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Diez alimentos para sumar a la cena y bajar la inflamación

Pescados grasos, brócoli, hongos, aceite de oliva y frutos rojos integran una lista de alimentos asociados con una menor respuesta inflamatoria y con beneficios sobre la salud cardiovascular, metabólica y cerebral

Mano de una persona sobre el abdomen. Se ilustra el estómago, intestino delgado y grueso en tonos azul y verde con estilo acuarela.
La alimentación diaria influye sobre la inflamación de bajo grado, un proceso vinculado con enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, obesidad y trastornos neurológicos (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La alimentación diaria tiene un peso directo sobre la inflamación de bajo grado, un proceso que los especialistas vinculan con enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, obesidad y algunos trastornos neurológicos. En ese marco, incorporar alimentos con perfil antiinflamatorio en la cena aparece como una estrategia simple para mejorar la calidad de la dieta sin recurrir a cambios extremos.

VeryWell Health repasó diez alimentos que pueden integrarse con facilidad al plato de la noche. A ese enfoque se suman dos revisiones científicas publicadas en Nutrients y por Cambridge University Press, que relacionan los patrones de alimentación antiinflamatoria con beneficios potenciales sobre enfermedades crónicas, salud mental y deterioro neurodegenerativo.

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En conjunto, la evidencia apunta hacia una misma dirección: más alimentos frescos y menos productos ultraprocesados.

1. Pescados grasos

Un surtido de pescado en tabla de madera: salmón, caballa, sardinas en aceite, anchoas, con limón y hierbas. Un vaso de aceite y ensalada al fondo.
Los pescados grasos como salmón, sardinas, arenque y caballa aportan omega-3 y se asocian con menor inflamación y con niveles más bajos de proteína C reactiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los pescados grasos ocupan un lugar central en este esquema por su aporte de omega-3, un tipo de grasa que se asocia con una menor respuesta inflamatoria. Salmón, sardinas, arenque y caballa aparecen entre las opciones más citadas.

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Según informó VeryWell Health, distintos estudios detectaron que quienes los consumen con frecuencia presentan niveles más bajos de proteína C reactiva, un marcador de inflamación en sangre.

Las revisiones académicas también ubican a este grupo entre los pilares de una dieta antiinflamatoria. En especial, el trabajo publicado en Nutrients incluyó a los pescados ricos en omega-3 entre los alimentos con posible efecto neuroprotector.

2. Hongos

Los hongos comestibles, como portobello o shiitake, aportan antioxidantes y micronutrientes como vitaminas del complejo B, cobre y selenio. De acuerdo con VeryWell Health, su inclusión regular puede contribuir a moderar procesos inflamatorios, además de sumar variedad a la comida nocturna.

Su ventaja adicional es la versatilidad. Pueden incorporarse a sopas, guisos, pastas o preparaciones al horno, con un perfil nutricional que encaja en patrones alimentarios centrados en vegetales y alimentos poco procesados.

3. Brócoli

Brocoli - VisualesIA
El brócoli aporta sulforafano, un compuesto antioxidante que se estudia por su capacidad para reducir citocinas asociadas a la inflamación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las verduras, el brócoli resalta por su contenido de sulforafano, un compuesto antioxidante que se estudia por su capacidad para reducir citocinas asociadas a la inflamación. VeryWell Health señaló que las dietas con alta presencia de vegetales crucíferos se relacionan con menor riesgo de enfermedad cardíaca y cáncer.

El brócoli cocido puede sumarse a platos principales, ensaladas tibias, bowls de granos o sopas. Su presencia refuerza una de las coincidencias más claras entre las fuentes: las verduras ocupan un papel clave en cualquier dieta antiinflamatoria.

4. Morrones

Los morrones, tanto dulces como picantes, aportan vitamina C y antioxidantes como la quercetina, vinculada con efectos antiinflamatorios. Según el repaso de VeryWell Health, este alimento también puede ayudar a proteger frente a afecciones crónicas si forma parte habitual de la dieta.

En la práctica, su incorporación resulta sencilla en salteados, tacos, chili, ensaladas o como entrada. Su valor no reside solo en un nutriente puntual, sino en su aporte al reemplazo de comidas más cargadas de sodio, harinas refinadas y grasas saturadas.

5. Tomate

Un primer plano de varios tomates rojos, maduros y con tallos verdes, cubiertos de gotas de agua, apilados dentro de un cuenco de madera rústico.
El tomate concentra licopeno y su consumo se vincula con menor inflamación y menor riesgo de enfermedad cardíaca (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tomate concentra vitamina C, potasio y licopeno, un antioxidante que la literatura científica asocia con menor inflamación y menor riesgo cardiovascular. VeryWell Health detalló que el consumo de alimentos ricos en licopeno se vincula con una reducción del riesgo de enfermedad cardíaca.

Además, el tomate ofrece una ventaja culinaria: su cocción con aceite de oliva puede mejorar la disponibilidad del licopeno. Esa combinación lo vuelve útil en salsas, guisos, bruschettas o platos de pasta.

6. Palta

La palta aporta grasas saludables y carotenoides, compuestos que se investigan por su posible efecto protector sobre la salud cardiovascular. Un estudio citado por VeryWell Health indicó que su consumo habitual podría ayudar a reducir marcadores inflamatorios en sangre.

Su uso en cenas rápidas también la volvió popular en ensaladas, bowls, tacos o como base de guacamole. Dentro de los patrones antiinflamatorios, funciona como reemplazo de aderezos o grasas de peor calidad nutricional.

7. Frutos rojos

Un bol de cerámica lleno de arándanos, fresas, cerezas, frambuesas y semillas de granada sobre una mesa de madera, con una cuchara y una servilleta de lino.
Los frutos rojos aportan fibra y antocianinas, y las bayas fueron destacadas por su potencial beneficio en trastornos mentales y enfermedades neurodegenerativas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los frutos rojos, como frutillas y otras bayas, suelen quedar asociados al desayuno o al postre, aunque también pueden formar parte de una cena. Su aporte de fibra y antocianinas los ubica entre los alimentos con mayor interés nutricional en este campo.

La revisión publicada en Nutrients destacó especialmente a las bayas y a los vegetales de hoja verde dentro de los componentes con potencial beneficio para trastornos mentales y enfermedades neurodegenerativas.

Además, VeryWell Health señaló que las uvas comparten ese tipo de antioxidantes y pueden sumarse a ensaladas o guarniciones frías.

8. Aceite de oliva extra virgen

El aceite de oliva extra virgen es uno de los emblemas de la dieta mediterránea, un patrón alimentario que aparece de forma recurrente en la investigación sobre inflamación. De acuerdo con VeryWell Health, su consumo regular se asocia con una disminución significativa de marcadores inflamatorios.

Ese efecto se explica por su perfil de grasas monoinsaturadas y por compuestos antioxidantes como el oleocantal. La revisión difundida por Cambridge University Press también incluyó al aceite de oliva entre los alimentos con capacidad potencial para modular vías inflamatorias vinculadas a enfermedades no transmisibles.

9. Cúrcuma

Primer plano de raíces de cúrcuma enteras y cortadas, un cuenco de cúrcuma en polvo y una cuchara de madera con especias sobre una superficie de madera.
La cúrcuma contiene curcumina, un compuesto estudiado por sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cúrcuma es una especia de color amarillo intenso que contiene curcumina, un compuesto estudiado por sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Según VeryWell Health, algunos trabajos observaron una reducción de la inflamación en personas con artritis que consumieron curcumina de forma regular.

De todos modos, gran parte de esa evidencia proviene de suplementos, que concentran una cantidad mayor de curcumina que la especia usada en cocina. Aun así, su inclusión en sopas, legumbres o carnes magras puede mejorar el perfil general del plato.

10. Chocolate amargo

Para el cierre de la cena, el chocolate amargo surge como una alternativa frente a postres con alto contenido de azúcar. Su aporte de flavonoles se relaciona con beneficios antiinflamatorios y con una mejor salud vascular. VeryWell Health recomendó elegir versiones con al menos 70% de cacao para obtener un perfil nutricional más favorable.

La clave, en este caso, pasa por la cantidad y por el reemplazo. No se trata de sumar un dulce más, sino de optar por una versión menos procesada frente a productos con exceso de azúcar y grasas.

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