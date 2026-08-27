Ejercicios compuestos, cómo es la rutina que promete trabajar más músculos en menos tiempo

Una rutina en casa con dos juegos de mancuernas encadena seis movimientos sin pausas, sube la frecuencia cardíaca y fortalece brazos (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cuando el tiempo escasea, los entrenadores personales tienen una respuesta clara: los ejercicios compuestos. A diferencia de los movimientos aislados, estos activan varios grupos musculares en un mismo gesto y generan mayor trabajo físico en menos tiempo. Según un artículo de la revista Prevention, una rutina de 15 minutos basada en estos patrones de movimiento alcanza para fortalecer brazos, piernas y zona media sin salir del hogar.

La propuesta requiere únicamente dos juegos de mancuernas: uno liviano, de entre 1,5 y 3,5 kg, y otro más pesado, de entre 4,5 y 7 kg. La dinámica es sencilla: 10 a 12 repeticiones por ejercicio, sin pausas entre movimientos, con el circuito completo repetido dos veces. Esa continuidad eleva la frecuencia cardíaca y maximiza el gasto calórico.

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En paralelo, un estudio del American College of Sports Medicine (ACSM) publicado en la revista Medicine & Science in Sports & Exercise concluyó que, tras analizar más de 137 revisiones sistemáticas con más de 30.000 participantes, el entrenamiento de fuerza progresivo mejora la fuerza muscular, la potencia, el equilibrio y la función física en adultos sanos.

Sentadilla con press y peso muerto con curl

Una infografía de Infobae explica la técnica de ejercicios compuestos y sus beneficios físicos según datos del American College of Sports Medicine (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los primeros dos ejercicios del circuito combinan el tren inferior con el superior. La sentadilla con press de hombros comienza con las mancuernas pesadas a la altura de los hombros: se baja en sentadilla y, al subir, se extienden los brazos sobre la cabeza. Prevention, junto con el estudio, describe el movimiento como una combinación que activa glúteos, cuádriceps, deltoides y tríceps en una sola repetición.

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El peso muerto con curl de bíceps sigue la misma lógica multimuscular. De pie con una mancuerna en cada mano, se inclina el torso hacia adelante mientras las pesas descienden hasta la altura de las espinillas. Al regresar a la posición vertical, los antebrazos se curvan hacia los hombros. Así, un mismo gesto trabaja la cadena posterior de las piernas y los bíceps de forma simultánea.

Ambos movimientos admiten variaciones según el nivel. La sentadilla puede realizarse bajando hasta una silla para reducir la exigencia articular, o convertirse en una estocada lateral con press para mayor intensidad. El peso muerto, en su versión más exigente, se ejecuta en una sola pierna.

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El ensayo científico señaló que levantar cargas de al menos el 80% de la repetición máxima potencia las ganancias de fuerza voluntaria, un dato que respalda la conveniencia de progresar en el peso de las mancuernas.

Estocada con remo y sentadilla reverencial con remo

Un análisis de 137 revisiones con más de 30.000 participantes asocia el trabajo progresivo con cargas a avances en fuerza muscular, función física y estabilidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mitad del circuito incorpora movimientos que demandan coordinación y estabilidad. La estocada con remo unilateral parte de una posición escalonada con el pie izquierdo al frente. Al doblar las rodillas en la bajada, el codo derecho sube hacia el techo con la mancuerna pegada al cuerpo. De acuerdo con expertos consultados por Prevention, este ejercicio combina cuádriceps, isquiotibiales y los músculos del dorso en cada repetición.

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La sentadilla reverencial con remo erguido agrega un componente lateral. Se da un paso atrás y en diagonal, cruzando una pierna detrás de la otra, mientras los codos suben al frente al volver al centro. El resultado es un patrón que incluye glúteos, abductores y trapecios dentro de un mismo ciclo de movimiento.

Quienes busquen mayor intensidad pueden agregar una elevación lateral de pierna al final de cada repetición de la sentadilla reverencial. Eso suma trabajo de estabilización en cadera y core sin necesidad de más tiempo ni equipamiento adicional.

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Puente con extensión, plancha con salto y giros rusos

Según la American College of Sports Medicine dos sesiones semanales ya dejan mejoras medibles (Imagen ilustrativa Infobae) (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tramo final integra el suelo y añade una cuota cardiovascular. El puente de glúteos con extensión de tríceps se realiza en posición supina con las rodillas dobladas: al elevar la cadera, los codos se flexionan llevando las mancuernas hacia las orejas y luego se extienden. La combinación activa glúteos, isquiotibiales y tríceps de forma simultánea, con opción de hacerlo en una sola pierna para mayor dificultad.

La plancha con salto de pies cierra el bloque muscular con trabajo aeróbico. Desde la posición de plancha, se baja el pecho en una flexión y, al volver arriba, se abren los pies hacia los lados en un salto. El circuito termina con giros rusos: sentado con las rodillas dobladas y los pies levemente elevados, se rota el torso de un lado al otro mientras los brazos simulan sostener un peso frente al abdomen.

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El ACSM establece que al menos dos sesiones semanales de entrenamiento de fuerza producen mejoras medibles en fuerza y masa muscular. Ese umbral mínimo convierte a este tipo de rutinas cortas en una opción compatible con la agenda de la mayoría de los adultos, según el organismo.