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Una breve rutina de fuerza ayuda a mayores de 60 a mejorar músculo y huesos

Hello Magazine reunió consejos de especialistas y aseguró que cuatro movimientos simples, hechos con constancia, refuerzan la postura, la estabilidad y la autonomía ante la pérdida física asociada a la edad

Mujer mayor con cabello blanco y ropa deportiva gris y verde, de pie sobre una pierna, apoyada en una barandilla de madera en un parque.
Una rutina breve de ejercicios de fuerza ayuda a mayores de 60 a mejorar masa muscular, postura, estabilidad y salud ósea (Imagen Ilustrativa Infobae)
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A partir de una rutina breve y con ejercicios de fuerza, personas de más de 60 años pueden mejorar masa muscular, postura, estabilidad y salud ósea, de acuerdo con Hello Magazine, que reunió recomendaciones de especialistas en entrenamiento. El planteo apunta a una preocupación frecuente en esa etapa de la vida: la pérdida progresiva de músculo y densidad mineral en los huesos.

Ese deterioro físico no empieza en la vejez extrema, sino bastante antes. El proceso suele iniciar cerca de los 30 años y gana velocidad en la década de los 60, cuando el cuerpo pierde eficiencia para sostener fuerza, equilibrio y capacidad de respuesta frente a caídas o lesiones.

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De acuerdo con Hello Magazine, la propuesta no se basa en entrenamientos complejos ni en sesiones extensas. El eje está puesto en cuatro movimientos simples de fuerza y carga que, realizados con regularidad, pueden ayudar a “proteger” el cuerpo ante el paso del tiempo y sostener la autonomía en la vida cotidiana.

Por qué el cuerpo pierde fuerza con el paso de los años

La explicación combina cambios musculares, neurológicos y hormonales. Con la edad, las células musculares reducen su rendimiento, las fibras se vuelven más cortas y menos numerosas, y baja su capacidad para procesar energía. A eso se suman alteraciones en las mitocondrias, en las neuronas motoras que activan el movimiento y en las hormonas que regulan el crecimiento y el desgaste del tejido muscular.

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Mujer mayor de cabello gris baja una escalera moderna con pasamanos de madera. Viste suéter beige y pantalones oscuros; un gran ventanal muestra un jardín exterior.
Hello Magazine señaló que cuatro movimientos simples de fuerza y carga pueden reforzar la autonomía y proteger el cuerpo con el paso del tiempo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese cuadro tiene efectos directos en la vida diaria. Menor masa magra implica menos fuerza para tareas habituales, más dificultad para sostener una buena postura y un aumento del riesgo de caídas. La reducción de la densidad ósea también expone a fracturas, con un impacto mayor en personas mayores.

La entrenadora personal Kate Rowe-Ham, especializada en mujeres de mediana edad, sostuvo en Hello Magazine que “con cualquier ejercicio de fuerza o de carga se puede reducir el proceso natural del envejecimiento”. Su enfoque no plantea frenar el tiempo, sino reforzar estructuras clave del cuerpo para llegar a edades avanzadas con mejores condiciones físicas.

Qué tipo de ejercicios ayudan a cuidar huesos y músculos

La especialista en fitness pre y posnatal Shakira Akabusi explicó que hay dos grandes grupos de trabajo útiles para ese objetivo. El primero incluye los movimientos con carga, es decir, aquellos que se realizan de pie y someten al esqueleto a una presión moderada. Esa exigencia estimula al cuerpo a formar nuevo tejido óseo.

El segundo grupo corresponde a los ejercicios de resistencia, como levantar pesas o empujar y tirar contra una carga. Akabusi indicó que este tipo de trabajo genera pequeñas roturas microscópicas en el músculo; cuando el tejido se recompone, lo hace con mayor fortaleza. Ese mecanismo es uno de los fundamentos del entrenamiento de fuerza.

Una mujer de pie inclinada hacia adelante con una pesa rusa amarilla en un gimnasio. Lleva una camiseta azul y pantalones negros. Hay ventanas al fondo.
Los ejercicios con carga de pie estimulan la formación de tejido óseo, y los ejercicios de resistencia fortalecen el músculo tras su recuperación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rowe-Ham añadió que dos o tres sesiones semanales pueden ofrecer beneficios amplios: mejor equilibrio, menos riesgo de caídas y mayor facilidad para actividades como cargar bolsas o jugar con los nietos. También vinculó este tipo de práctica con mejoras en el metabolismo, la salud cardiovascular y la regulación del azúcar en sangre.

Los cuatro movimientos recomendados para después de los 60

Remo inclinado

El primero de los ejercicios sugeridos es el remo inclinado, orientado al fortalecimiento de la parte superior de la espalda. Ese trabajo puede favorecer la postura, aliviar molestias lumbares y aportar mayor control en otros movimientos del entrenamiento.

Además de activar músculos de la espalda que suelen recibir menos estímulo en la rutina diaria, el ejercicio también involucra los bíceps. Su valor no pasa solo por la fuerza: una espalda más estable contribuye a sostener el eje corporal y a reducir compensaciones que terminan en dolor o fatiga.

Sentadilla con press de hombros

Mujer con cabello gris sonriendo en un gimnasio, haciendo sentadilla con mancuernas. Otros deportistas y equipamiento de gimnasio en el fondo.
La sentadilla con press de hombros activa cuádriceps, glúteos, zona media y hombros, y suma un efecto sobre la frecuencia cardíaca (Imagen Ilustrativa Infobae)

El segundo movimiento es la sentadilla con press de hombros, también conocida en algunos programas como thruster. Se trata de un ejercicio global que activa cuádriceps, glúteos, zona media y hombros en una sola secuencia, con un efecto adicional sobre la frecuencia cardíaca.

Según el artículo de Hello Magazine, esta variante resulta útil para quienes buscan eficiencia en poco tiempo. Una de las especialistas mostró una versión inicial con las mancuernas a los costados del cuerpo, una adaptación pensada para quienes todavía no dominan la extensión por encima de la cabeza. La progresión hacia el press completo queda reservada para etapas de mayor seguridad técnica.

Alcance lateral

El alcance lateral aparece como una opción centrada en la fuerza y movilidad de hombros, aunque también suma trabajo en tren inferior y zona media. El movimiento parte de una inclinación hacia abajo y concluye con el regreso a la posición erguida.

Esa secuencia exige control corporal y coordinación, dos cualidades relevantes en edades avanzadas. Los hombros fuertes suelen tolerar mejor los esfuerzos cotidianos, y una mejora en su movilidad puede traducirse en gestos más seguros para vestirse, levantar objetos o alcanzar elementos en altura.

Marcha en el lugar

Mujer de cabello gris y camiseta azul con reloj inteligente en la muñeca. Grupo de adultos mayores. Sala con sillas, mesa y ventanas.
La marcha en el lugar fortalece el core, la postura y el equilibrio, y ayuda a la coordinación y a la prevención de tropiezos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cuarta propuesta es la marcha en el lugar, quizás la más accesible del conjunto. El ejercicio puede realizarse con mancuernas a los lados o por encima de la cabeza, según el nivel de experiencia y estabilidad de cada persona.

Pese a su aparente sencillez, la marcha trabaja fuerza del core, postura y equilibrio. También obliga a mantener el control del tronco durante la elevación alternada de piernas, un patrón que resulta útil para la coordinación y la prevención de tropiezos. Su bajo nivel de complejidad la vuelve una puerta de entrada posible al trabajo con carga.

Repeticiones, peso y progresión

Akabusi propuso una guía básica según experiencia previa. Para personas que recién empiezan con pesas, la sugerencia es realizar 10 a 12 repeticiones con una carga baja. Quienes tienen un nivel intermedio pueden apuntar a un rango de 8 a 19 repeticiones con peso moderado.

En el caso de practicantes avanzados, la recomendación es completar entre 6 y 8 repeticiones con una carga exigente. La lógica detrás de esa progresión es simple: cuando el trabajo deja de representar un desafío, el estímulo pierde efecto.

Por eso, las especialistas aconsejan aumentar el peso de las mancuernas o sumar carga si el entrenamiento había comenzado solo con el peso corporal. El criterio central no pasa por la velocidad ni por la cantidad de ejercicios, sino por sostener una exigencia suficiente para fortalecer músculos y huesos con el paso del tiempo.

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