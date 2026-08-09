Crimen y Justicia
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“Si sabía que era Scioli no iba”: la declaración de uno de los detenidos por el intento de robo en Villa La Ñata

El sospechoso tiene 20 años y reveló un dato que complicó la situación de Brian Oroná, el excustodio del funcionario acusado de liderar la banda que trató de cometer la entradera

Daniel Scioli para apertura
Daniel Scioli
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Uno de los jóvenes detenidos por el intento de robo en la casa de Daniel Scioli declaró ante el fiscal Cosme Iribarren y reveló un dato que marcó un giro en la causa que investiga a Brian Oroná, el excustodio del funcionario acusado de liderar la banda que trató de cometer el asalto: aseguró que él convocaba jóvenes con necesidades económicas para concretar robos. Sin embargo, dijo que en esta ocasión no le aclaró que el objetivo era la propiedad del funcionario. “Si sabía, no iba”, señaló.

En su indagatoria, a la que accedió Infobae, el sospechoso relató que un día antes del hecho Oroná habría propuesto el plan y se habría contactado con una tercera persona, a quien identificó, que a su vez lo habría contactado a él. De acuerdo con su versión, le dijeron que en el lugar había “euros, dólares y pesos” y que el dinero obtenido sería repartido entre los participantes.

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El ahora detenido contó que aceptó participar del robo porque “tenía deudas y necesitaba dinero para mantener a su familia”. “Yo debo plata, como no lo podía pagar a un prestamista del barrio y mantengo a mi familia”, aclaró en su declaración ante la Unidad Funcional de Instrucción Distrito Benavídez. En ese contexto, se enteró de que buscaban gente para el hecho.

El joven hizo especial hincapié en que no sabía quién era el dueño de la vivienda. “Yo no sabía que era la casa de Scioli”, afirmó. Y agregó una de las frases centrales de su declaración: “Si sabía que era Scioli no iba”.

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PEUGEOT 207 ROBO SCIOLI
El auto utilizado para el intento de robo

Sin embargo, durante el trayecto hacia Villa La Ñata, según su relato, Oroná le habría contado que había trabajado en esa casa. “La idea del plan para entrar era de él”, sostuvo el detenido, quien aseguró que ninguno de los otros participantes sabía que se trataba de la propiedad de Scioli.

Tres armas y una fuga a pie

El joven también describió cómo llegaron al lugar. Contó que el excustodio pasó a buscarlo por la esquina de su casa, en La Plata, entre las 12 y la 1 de la madrugada. En el Peugeot blanco señalado en la investigación viajaban, además, Oroná, y otros dos jóvenes.

Según su declaración, había tres armas de fuego entre los integrantes del grupo, pero que la que tenía él “no funcionaba”.

Al llegar a la propiedad, el sospechoso afirmó que fue Oroná quien tocó el botón que permitía abrir la puerta y que todos descendieron del vehículo. Esa maniobra coincide con la descripción del hecho incorporada a la imputación: los investigadores sostienen que uno de los delincuentes introdujo la mano por el buzón para accionar el mecanismo de apertura.

Intento de robo a Daniel Scioli
La ropa y la máscara que usaron los delincuentes

Pero el plan quedó frustrado cuando los custodios que se encontraban en el búnker advirtieron el movimiento y dieron la voz de “alto, policía”. De acuerdo con la imputación, uno de los sujetos apuntó con un arma y luego todos huyeron del predio.

Tras la voz de alto, Oroná escapó en el auto junto con los otros integrantes, mientras él quedó a pie y armado. Dijo que, mientras caminaba por el asfalto, los demás volvieron a aparecer y le preguntaron si había tirado el arma. Como respondió que no, uno de ellos se la quitó y la arrojó. “No tengo ni idea dónde quedó el arma”, declaró.

También recordó una frase que, según él, le dijo Oroná antes del ingreso: “Van a venir los vigis”.

BRAIAN ORONA DETENIDO ROBO SCIOLI
Braian Oroná, el excustodio detenido

“Soy el único sostén de mi familia”

En el tramo final de su declaración, el detenido intentó explicar los motivos que, según dijo, lo llevaron a aceptar participar del robo. Afirmó que las deudas que tenía estaban vinculadas con los gastos y medicamentos de su madre, quien había sido operada recientemente de la columna.

“Yo soy el único sostén de mi familia”, sostuvo. Dijo que pensó que con el dinero que obtendrían podría ayudar a su madre y salir de las deudas. También afirmó que hasta hacía poco tenía trabajo, pero que lo había dejado porque “no estoy bien”.

El joven quedó imputado por el delito de robo doblemente agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada y por haber sido cometido en poblado y en banda, en grado de tentativa, en calidad de coautor. La causa tramita ante el Juzgado de Garantías N° 2 de Tigre y la investigación está a cargo del fiscal Cosme Iribarren.

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