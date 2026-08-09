Autoridades en Guatemala alertan sobre estafas con terrenos estatales y falsos trámites de adjudicación

Un asentamiento rural con viviendas, edificios y campos agrícolas se extiende en el borde de una densa área boscosa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular en Guatemala advirtió sobre estafas, ventas ilegales y falsos trámites de adjudicación de terrenos del Estado, una maniobra que expone a las familias a perder dinero y documentación personal cuando supuestos gestores ofrecen lotes, prometen agilizar procesos o intentan vender áreas públicas que no pueden pasar a manos privadas.

De acuerdo con el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, una de las señales más claras de fraude es la exigencia de pagos en efectivo o depósitos a cuentas personales por gestiones que no están autorizadas. La institución remarcó que ninguno de sus trabajadores puede recibir dinero de esa forma.

PUBLICIDAD

La alerta también alcanza a terrenos ubicados en espacios destinados a parques, escuelas, canchas y otras áreas comunitarias. Esas superficies son de uso público, por lo que no pueden venderse ni convertirse en propiedad privada.

Quien tenga dudas sobre un lote bajo administración de la entidad debe verificar directamente en las oficinas de la institución. Los procesos relacionados con esas fincas, insistió la unidad, se realizan de manera personal y no requieren intermediarios.

Un vasto paisaje natural muestra un río serpenteando entre bosques y colinas bajo un cielo con nubes, con un cartel indicando terrenos estatales en primer plano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los pagos solo son válidos con boletas oficiales y en bancos autorizados

La advertencia central de la unidad es concreta: no se debe entregar dinero ni papeles personales a terceros que digan representar a la institución o que ofrezcan acelerar expedientes. Cuando un trámite requiere pago, este se hace únicamente mediante boletas oficiales y en las entidades bancarias autorizadas por el Estado de Guatemala.

PUBLICIDAD

La institución también pidió desconfiar de quienes presionen para pagar de inmediato sin entregar respaldo documental. Esa práctica, según la unidad, forma parte de las modalidades usadas para simular procesos de compra o adjudicación que en realidad no existen dentro del marco legal.

Según la información oficial, cuando la entidad ha detectado ventas ilegales o el uso de su nombre para cometer posibles fraudes, ha promovido denuncias y acciones ante las autoridades competentes. Las personas que identifiquen irregularidades pueden acudir al Ministerio Público o a la Policía Nacional Civil para denunciarlas.

La advertencia fue reforzada en una asamblea en Villa Nueva

Como parte de sus acciones de orientación, la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular realizó una asamblea informativa en el asentamiento Carmen del Monte, en el municipio de Villa Nueva. En la actividad participaron vecinos y representantes del Consejo Comunitario de Desarrollo, que recibieron información sobre adjudicación, escrituración y prevención de ventas irregulares.

PUBLICIDAD

Durante la jornada, personal del Departamento Social explicó que personas ajenas a la institución aprovechan la necesidad de vivienda para ofrecer supuestos lotes o prometer trámites más rápidos a cambio de cobros indebidos. La advertencia incluyó casos reportados en distintas comunidades.

Uno de los puntos tratados fue la protección de las áreas de uso colectivo: espacios recreativos, áreas verdes, calles y zonas previstas para equipamiento comunitario. El personal de Udevipo explicó que cualquier oferta de venta o promesa de escrituración sobre esos espacios carece de validez y puede provocar conflictos para las familias involucradas.

La actividad también incluyó atención a consultas de familias interesadas en conocer los requisitos para acceder a procesos de adjudicación en áreas que sí cumplen con la normativa vigente. Allí se detallaron las etapas del procedimiento, entre ellas los estudios sociales y técnicos, la verificación de las condiciones del inmueble y los trámites registrales necesarios para obtener certeza jurídica sobre la propiedad.

PUBLICIDAD

La institución reiteró que la mejor forma de prevenir pérdidas patrimoniales es usar únicamente los canales oficiales antes de iniciar cualquier gestión. Si aparece un ofrecimiento de venta de terrenos estatales, una solicitud de efectivo o una promesa de trámite rápido fuera de esos mecanismos, la recomendación es no pagar, no entregar documentos y confirmar primero la situación legal del terreno en la entidad.