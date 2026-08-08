Estudiantes de La Plata visita a Deportivo Riestra por la fecha 4 del Torneo Clausura

La jornada del sábado cuenta con seis partidos

Guardar

En el marco de la jornada del sábado continúa la cuarta fecha del Torneo Clausura. Además de los duelos Tigre-River, Boca-Vélez e Independiente-Platense, se jugarán otros tres encuentros.

Deportivo Riestra recibe a Estudiantes de La Plata y Atlético Tucumán hace lo propio frente a Sarmiento de Junín. Luego, a partir de las 21.30, Instituto será local ante Gimnasia de Mendoza.

PUBLICIDAD

Deportivo Riestra 1-0 Estudiantes (La Plata)

Deportivo Riestra recibe a Estudiantes de La Plata el sábado (@EdelpOficial)

En el Bajo Flores, Deportivo Riestra recibe a Estudiantes de La Plata por la fecha 4 de la Zona A del Torneo Clausura. El partido se disputa en el estadio Guillermo Laza, tiene como árbitro a Andrés Merlos y transmisión de TNT Sports.

El Malevo se encontró con un penal a favor a los siete minutos por una mano dentro del área por parte de Santiago Núñez. Andrés Merlos, árbitro principal, cobró infracción en la medialuna, aunque corrigió su decisión tras la revisión en el VAR. Mílton Céliz fue el encargado de ejecutar el tiro y estampar el 1-0. Fabricio Iacovich se destacó con una gran atajada sobre el capitán de Riestra para evitar el 2-0 un puñado de minutos después.

PUBLICIDAD

Riestra estuvo cerca de aumentar el resultado en el inicio del complemente con un remate de Céliz que pegó en el travesaño.

Partido en desarrollo...

LA PREVIA

El Malevo necesita repuntar en el torneo, ya que acumula dos derrotas consecutivas y no puede descuidar el puntaje en la Tabla Anual, para no comprometer su permanencia en la máxima categoría. Los dirigidos por Guillermo Duró vienen de caer ante Barracas Central 1-0 en el Interzonal como locales y buscarán recuperar la confianza.

PUBLICIDAD

Por su parte, el Pincha también necesita volver a la senda victoriosa, ya que cayó 1-0 ante Boca Juniors el pasado miércoles por la fecha pendiente. Los comandados por Alexander Medina, que podrían tener nuevamente en el arco a Fernando Muslera, solamente ganaron un partido en el certamen.

Formaciones:

Estadio: Guillermo Laza

Árbitro: Andrés Merlos

VAR: Silvio Trucco

TV: TNT Sports

Atlético Tucumán 0-2 Sarmiento

Atlético Tucumán busca mantener su invicto ante Sarmiento de Junín (@ATOficial)

En el Jardín de la República, Atlético Tucumán es local frente a Sarmiento de Junín en un duelo válido por la Zona B. El partido cuenta con Leandro Rey Hilfer como máxima autoridad y la transmisión está a cargo de ESPN Premium.

PUBLICIDAD

El Decano logró concretar importantes aproximaciones al área rival, aunque careció de eficacia para abrir el marcador. El arquero Thyago Ayala se destacó con una notable atajada sobre Renzo Tesuri, quien remató de volea desde adentro del área. El arma principal del Verde fue la pelota parada, ya que ganó constantemente de cabeza en el segundo piso de la cancha.

A los 21 minutos del segundo tiempo, Sarmiento tuvo la oportunidad de abrir el marcador gracias a un penal otorgado tras una acción ofensiva de Junior Marabel, quien forzó la mano de Nicolás Laméndola. Marabel ejecutó el disparo sin titubear y puso el 1-0 ante Luis Ingolotti. Cuatro minutos más tarde, Julián Mavilla amplió la diferencia con una jugada veloz.

PUBLICIDAD

Partido en desarrollo...

LA PREVIA

Los dirigidos por Julio César Falcioni tuvieron un buen arranque en el Torneo Clausura, con una victoria y dos empates, manteniendo el invicto. En su última presentación, el Decano igualó 0-0 con Huracán en Parque Patricios y esta tarde buscará una victoria que lo deje en los primeros puestos del grupo.

PUBLICIDAD

El presente del equipo de Facundo Sava es un tanto irregular, ya que comenzó el semestre con una eliminación en Copa Argentina y dos derrotas consecutivas ante Argentinos Juniors y Banfield. Sin embargo, se recuperó con una victoria en Junín 2-1 frente a Independiente Rivadavia de Mendoza.

Formaciones:

Estadio: Monumental José Fierro

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

VAR: Héctor Paletta

TV: ESPN Premium

Instituto vs Gimnasia (Mendoza)

Instituto juega en Córdoba ante Gimnasia de Mendoza por la fecha 4 de la Zona A del Torneo Clausura

En Alta Córdoba, Instituto se enfrentará desde las 21.30 a Gimnasia de Mendoza por la Zona A. El partido se jugará en el estadio Juan Domingo Perón, con arbitraje de Sebastián Zunino y televisación de ESPN Premium.

PUBLICIDAD

Tras un comienzo con derrota ante Vélez, La Gloria metió dos triunfos seguidos ante Platense y Lanús que le permiten estar entre los protagonistas del torneo. Además, los dirigidos por Diego Flores intentarán seguir haciéndose fuerte de local.

Del lado del Lobo mendocino, que ha mejorado respecto al torneo anterior, también acumula 6 puntos gracias a las victorias frente a Central Córdoba y Unión y su única derrota fue ante San Lorenzo como visitante.

PUBLICIDAD

Probables formaciones:

Instituto: Marcos Ledesma; Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Agustín Massaccesi, Giuliano Cerato, Diego Sosa; Gustavo Abregú, Matías Gallardo, Alex Luna; Jhon Córdoba y Matías Tissera. DT: Diego Flores.

Gimnasia de Mendoza: César Rigamonti; Juan Franco, Lautaro Carrera, Ezequiel Muñoz, Matías Recalde; Fermín Antonini, Esteban Fernández, Julián Ceballos; Facundo Lencioni, Santiago Rodríguez y Agustín Módica. DT: Darío Franco.

Estadio: Juan Domingo Perón

Árbitro: Sebastián Zunino

VAR: Adrián Franklin

Hora: 21.30

TV: ESPN Premium

Tabla de posiciones del Torneo Clausura