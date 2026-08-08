Tras la derrota de River y el empate de Boca, así está la tabla de posiciones del Torneo Clausura y la clasificación a las copas

¿Qué equipo se llevará el trofeo? (Créditos: Fotobaires)

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La continuidad de la cuarta fecha del Torneo Clausura estuvo marcada por la muerte de Jorge Messi, el padre de Lionel Messi. A causa de esto, los encuentros tuvieron un minuto de silencio antes del pitazo inicial y el mundo del fútbol despidió a uno de los hombres que acompañó a la Pulga en su camino al olimpo de este deporte.

En el inicio del día, Atlético Tucumán cayó 2-1 ante Sarmiento de Junín en condición de local en un relevante cruce por tratarse de dos equipos que pelean por evitar el descenso. Además, Deportivo Riestra se impuso en el Estadio Guillermo Laza por 2-0 a Estudiantes de La Plata, que tiene la cabeza puesta en el inicio de los octavos de final de la Copa Libertadores (el martes irá contra la Universidad Católica en UNO).

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La jornada arrancó este viernes con el triunfo de Rosario Central ante Aldosivi por 2-1 en el Gigante de Arroyito, mientras que Independiente Rivadavia se impuso en condición de local ante Estudiantes de Río Cuarto por 2-1 en Mendoza y sigue como líder de la Tabla Anual con 41 unidades, con tres puntos de ventaja y un partido más sobre Argentinos Juniors.

La grilla del sábado siguió con la derrota de River Plate ante Tigre en Victoria y el empate de Boca Juniors contra Vélez en la cancha de Huracán. En último turno, hubo dos cruces en simultáneo: Independiente cayó 1-0 ante Platense en Avellaneda en el debut de Martín Palermo como entrenador del Calamar e Instituto se impuso 1-0 a Gimnasia de Mendoza en Alta Córdoba.

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Este domingo habrá otros cuatro encuentros a lo largo del día, aunque el plato fuerte es el clásico entre San Lorenzo y Huracán en el Bajo Flores (15:00). En Florencio Varela, se enfrentarán Defensa y Justicia y Newell’s (17:45), Gimnasia La Plata hará lo propio en el Bosque ante Barracas Central (17:45) y Argentinos bajará el telón frente a Racing (20:15).

Banfield y Belgrano se verán las caras este lunes desde las 19:00. En último turno, a partir de las 21:15, será turno de Unión y Central Córdoba de Santiago del Estero. La cuarta fecha culminará el martes con Talleres-Lanús (21:00).

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La medida que resolvió AFA por la muerte de Jorge Messi

Cabe recordar que el reparto de plazas internacionales se define por la Tabla Anual: además del líder, jugarán la Libertadores 2027 Belgrano de Córdoba como campeón del Apertura, el campeón del Clausura, el campeón de la Copa Argentina y el segundo y tercer mejor ubicados en la Anual. Del cuarto al noveno puesto de esa clasificación accederán a la Sudamericana 2027, con una plaza extra disponible si un equipo argentino gana alguna de los certámenes internacionales en curso.

En la parte baja de la Anual, los equipos más comprometidos son Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi. También aparecen cerca de esa zona Deportivo Riestra, Platense, Central Córdoba de Santiago del Estero, Newell’s, Atlético Tucumán, Banfield y Defensa y Justicia.

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En la tabla de promedios, Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi también figuran en el fondo, mientras que Sarmiento, Banfield, Newell’s, Atlético Tucumán y Central Córdoba, en ese orden, se mantienen condicionados en la lucha por la permanencia.

POSICIONES DEL TORNEO CLAUSURA Y DE LA TABLA ANUAL

TODOS LOS ENCUENTROS DE LA CUARTA FECHA DEL TORNEO CLAUSURA

Viernes 7 de agosto

Rosario Central 2-1 Aldosivi

Independiente Rivadavia 2-1 Estudiantes de Río Cuarto

Sábado 8 de agosto

Deportivo Riestra 2-0 Estudiantes de La Plata

Atlético Tucumán 1-2 Sarmiento

Tigre 1-0 River Plate

Boca Juniors 1-1 Vélez

Independiente 0-1 Platense

Instituto 1-0 Gimnasia (Mendoza)

Domingo 9 de agosto

15:00 - San Lorenzo vs. Huracán

17:45 - Defensa y Justicia vs. Newell’s

17:45 - Gimnasia La Plata vs. Barracas Central

20:15 - Argentinos vs. Racing

Lunes 10 de agosto

19:00 - Banfield vs. Belgrano

21:15 - Unión vs. Central Córdoba

Martes 11 de agosto

21:00 - Talleres vs. Lanús