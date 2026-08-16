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De la chía al coco: qué bebidas ganan lugar por su aporte de nutrientes

Algunas combinaciones populares no solo ayudan a incorporar líquidos, sino que también suman componentes vinculados con la digestión, la salud ósea y el equilibrio de minerales

Mujer con cabello corto bebe agua de un vaso de cristal en la cama. Hay un despertador digital que marca las 7:03 AM y una ventana al fondo.
Tomar agua cubre una necesidad básica del cuerpo (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Tomar agua alcanza para cubrir una necesidad básica del cuerpo, aunque algunas bebidas y preparaciones a base de la misma también pueden aportar fibra, minerales o vitaminas. A partir de un repaso publicado por Verywell Health y de una revisión científica indexada en PubMed, el interés se concentra en opciones como las elaboradas con chía, okra, limón y coco, además de las minerales ricas en calcio.

De acuerdo con Verywell Health, estas variantes no reemplazan al agua común ni funcionan como tratamiento médico, aunque sí pueden sumar nutrientes en determinados casos. La revisión difundida en PubMed añadió otra categoría a esa lista: las aguas minerales ricas en calcio, que podrían colaborar con la salud ósea y aportar parte de la ingesta diaria de ese mineral.

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1. Agua de semillas de chía

Un frasco de vidrio con semillas de chía y agua, una cuchara de metal y dos tazones con semillas de chía secas en una superficie de madera.
El agua con chía aporta fibra, proteínas, omega-3, minerales y antioxidantes, y su consumo se vincula con la digestión, la saciedad y algunos parámetros metabólicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las preparaciones que ganó visibilidad es el agua con chía, obtenida al hidratar las semillas hasta que adquieren una textura gelatinosa. Según informó Verywell Health, ese cambio no solo modifica la consistencia de la bebida, sino que incorpora componentes como fibra, proteínas, ácidos grasos omega-3, minerales y antioxidantes.

Ese perfil nutricional aparece vinculado con varios efectos potenciales. El consumo de chía puede asociarse con mejor digestión, mayor saciedad y menor sensación de hambre, además de una posible reducción de procesos inflamatorios y de algunos factores vinculados con enfermedades crónicas.

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También mencionó beneficios posibles sobre la densidad ósea y sobre parámetros como la presión arterial y la glucosa en sangre.

La información disponible, de todos modos, no coloca a esta bebida en el terreno de las soluciones rápidas. El aporte depende de la cantidad utilizada, de la dieta general y del estado de salud de cada persona. En ese marco, la preparación aparece más como un complemento alimentario que como un recurso con efecto uniforme para toda la población.

2. Agua de okra

Jarra de vidrio y vaso con agua de okra, hielo y rodajas de okra; un recipiente blanco con vainas de okra enteras, mantel y mesa de madera.
El agua de okra se prepara con vainas en remojo y podría transferir al agua mucílago, fibra y vitaminas, aunque faltan más estudios en humanos sobre sus efectos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra alternativa difundida en redes y en sitios de salud es el agua de okra, que suele prepararse al dejar las vainas en remojo durante una noche. Verywell Health señaló que este método podría transferir al agua parte de los componentes del vegetal, aunque aclaró que todavía falta más investigación para confirmar con precisión sus efectos en humanos.

Entre los beneficios que suelen mencionarse figura una mejora en el tránsito intestinal. La explicación se apoya en el mucílago de la okra, una sustancia gelatinosa con fibra insoluble que puede aumentar el volumen de las heces y favorecer evacuaciones regulares. Verywell Health también indicó que esta bebida, por su carácter no ácido, podría aliviar a personas con exceso de acidez estomacal.

También, hay otros posibles efectos sobre la piel, por la presencia de vitaminas A y C, además de una ayuda en el control de la glucosa y una eventual protección cardiovascular. En este último punto, el respaldo mencionado proviene en parte de estudios en animales sobre colesterol, un dato que exige cautela antes de trasladar los resultados a la práctica clínica habitual.

3. Agua con limón

Manos exprimiendo medio limón sobre un vaso de agua con una rodaja y hielo. Dos limones enteros, uno cortado y un cuchillo sobre tabla de madera.
El agua con limón puede favorecer la hidratación diaria, aportar vitamina C y ayudar a prevenir ciertos cálculos renales por la acción del ácido cítrico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las variantes más populares figura el agua con limón, una preparación simple que suele valorarse por su sabor y por su capacidad para volver más atractivo el consumo diario de líquidos. Verywell Health indicó que esa característica puede ayudar a que más personas sostengan una hidratación adecuada a lo largo del día, sobre todo si reemplazan bebidas azucaradas por esta opción.

El medio también atribuyó a esta mezcla un aporte de vitamina C, nutriente asociado con la función inmunológica y con la absorción de hierro. A eso sumó un posible efecto preventivo frente a los cálculos renales, ya que el ácido cítrico presente en el limón puede unirse al calcio e interferir en la formación de ciertas piedras. También mencionó una ayuda digestiva y un eventual apoyo en estrategias de control de peso.

4. Agua de coco

Un vaso transparente lleno de agua de coco y trozos de pulpa, flanqueado por dos mitades de coco. Al fondo, plantas verdes borrosas con luz suave.
El agua de coco contiene electrolitos como sodio, magnesio, calcio y potasio, por lo que se la vincula con la reposición de minerales y la presión arterial (Imagen Ilustrativa Infobae)

En paralelo, el agua de coco se ubica entre las bebidas que más se asocian con la reposición de minerales. Según Verywell Health, el líquido natural de este fruto tropical contiene electrolitos como sodio, magnesio, calcio y potasio, una combinación que puede resultar útil tras pérdidas de líquidos o en contextos de alta demanda física. Además, el potasio puede contribuir a la estabilidad de la presión arterial.

El agua de coco aporta antioxidantes y pequeñas cantidades de calcio, con un potencial beneficio para huesos y dientes. Aun así, su composición puede variar entre marcas y presentaciones, sobre todo en productos industrializados que incluyen azúcares agregados o saborizantes.

El lugar de las aguas minerales con calcio

La revisión sistemática difundida por PubMed amplió el foco hacia las aguas minerales naturales ricas en calcio. El trabajo examinó artículos revisados por pares, ensayos clínicos y estudios experimentales publicados durante la última década para evaluar de qué manera podrían incidir sobre la salud y el bienestar.

Según ese análisis, el consumo de estas aguas puede representar una fuente accesible y biodisponible de calcio, con interés especial para personas con intolerancia a la lactosa o para quienes siguen dietas basadas en plantas.

Los autores señalaron que la absorción de calcio en este tipo de agua podría ser eficiente y, en ciertos casos, ofrecer ventajas frente a otras fuentes alimentarias del mineral.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las aguas minerales ricas en calcio pueden aportar una fuente biodisponible de calcio y ganar interés en la salud ósea, sobre todo en personas con intolerancia a la lactosa o dietas basadas en plantas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El repaso también describió posibles efectos sobre la salud cardiovascular, con estudios que sugieren reducciones en la presión arterial y en la prevalencia de enfermedades cardiovasculares. A eso se sumó una línea de investigación emergente sobre control del peso corporal, aunque los autores advirtieron que ese punto todavía requiere evidencia más robusta y seguimientos de mayor duración.

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