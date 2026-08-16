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El mensaje de Javier Milei sobre el caso de Facundo Moyano y su pareja: “Experto en paros”

El presidente realizó una publicación en su cuenta de Instagram en la que aludió al episodio en el que Candela Arizaga fue vista corriendo semidesnuda y terminó asistida en el Hospital Pirovano tras la intervención de la Policía de la Ciudad

Facundo Moyano habló por primera vez sobre el escándalo junto a su pareja en Belgrano
Facundo Moyano afirmó en una entrevista que Candela Arizaga consumió drogas, sufrió un brote y que él pidió ayuda al 911 para asistirla.
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El presidente Javier Milei se burló este domingo de Facundo Moyano con un meme en Instagram después del episodio que involucró al exdiputado y a su pareja, Candela Arizaga, en el barrio porteño de Belgrano. La publicación retomó la explicación que el dirigente dio sobre lo ocurrido y volvió a poner en circulación un caso que ya había escalado a la agenda política y judicial.

La imagen que compartió Milei incluyó la frase “Al final Moyanito terminó siendo un experto en paros como el padre”, una alusión directa a Facundo Moyano y a Hugo Moyano, jefe del sindicato de Camioneros y figura del sindicalismo argentino. El posteo apareció después de varios días de repercusión pública por la causa abierta tras la madrugada del 4 de agosto.

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El hecho al que aludió el Presidente ocurrió cuando Arizaga salió del departamento de Moyano, ubicado sobre la avenida del Libertador al 5400, y fue vista corriendo semidesnuda por la calle. La secuencia derivó en la intervención de la Policía de la Ciudad, en el traslado de la joven al Hospital Pirovano y en la demora del dirigente sindical.

Texto en color negro sobre un fondo amarillo que dice: 'Al final Moyanito terminó siendo un experto en paros como el padre. Coherencia por favor'
El mensaje del presidente en su cuenta de Instagram sobre el episodio que vivieron el exdiputado y su pareja

La investigación quedó caratulada como lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género. En los primeros registros incorporados al expediente, cámaras de seguridad mostraron a Arizaga durante un recorrido de varias cuadras por la zona de Barrancas de Belgrano, mientras detrás de ella avanzaban Moyano y otra persona vinculada al edificio. Ese material, junto con la secuencia reconstruida por el personal policial, pasó a integrar el expediente judicial.

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Uno de los puntos que más atención concentró en la causa fue la primera intervención policial. El inspector que participó del operativo declaró que llegó al edificio a partir de un llamado de emergencia y que luego vio a la joven correr por la vía pública en estado de alteración. Su testimonio, incorporado al expediente, también incluyó la versión inicial que Arizaga le habría dado en la calle antes del traslado al hospital.

En los días posteriores, Moyano sostuvo en una entrevista televisiva que su pareja había consumido drogas y sufrió “un brote psicótico fuertísimo”. También afirmó que intentó asistirla con maniobras de reanimación y que pidió al personal del edificio que se comunicara con el 911. Esa explicación quedó en línea con parte de los planteos posteriores de la defensa y con la versión que la propia joven presentó más tarde ante la Justicia.

Los videos de Facundo Moyano persiguiendo a su pareja en Belgrano

Como parte del trasfondo del caso, Arizaga declaró ante la Justicia que no recordaba gran parte del episodio y que no atribuía a Moyano una agresión. “Lo poco que me acuerdo es que yo estaba corriendo en la calle… sentía que me perseguía y no sabía ni quién era”. En una ampliación posterior, además, sostuvo que había consumido cocaína y vinculó lo ocurrido con un brote.

Esa línea de defensa tuvo otro capítulo cuando los abogados del exdiputado pidieron que se levantaran las restricciones de contacto. El planteo se apoyó en las declaraciones de Arizaga, que negó haber sufrido violencia y expresó su intención de retomar el vínculo.

Aun así, el expediente incorporó una evaluación oficial sobre la situación de la joven que señaló factores de vulnerabilidad y sostuvo que su relato podía estar condicionado por el estado físico, mental y emocional en que fue entrevistada, además de la exposición pública del caso y la asimetría de poder entre las partes.

Tras recuperar la libertad, Moyano quedó sujeto a una serie de medidas cautelares. La Justicia le prohibió acercarse a menos de 300 metros y mantener contacto con Arizaga mientras avance el proceso penal, además de fijar domicilio y presentarse a las citaciones judiciales.

El expediente siguió sumando testimonios en la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 3 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Florencia Nocerez. Entre las audiencias previstas figuran las de personal policial, médicos, empleados del edificio y familiares del entorno de Arizaga.

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