Qué aporta la avena antes de dormir dentro de una rutina saludable de sueño, según la evidencia

La relación entre alimentación y sueño gana interés en estudios y guías de salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Dormir bien depende de varios factores, pero la avena como colación nocturna aparece entre las opciones que pueden acompañar una rutina saludable de sueño cuando se consume en porciones moderadas y con una composición equilibrada.

El interés por este hábito creció a partir de una nota de Vogue y encuentra respaldo parcial en organismos y centros académicos que estudian la relación entre alimentación y descanso.

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La avena se plantea como colación nocturna cuando se consume en porciones moderadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué aporta la avena antes de dormir

La avena es un cereal integral que aporta carbohidratos complejos, fibra, vitaminas y minerales. Según la Harvard T.H. Chan School of Public Health, este tipo de granos proporciona energía de liberación más lenta y forma parte de patrones alimentarios asociados con mejores indicadores de salud metabólica. Ese perfil también puede convertirla en una colación saciante para quienes cenan temprano o sienten hambre antes de acostarse.

En su artículo sobre este hábito, Vogue señala que la avena contiene triptófano, un aminoácido esencial vinculado con la producción de serotonina y melatonina. Esa relación también aparece en la literatura científica.

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Una revisión publicada en la National Library of Medicine de Estados Unidos indica que el triptófano participa en la biosíntesis de serotonina y melatonina, dos compuestos involucrados en la regulación del sueño.

La misma revisión incluye a la avena entre las fuentes alimentarias de triptófano y señala que su combinación con carbohidratos puede favorecer la disponibilidad de este aminoácido en el cerebro. Ese mecanismo ayuda a explicar por qué algunos cereales y otros alimentos se estudian como apoyo nutricional para el descanso, aunque los autores advierten que todavía hacen falta más ensayos clínicos para confirmar efectos causales y determinar su impacto real en la población general.

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Los granos integrales aportan energía de liberación más lenta y mayor saciedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué dice la evidencia sobre sueño y alimentación

La Sleep Foundation, una institución dedicada a la divulgación basada en evidencia sobre descanso, menciona a la avena entre los alimentos que podrían ayudar a dormir por su contenido de magnesio y triptófano. En otra guía sobre colaciones nocturnas, la entidad añade que una merienda previa al sueño conviene incluir proteína y carbohidratos y evitar excesos de azúcar, sodio o cafeína.

Ese punto coincide con la recomendación recogida de combinar la avena con yogur griego, leche, frutos secos o mantequilla de frutos secos, en lugar de sumar grandes cantidades de azúcar. La lógica nutricional es simple: una colación balanceada puede aportar saciedad y reducir picos glucémicos más bruscos que suelen aparecer con productos ultraprocesados o postres de alto contenido azucarado.

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La relación entre dieta y sueño también fue evaluada por el National Institutes of Health (NIH) a través de estudios disponibles en PubMed Central. Uno de ellos analizó cereales enriquecidos con triptófano en adultos mayores y registró mejoras en parámetros nocturnos como eficiencia del sueño, tiempo total de descanso y latencia para conciliarlo.

Ese trabajo se hizo con cereal enriquecido y no con avena común, de modo que no permite trasladar el resultado de forma directa a cualquier preparación casera.

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La combinación de triptófano con carbohidratos puede favorecer su disponibilidad en el cerebro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quiénes puede ser útil y qué cuidados conviene tomar

La evidencia disponible no presenta a la avena como tratamiento para el insomnio. El NHS del Reino Unido y otros organismos de salud insisten en que el sueño depende de hábitos amplios, entre ellos horarios regulares, reducción de cafeína, ambiente adecuado y control del estrés.

Dentro de ese marco, una colación liviana puede resultar útil si el hambre interfiere con el descanso, aunque una comida abundante cerca de la hora de acostarse puede generar malestar digestivo.

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Una colación equilibrada prioriza proteína y carbohidratos y limita azúcar, sodio y cafeína. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vogue también advierte, a partir de la opinión de una nutricionista, que la conveniencia de este hábito depende de cada caso. La advertencia coincide con criterios generales de práctica clínica. Las personas con diabetes, resistencia a la insulina o reflujo gastroesofágico necesitan ajustar porciones, horario e ingredientes y, si hace falta, consultar con un profesional de salud. Quienes siguen un plan hipocalórico también deben considerar el aporte energético total del día.

En términos prácticos, la opción más prudente consiste en una porción moderada de avena simple, preparada con leche o yogur natural, con fruta fresca y una pequeña cantidad de nueces o semillas.

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La Sleep Foundation desaconseja las colaciones con exceso de azúcar o cafeína en las horas previas al sueño, un criterio que refuerza la idea de evitar versiones muy dulces o con chocolate en grandes cantidades.