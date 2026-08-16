Un policía bonaerense sufrió graves heridas al chocar con su moto contra un colectivo en la Panamericana

El interno de la Línea 60 y el lugar del accidente, sobre Autopista Panamericana

Guardar

Un accidente de tránsito registrado en la mañana de este domingo provocó que un efectivo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires resultara gravemente herido, después de chocar su motocicleta con un colectivo en el kilómetro 37,5 de la Panamericana, a la altura del Ramal Campana, sentido a Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Según informaron fuentes de Autopistas del Sol a Infobae, el hecho ocurrió mientras el agente se dirigía a cumplir servicio en el Destacamento Vial Ezeiza. La colisión involucró a una motocicleta y a un interno de la Línea 60, que transportaba pasajeros. Las circunstancias deberán ser determinadas por pericias especializadas. Autoridades del Departamento Vial Panamericana indicaron que el tramo afectado debió ser cerrado durante el operativo de asistencia y remoción de los vehículos.

PUBLICIDAD

El colectivo de la Línea 60 con el que chocó el policía bonaerense

El uniformado, identificado como O.S.A., fue trasladado de urgencia al Hospital de Escobar, donde es asistido por las lesiones graves sufridas en el impacto. La investigación para establecer las causas del siniestro quedó a cargo de peritos científicos viales, quienes realizarán los relevamientos correspondientes en la zona del accidente.

La zona del impacto entre el colectivo y la moto sobre la Autopista Panamericana

El incidente generó demoras en la circulación vehicular desde la mañana, ya que el tránsito fue parcialmente restringido sobre el carril afectado. En ese contexto, el Departamento Vial Panamericana solicitó a los conductores extremar precauciones al circular por el sector y respetar las indicaciones del personal desplegado para ordenar el flujo de tránsito.

PUBLICIDAD

Hace poco más de un mes, y sobre esa misma vía, hubo un accidente insólito y que alteró el tránsito en la Autopista Panamericana, donde una mujer al volante de una Honda CR-V realizó una maniobra inesperada y provocó un choque que dejó dos personas heridas. El incidente ocurrió a la altura del kilómetro 40 del ramal Campana, cerca de la localidad bonaerense de Benavidez, cuando la conductora de 44 años intentó regresar a una salida retrocediendo por el carril central.

Choque en Panamericana: dio marcha atrás, chocó contra otro auto y dejó dos heridos

Varias personas que cruzaban un puente cercano advirtieron la situación. Dos autos lograron esquivar el vehículo en reversa, pero la camioneta terminó invadiendo el carril rápido y chocó con un Volkswagen Vento, conducido por un hombre de 49 años.

PUBLICIDAD

La policía, el personal de seguridad vial y una ambulancia participaron del operativo en el lugar. La conductora fue trasladada por encontrarse en estado de shock, aunque sin riesgo de vida, mientras que el otro automovilista recibió atención médica en el sitio. Fuentes de Autopistas del Sol señalaron que el operativo incluyó la remoción de los vehículos y la normalización del tránsito en pocas horas.