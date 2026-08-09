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Leandro Paredes adelantó que viajará a Rosario para apoyar a Lionel Messi tras la muerte de su padre: “Lo sentimos como propio”

Tras el empate de Boca Juniors con Vélez Sarsfield, el futbolista lamentó la pérdida del capitán de la Selección Argentina. Además, reveló que viajaría junto a varios compañeros de la albiceleste

El jugador de Boca Juniors contó que viajaría junto a otros compañeros de la Selección Argentina (Gentileza: SportsCenter)
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En medio del luto por la muerte de Jorge Messi, el padre y manager de Lionel Messi, Leandro Paredes manifestó su intención de viajar a la ciudad de Rosario para poder acompañar al capitán de la Selección Argentina y a su familia en este difícil momento. “Lo sentimos así, lo sentimos como propio por todo lo que significa él para nosotros”, afirmó.

Luego de que concluyera el partido entre Boca Juniors y Vélez Sarsfield, el volante fue consultado por la prensa si ya había tenido la oportunidad de hablar con el histórico diez. “No, no pude hablar con él. Sé que está viajando”, respondió al asegurar que estaba esperando que aterrice para poder comunicarse.

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De esta manera, la estrella xeneize reveló que tenía en mente viajar hacia la ciudad natal de Messi con otros compañeros del seleccionado nacional para poder acompañarlo durante el duelo. “Seguramente le hará bien que estemos ahí”, consideró.

“Ahora, hablaré con alguno de mis compañeros para ver si vamos ahora o si vamos mañana al mediodía”, anticipó Paredes, tras remarcar que la pérdida de Jorge Messi impactó a todo el grupo. “Lo sentimos así, lo sentimos como propio por todo lo que significa él para nosotros”, expresó.

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El abrazo que compartieron Leandro Paredes y Lionel Messi durante las eliminatorias del Mundial 2026 (REUTERS)
El abrazo que compartieron Leandro Paredes y Lionel Messi durante las eliminatorias del Mundial 2026 (REUTERS)

La muerte del padre de “La Pulga” ocurrió este sábado a las 2 de la madrugada en un sanatorio de la ciudad de Rosario, según confirmó Infobae. El empresario, de 68 años, atravesaba una larga enfermedad y permanecía internado bajo cuidados médicos.

Jorge Messi fue esposo de Celia Cuccittini y padre de Lionel, Rodrigo, Matías y María Sol. Desde los primeros pasos de su hijo menor en el fútbol, se desempeñó un rol clave como sostén familiar y representante. Se encargó de gestionar todos los asuntos fuera del campo y luchó para que el diez accediera al tratamiento que necesitaba durante su etapa en Newell’s Old Boys. También lo acompañó durante su llegada a Barcelona, mientras su esposa organizaba la vida familiar en Rosario.

Pasadas las 10 de la mañana, el centro de salud donde permanecía hospitalizado difundió un comunicado oficial. “Sanatorio Centro, a través de su Director Médico, cumple con el penoso deber de informar el fallecimiento del paciente Jorge Messi, de 68 años de edad, ocurrido en el día de la fecha, a las 02:00 hs. Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este difícil momento, expresándoles nuestras más sinceras condolencias. En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de los pacientes, y por respeto a la privacidad de la familia, no se brindarán mayores detalles sobre las circunstancias médicas del fallecimiento”, señaló el director médico Carlos Mackey.

Jorge Messi
Lionel Messi junto a su padre Jorge Messi

Luego de que la noticia diera la vuelta al mundo, el diez y su familia emprendieron un viaje directo desde Miami a Rosario. El aterrizaje se dio a las 20.45 en el Aeropuerto de Rosario, donde se lo vio descender acompañado de su esposa, Antonella Roccuzzo. Allí lo esperaba una comitiva para dirigirse al cementerio privado El Prado Cementerio Parque donde descansarán los restos de su papá.

Poco después de las 21, el ídolo arribó al campo santo y se reunió con el resto de su familia que lo aguardaba en el interior. Al igual que el operativo de seguridad que se montó para su traslado, el último adiós se realizó bajo un estricto hermetismo.

Rosario - Fallecimiento Jorge Messi - Cementerio
El predio estaba custodiado por la Policía de Santa para garantizar la tranquilidad de la familia (RS Fotos)

Según pudo saber este medio, el cementerio brinda servicios orientados a acompañar a las familias durante el proceso de despedida. Entre sus instalaciones figuran un complejo velatorio, una sala de servicios, una capilla ecuménica, cafetería, florería y morgue.

Además, el predio está compuesto por un total de 15 hectáreas parquizadas, cuenta con estacionamiento interno, vigilancia, vehículos ecológicos y áreas con flores, árboles y espejos de agua, así como construcciones de estilo europeo.

Mientras que la institución destacó la integración de su diseño con el entorno natural y la sobriedad de sus ambientes, la ubicación cobró relevancia ante el operativo dispuesto para la llegada de Messi a la ciudad, ya que su cercanía al aeropuerto de Rosario facilita un traslado rápido para la ceremonia.

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