica y con el compromiso de no destinar materiales a propósitos militares.

La Cancillería paraguaya valoró la sintonía política y la alianza estratégica con Washington en asuntos globales, destacando la cooperación en seguridad, comercio e inversión. El gobierno de Peña subrayó el compromiso conjunto con el desarrollo internacional y el uso pacífico de la energía nuclear, resaltando el papel de esta tecnología para satisfacer las necesidades energéticas de ambos países.

Ramírez-DC
El vicepresidente del Paraguay, Pedro Alliana, durante su encuentro con el secretario de Estado, Marco Rubio, (Washington, Estados Unidos)

El nuevo acuerdo nuclear refuerza los vínculos institucionales entre Paraguay y Estados Unidos desde la asunción del actual gobierno en 2023. En 2025, ambos países ya habían suscrito el Acuerdo sobre el Estatuto de Fuerzas (SOFA), que estableció pautas para la cooperación en seguridad y otorgó inmunidades al personal militar estadounidense, profundizando la integración estratégica entre las dos naciones.

(Con información de EFE)

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