Cómo blanquear los dientes de forma segura y qué evitar para no mancharlos, según odontólogos

La salud bucal se relaciona con los hábitos cotidianos, los controles preventivos y el cuidado de dientes y encías (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La salud bucal ocupa un lugar central en el bienestar general. El estado de los dientes y las encías se vincula con hábitos cotidianos, controles preventivos y decisiones de cuidado que, con el paso del tiempo, influyen tanto en la apariencia como en la salud de la boca. En ese marco, el color suele convertirse en una de las preocupaciones más frecuentes, porque funciona como un indicador visible del desgaste, de ciertas costumbres y también del paso de los años.

La búsqueda de una sonrisa más blanca no es nueva, pero en la actualidad convive con una oferta amplia de productos, consejos virales y tratamientos que prometen resultados rápidos. Esa variedad puede volver más difícil distinguir qué opciones tienen respaldo profesional, cuáles conviene usar con cautela y qué prácticas es mejor evitar. De acuerdo con Cleveland Clinic, el blanqueamiento dental puede ser seguro y efectivo cuando se recurre a métodos adecuados y se siguen las indicaciones de uso.

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El blanqueamiento dental puede ser seguro y efectivo cuando se usan métodos adecuados y se siguen indicaciones profesionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo blanquear los dientes de forma segura

Pasta dental blanqueadora

Aparecen entre las alternativas más accesibles para quienes buscan cambios graduales. Según Cleveland Clinic, estas fórmulas suelen incluir peróxido de hidrógeno o peróxido de carbamida, y en algunos casos bicarbonato de sodio para actuar sobre manchas superficiales.

Este tipo de producto puede aclarar los dientes entre uno y dos tonos con uso constante. Zack Youngblood, dentista de GoodRx, agregó que algunos dentífricos también incorporan abrasivos suaves, como sílice o bicarbonato, con el objetivo de remover marcas externas sin recurrir a procedimientos más intensivos. Los especialistas destacaron la importancia de buscar sellos o etiquetas certificadas.

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La pasta dental blanqueadora puede aclarar los dientes entre uno y dos tonos con peróxido, bicarbonato y abrasivos suaves (Imagen Ilustrativa Infobae)

Enjuagues blanqueadores

Integran otra opción de venta libre, aunque con resultados más modestos. Según Cleveland Clinic, el contacto del producto con los dientes dura poco tiempo, por lo que el efecto suele ser más lento que en otros formatos.

La odontóloga Anne Clemons afirmó a la institución que, con un uso sostenido, podría observarse una diferencia leve al cabo de unos meses. Esa limitación no invalida su uso, pero sí ubica a estos enjuagues como una herramienta complementaria y no como un método de alto impacto.

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Geles blanqueadores

Se apoyan en una lógica distinta, ya que mantienen sobre los dientes una capa de agente blanqueador durante más tiempo. Según la clínica estadounidense, esa permanencia puede traducirse en resultados visibles en pocos días, aunque también exige mayor cuidado.

Contienen concentraciones más elevadas de peróxido, y su uso excesivo puede causar sensibilidad temporal, irritación de encías e incluso problemas odontológicos si se recurre a ellos de forma agresiva. En la misma línea, Youngblood explicó que el uso incorrecto de productos blanqueadores puede generar efectos disparejos y alterar el color de restauraciones previas, como empastes.

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Tratamiento profesional en consultorio

Se trata del recurso con resultados más rápidos y notorios. Según Cleveland Clinic, una sesión de media hora puede generar una diferencia visible, ya que estos tratamientos usan concentraciones más altas de peróxido de hidrógeno o de carbamida.

Johns Hopkins Medicine sostuvo que el odontólogo puede sugerir esta opción cuando la persona es candidata al procedimiento. La supervisión profesional suma además otra ventaja: permite identificar si el color dental responde a manchas externas o a causas más profundas, que no siempre mejoran con blanqueamiento.

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El tratamiento profesional en consultorio logra un blanqueamiento dental más rápido y permite evaluar si las manchas son superficiales o profundas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consulta odontológica antes de elegir un método

Aunque no se trata de un producto, la evaluación previa aparece como una herramienta decisiva para un blanqueamiento seguro. Según explicó Arman Farhadtouski, especialista de la Universidad de Utah, existen manchas extrínsecas, ubicadas en la superficie dental, y manchas intrínsecas, que se originan dentro del diente. El profesional afirmó que el blanqueamiento no actúa del mismo modo sobre ambas.

El experto remarcó que una consulta permite determinar si el procedimiento será útil, si existen caries o enfermedad de encías que convenga tratar antes, y si la decoloración se relaciona con restauraciones previas que no se aclararán con estos productos. Esa evaluación también resulta relevante para personas con dientes sensibles o con condiciones bucales que puedan aumentar el riesgo de efectos adversos.

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Hábitos a evitar para mantener los dientes blancos

El resultado del blanqueamiento, ya sea casero o profesional, no es permanente. Según explicó Farhadtouski para la Universidad de Utah, los compuestos que generan coloración pueden volver a formarse con el tiempo, por lo que el mantenimiento depende en buena medida de los hábitos cotidianos.

El café, el té, el vino, las gaseosas oscuras, los alimentos ácidos y el tabaco favorecen manchas en los dientes y afectan el esmalte (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las conductas que las fuentes recomiendan evitar o limitar aparece el consumo frecuente de bebidas y alimentos que manchan los dientes. Olivia Sugimoto, dentista registrada en Medical News Today, mencionó el vino, el té, el café, las gaseosas oscuras y algunos jugos, mientras que Cleveland Clinic sumó además salsas intensas y golosinas coloreadas. Estas sustancias pueden dejar manchas y, en algunos casos, también contribuir al desgaste del esmalte.

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Otro punto señalado por Sugimoto es el consumo de alimentos ácidos. Los cítricos, las gaseosas y otras preparaciones de alta acidez pueden desgastar el esmalte, lo que hace más visible la dentina, una capa interna de tono amarillento. La Asociación Dental Americana recomienda esperar una hora después de comer antes de cepillarse, para permitir que la saliva reduzca la acidez.

Los expertos también desaconsejan el tabaquismo. Según Cleveland Clinic y GoodRx, el tabaco contiene sustancias como alquitrán y nicotina que favorecen manchas amarillas o marrones, además de afectar la salud general de la boca.

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En paralelo, los expertos remarcan que evitar malos hábitos no alcanza sin una base de higiene bucal constante. Cepillado, hilo dental y limpiezas periódicas forman parte del sostén necesario para conservar el color y la salud de la boca, con un criterio compartido por los especialistas: antes de insistir con productos blanqueadores, conviene confirmar que el problema a tratar sea efectivamente una mancha que ese método pueda mejorar.