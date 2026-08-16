Los 3 hábitos para cuidar el cabello que popularizaron los spas capilares coreanos

El cuidado del cuero cabelludo gana protagonismo como base de la salud capilar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La salud del pelo no depende solo de la fibra capilar. El cuidado del cuero cabelludo ganó espacio en las rutinas de belleza a partir de una idea cada vez más extendida entre especialistas: mantener esa zona en buenas condiciones puede influir en el aspecto y la resistencia del cabello.

Un artículo de Vogue retomó ese enfoque a partir de la experiencia de una periodista en un spa capilar de Corea del Sur y lo conectó con recomendaciones de expertas en estética y tricología.

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La acumulación de residuos puede coexistir con resequedad y sensibilidad cutánea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La base de esa mirada tiene respaldo institucional. La American Academy of Dermatology Association define al cuero cabelludo como piel y señala que puede presentar resequedad, descamación, irritación y acumulación de residuos.

La Mayo Clinic también advierte que la salud del cuero cabelludo influye en el confort diario y puede alterar la caída del cabello cuando existen procesos inflamatorios o dermatitis. A partir de esa evidencia, el foco deja de estar solo en las puntas y se desplaza hacia hábitos cotidianos que apuntan a higiene, equilibrio y protección.

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1. Exfoliar sin agredir

La exfoliación suave despeja la superficie sin comprometer la barrera de la piel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer hábito consiste en limpiar el cuero cabelludo sin exceso de fricción. De acuerdo con Vogue, uno de los aprendizajes centrales del tratamiento fue que la acumulación de sebo, células muertas y restos de productos puede convivir con falta de hidratación. Esa combinación, según explicó la esteticista Christina Kim en ese reporte, aparece con frecuencia cuando hay sobrelavado, uso inadecuado de productos o alteración de la barrera cutánea.

La American Academy of Dermatology Association recomienda elegir el lavado según el tipo de pelo y el nivel de grasitud del cuero cabelludo, sin asumir que una limpieza más intensa equivale a mejor salud. La entidad indica que los exfoliantes o clarificantes pueden resultar útiles en algunos casos para retirar residuos, aunque el uso excesivo puede irritar la piel.

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El lavado se ajusta al tipo de pelo y al nivel de grasitud, no a una regla fija. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La National Eczema Association también advierte que la barrera cutánea se deteriora cuando se repiten prácticas agresivas o se incorporan fórmulas que resecan.

Ese criterio coincide con lo descrito en la nota, donde se subraya que en los tratamientos coreanos se utilizan exfoliantes suaves, con el objetivo de despejar la superficie del cuero cabelludo sin dañarla. La función de este paso es retirar residuos y reducir irritación. El enfoque no apunta a una limpieza abrasiva, sino a una higiene compatible con la sensibilidad de la piel.

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2. Sumar hidratación y activos específicos

Los tónicos y sérums para la raíz aportan hidratación y equilibrio en la piel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El segundo hábito es incorporar productos diseñados para el cuero cabelludo, con fórmulas orientadas a hidratar o equilibrar la piel. Según la nota, la autora cambió una rutina centrada en medios y puntas por otra que incluye tónicos o sérums para tratar resequedad y sostener el equilibrio cutáneo.

La World Health Organization (WHO) no emite guías cosméticas específicas sobre tónicos capilares, aunque sí reconoce que la salud de la piel forma parte del bienestar general y que su función de barrera resulta esencial.

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En la misma línea, la American Academy of Dermatology Association sostiene que la hidratación y la elección de productos adecuados ayudan a reducir molestias vinculadas con la sequedad y la sensibilidad cutánea.

La British Association of Dermatologists agrega que los tratamientos tópicos deben elegirse de acuerdo con el problema que se busca atender, ya sea resequedad, dermatitis o descamación.

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Los activos como ácido hialurónico y pantenol se integran en rutinas dirigidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el artículo citado se mencionan ingredientes habituales en este tipo de productos, como ácido hialurónico, antioxidantes, péptidos, cafeína, pantenol o extractos botánicos. La lógica detrás de esos activos parte de tratar el cuero cabelludo como una superficie cutánea que puede requerir humectación, alivio o refuerzo de la barrera.

La recomendación general de las instituciones dermatológicas no apunta a un ingrediente único, sino a evitar irritantes y priorizar fórmulas acordes a la tolerancia de cada persona.

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3. Proteger medios y puntas con fórmulas livianas

La protección del largo reduce la pérdida de humedad y limita el quiebre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tercer hábito no desplaza al cuero cabelludo, pero completa la rutina. La nota señala que, dentro del enfoque coreano, la búsqueda de brillo y protección en el largo del pelo sigue presente, sobre todo con productos livianos aplicados en medios y puntas. La intención es reducir la pérdida de humedad y limitar el quiebre de la fibra capilar.

La American Academy of Dermatology Association explica que el cabello dañado por calor, coloración o fricción necesita medidas de cuidado que disminuyan el estrés mecánico. La American Academy of Family Physicians añade que el uso de acondicionadores y productos protectores puede mejorar la manejabilidad del pelo y reducir la rotura.

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Las puntas del cabello no se reparan por completo una vez dañadas, por lo que la prevención ocupa un lugar central en las recomendaciones médicas y cosméticas.

En el reporte, ese paso aparece asociado a esencias, aceites o productos sin enjuague de textura ligera. La coincidencia con las guías institucionales está en el objetivo: conservar hidratación, bajar la fricción y proteger una fibra que pierde resistencia cuando acumula daño térmico o químico. El resultado buscado no se limita al brillo visible, sino a una mejor preservación de la estructura del pelo con el paso del tiempo.