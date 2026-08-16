Las ventas del Día del Niño cayeron el 2,5% y en juguetes la contracción fue de casi el 5 por ciento

Según CAME, las ventas del Día del Niño cayeron 2,5% con comparación al año pasado. (Foto: OnCity)

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Las ventas del Día del Niño cayeron 2,5% respecto al año pasado, a precios constantes, según informó la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

A pesar de que los comercios desplegaron estrategias de descuentos y financiación para incentivar la demanda, el interés de los consumidores se mantuvo selectivo y enfocado a operaciones de menor valor. La fecha de celebración no logró alterar la tendencia de estancamiento que predominó durante el mes.

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El informe reveló que el 81,2% de los comercios recurrió a acciones promocionales, 5,8 puntos porcentuales (p.p.) menos que en el año anterior. Las promociones más frecuentes fueron la financiación con tarjeta, adoptada por el 55,3% de los locales, y los descuentos por pago en efectivo, elegidos por el 46,2% de los encuestados. Estas medidas buscaron captar volumen, aunque la demanda mostró respuestas postergadas y selectivas.

Promociones vs poder adquisitivo

Es que la estrategia de promociones, aunque extendida, encontró límites claros en la capacidad de consumo. El relevamiento reafirmó que el poder adquisitivo actual restringió el volumen de ventas, a pesar de los incentivos comerciales. El consumo se concentró en tickets de menor valor y la fecha funcionó más como un alivio transitorio de liquidez y rotación de inventario.

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El ticket promedio del Día del Niño fue de $45.892 según CAME. (Foto: Imagen Ilustrativa Infobae)

Pese a ello, el gasto medio por ticket apenas ascendió a $45.892, frente a los $33.736 de la edición previa. Al descontar el efecto inflacionario, la suba real fue de apenas 0,8%. Este comportamiento puso en evidencia para CAME que, aunque se registró un incremento en el monto promedio por operación, la demanda se volcó hacia compras de menor escala y volumen, sin dinamizar el consumo de manera estructural.

Este domingo, además del Día del Niño, en Argentina también se celebraba el Día del Empresario Nacional. La fecha se estableció por la Ley 27.108 de 2014 en homenaje a los dueños de pequeñas y medianas empresas (pymes), industriales y productores locales. La fecha elegida es por la fundación de la Confederación General Económica (CGE) el 16 de agosto de 1953.

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Para un 43,6% de los encuestados las ventas por el Día del Niño 2026 en Argentina fueron iguales a lo esperado, según datos de CAME.

Pero la coincidencia entre Día del Niño y Día del Empresario no ayudó de mucho. El 43,6% de los comercios alcanzó ventas alineadas a sus metas, mientras que el 41,7% evaluó que la fecha terminó por debajo de lo esperado. Dentro de este grupo, el 38,1% reportó un resultado peor y el 3,6% mucho peor que sus estimaciones iniciales. Solo un 14,7% de los comercios obtuvo un balance favorable, con un 12,7% que superó sus proyecciones y un 2% que las sobrepasó ampliamente.

Impacto en el mes

Respecto al impacto de la fecha sobre la actividad comercial, el relevamiento evidenció una incidencia acotada y menor a las expectativas de reactivación. El 36% de los comercios indicó que el Día del Niño sumó movimiento, aunque no modificó el escenario general. Un 35,5% lo calificó como moderado y el 19,3% no registró ningún efecto en sus ventas. Solo el 9,1% consideró que la celebración resultó determinante para dinamizar el mes, lo que refuerza la percepción de un alivio transitorio de liquidez y rotación de inventario.

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Caída de la venta de juguetes

En la comparación interanual, los cinco rubros analizados exhibieron contracciones en sus niveles de venta frente a 2025. Juguetería lideró la caída con un retroceso del 4,8%, seguida por Indumentaria con una baja del 4,1%. El segmento de Calzado y marroquinería descendió 3,1%. Librería mostró una merma del 1,8%, mientras que Equipos de audio y video, celulares y accesorios bajó 1 por ciento.

El informe recalcó que, aunque la mayoría de los comercios implementó promociones, la adhesión fue menor respecto al ciclo anterior. La financiación en cuotas se mantuvo como la principal herramienta, seguida de los descuentos en efectivo, aunque ninguna de estas estrategias logró revertir la tendencia general de estancamiento. El consumo respondió de manera postergada y selectiva, con operaciones que priorizaron el menor valor del ticket frente a compras de mayor volumen.

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No se salvó ningún rubro

El panorama general del Día del Niño evidenció que la totalidad de los rubros analizados experimentó contracciones interanuales. Ninguno logró revertir la tendencia negativa registrada frente a 2025, lo que consolidó la percepción de un contexto de consumo contenido.

La información sectorial concluyó que, si bien los comercios apostaron a promociones y financiación, la demanda se mantuvo postergada y selectiva. Las acciones comerciales no modificaron el patrón de consumo ni lograron consolidar un repunte de la actividad. El gasto medio por operación subió, pero el volumen total de ventas permaneció por debajo de los niveles del año anterior.

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El relevamiento de CAME dejó en evidencia que el Día del Niño operó como una fecha de alivio temporal para algunos comercios, sin lograr convertirse en un factor de reactivación estructural para el consumo pyme que en julio tuvo una caída de ventas de 3,8 por ciento.