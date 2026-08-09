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Precios del combustible en República Dominicana: aumentos, causas y recomendaciones para el ahorro

El país experimenta aumentos en gasolina y gasoil mientras el Estado refuerza el congelamiento del GLP, busca proteger hogares y controlar el impacto de la crisis internacional en el mercado local

Nuevos precios de combustibles en las estaciones de servicio de República Dominicana tras el ajuste anunciado por el Gobierno.
Nuevos precios de combustibles en las estaciones de servicio de República Dominicana tras el ajuste anunciado por el Gobierno.
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La República Dominicana experimenta esta semana un nuevo ajuste en los precios de los combustibles, marcado por un alza en la gasolina y el gasoil, mientras el Estado mantiene congelado el costo del gas licuado de petróleo para proteger a los sectores más vulnerables.

Según informó el Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes (MICM), estos cambios, vigentes del 8 al 14 de agosto de 2026, responden a presiones internacionales y a una estrategia gubernamental para preservar la estabilidad financiera.

Los precios se comerciarán de la siguiente manera:

  • Gasolina premium: RD$341.10 por galón (aproximadamente US$5.82), tras un aumento de RD$3.00 respecto a la semana anterior
  • Gasolina regular alcanza RD$304.50 por galón (US$5.20), con una subida de RD$2.00
  • Gasoil óptimo se ubica en RD$293.10 por galón (US$5.00)
  • Gasoil regular en RD$256.80 por galón (US$4.38), cada uno con incrementos de RD$3.00 y RD$2.00 respectivamente.

Por su parte, el Gas Licuado de Petróleo (GLP), combustible esencial para la cocina y el transporte público, permanece en RD$135.20 por galón (US$2.31), sin variación. El gas natural mantiene su precio en RD$43.97 por metro cúbico (US$0.75).

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Precios oficiales de los combustibles en República Dominicana para la semana del 8 al 14 de agosto de 2026, según el Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes (Cortesía: @MIC_RD).
Precios oficiales de los combustibles en República Dominicana para la semana del 8 al 14 de agosto de 2026, según el Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes (Cortesía: @MIC_RD).

Ante este panorama, el MICM explicó que el incremento responde a que continua el impacto del conflicto geopolítico entre Estados Unidos e Irán, que ha alterado el mercado internacional de hidrocarburos. Aunque el precio del crudo WTI se mantiene en torno a los US$80 por barril, el factor determinante para los consumidores dominicanos es el “crack spread”, es decir, la diferencia entre el precio del petróleo en su estado natural y el costo del combustible ya refinado.

Las razones detrás del alza: refinación, subsidios y sostenibilidad fiscal

En las últimas semanas, el costo de refinación de la gasolina premium en las refinerías estadounidenses subió un 95%, mientras que el del gasoil óptimo aumentó un 131%. Este incremento se traslada directamente al precio final, debido a la menor disponibilidad global y al encarecimiento del procesamiento y transporte. El MICM precisó que “la absorción total de este margen internacional por parte del Estado comprometería la sostenibilidad fiscal de la nación”.

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Para evitar un impacto más severo en los precios al consumidor, el Gobierno dominicano decidió realizar un reajuste focalizado y subsidiar con RD$931.79 millones (unos US$15.91 millones). Sin esta intervención, el precio de venta al público podría superar los RD$80 adicionales por galón en algunos combustibles, según estimaciones oficiales.

Esta política forma parte del Plan Anti-Crisis, que desde hace tres meses mantiene el congelamiento de los precios como estrategia central. La inversión pública destinada al fondo de estabilización de combustibles supera los RD$25,000 millones (aproximadamente US$427 millones), con el propósito de proteger el poder adquisitivo de los hogares más vulnerables y evitar efectos inflacionarios en la economía.

Mano azul bajando palanca "Plan Anti-Crisis" que detiene termómetro de precios RD$135 a RD$341; familia sonriente bajo paraguas con logo MICM, siluetas de autobús y estufa.
El Plan Anti-Crisis permite sostener la estabilidad de los combustibles y proteger el poder adquisitivo de los hogares vulnerables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones para ahorrar combustible

Frente a este escenario de precios altos, el Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes y especialistas en energía sugieren diversas acciones para mitigar el impacto en el gasto familiar y empresarial. Entre las recomendaciones más efectivas se encuentran:

  • Optimizar los desplazamientos: Planificar rutas y agrupar diligencias permite reducir la cantidad de viajes y, por ende, el consumo de combustible.
  • Mantener el vehículo en buen estado: Revisar periódicamente el filtro de aire, la presión de los neumáticos y el sistema de inyección ayuda a mejorar el rendimiento del motor y disminuir el consumo.
  • Evitar aceleraciones bruscas y frenadas innecesarias: Conducir de manera constante y a velocidad moderada puede generar un ahorro significativo, según expertos del sector automotriz.
  • Compartir el vehículo o utilizar transporte público: Implementar el uso compartido (carpooling) o preferir el transporte colectivo contribuye a distribuir el gasto y reducir la demanda de combustibles.
  • Limitar el uso del aire acondicionado: Este sistema incrementa el consumo de gasolina hasta un 10% en ambientes urbanos.
  • Apagar el motor en paradas prolongadas: Mantener el vehículo encendido al estar detenido más de dos minutos implica un gasto innecesario.

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