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Mirtha Legrand deslumbró con un exclusivo vestido negro que mezcló bordados florales y perlas en oro y marfil

La Chiqui apostó por un diseño de Claudio Cosano para recibir a Adrián Suar, Natalia Oreiro y Moria Casán en su clásica mesaza

La Chiqui se llevó todos los aplausos con un vestido largo con detalles en color blanco (Video: La Noche de Mirtha-El Trece)
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Mirtha Legrand volvió a su mesa con un look que no dejó margen para el desapercibimiento. En una nueva edición de La Noche de Mirtha, por El Trece, la conductora eligió un vestido de Claudio Cosano construido sobre una base de minipallietes negros con bordados florales en cristales y perlas en oro y marfil.

La prenda tuvo manga larga, escote redondo y silueta ajustada. Pero lo que definió el vestido no fue su estructura sino su superficie: el negro del fondo desapareció bajo una constelación de lentejuelas que capturó cualquier fuente de luz del estudio.

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Los bordados florales fueron el elemento central del diseño. Flores grandes, de pétalos en marfil con centros negros delineados, se distribuyeron por el escote, los hombros y el pecho. Entre ellas, ramas y hojas trabajadas en cristales dorados y blancos recorrieron las mangas de arriba abajo, desde el hombro hasta la muñeca.

Mirtha Legrand 08/08/2026
La Chiqui apostó por un vestido de Claudio Cosano

Los hombros merecieron atención aparte. Estuvieron estructurados y concentraron la mayor densidad de apliques: una cascada de bordado en oro y marfil que reforzó la línea y le dio al vestido un volumen controlado en la parte superior, sin perder la elegancia del conjunto.

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La foto de cuerpo entero permitió ver la distribución completa del trabajo de Cosano. El bordado no fue uniforme: se concentró en la mitad superior y se fue disolviendo hacia la falda, donde el negro de los minipallietes recuperó protagonismo. El resultado fue una gradación que equilibró el peso visual de la prenda.

Los accesorios acompañaron sin competir. Mirtha llevó aros colgantes dorados con piedras que dialogaron con los tonos del vestido. En las manos, anillos en ambas —uno de ellos con una piedra verde en el índice derecho, visible en la foto donde sostuvo el cartel del programa— que sumaron presencia sin recargar.

Mirtha Legrand 08/08/2026
Mirtha eligió un vestido negro con brillos

El peinado fue el de siempre: cabello rubio platinado con volumen y forma redondeada, fiel a la imagen que la conductora sostuvo desde hace décadas. El maquillaje aportó contraste: ojos marcados con delineado negro intenso y labios en un tono neutro que dejó el protagonismo a la mirada.

Detrás de su escritorio negro, con el arreglo floral rosado y verde a un lado, la bandera argentina al fondo y el cartel de La Noche de Mirtha entre sus manos, la conductora posó para las fotos oficiales del programa con la misma compostura de siempre.

La mesa que armó para la noche estuvo a la altura del look. Adrián Suar, Natalia Oreiro, Moria Casán y el periodista Diego Sehinkman ocuparon los lugares frente a ella en una velada que combinó espectáculo, cine y análisis político.

Mirtha Legrand 08/08/2026
Moria Casán, Diego Sehinkman, Adrián Suar y Natalia Oreiro fueron los grandes invitados de este fin de semana

La presencia de Suar y Oreiro tuvo una razón concreta: el 13 de agosto llegó a los cines Yo, Narciso, la comedia que protagonizaron juntos y que el propio Suar dirigió. En el film, Oreiro interpretó a una psicóloga que convirtió al personaje de Suar —un cirujano plástico exitoso y narcisista— en objeto de estudio. La película, producida por Preludio y Pampa Films y distribuida por Buena Vista International, se rodó entre octubre y noviembre de 2025. Suar llegó a la mesa, además, con otra novedad: ya terminó el rodaje de Un funeral y medio, comedia negra que compartió con Guillermo Francella bajo la dirección de Ariel Winograd, prevista para 2027.

Moria Casán también llegó con agenda cargada. Conductora de La Mañana con Moria en El Trece y actriz con funciones teatrales de miércoles a domingo, su paso por la mesa se dio en la recta final antes del lanzamiento de su propia serie en Netflix, prevista para el 14 de agosto. Casán, además, tuvo una participación especial en Yo, Narciso, lo que convirtió la noche en una suerte de anticipo colectivo del estreno.

El cuarto lugar lo ocupó Diego Sehinkman, periodista y psicólogo que siguió de cerca la actualidad política argentina, y que aportó el contrapunto de análisis en una mesa dominada por el mundo del espectáculo.

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