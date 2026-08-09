Precios del combustible en República Dominicana: aumentos, causas y recomendaciones para el ahorro

Nuevos precios de combustibles en las estaciones de servicio de República Dominicana tras el ajuste anunciado por el Gobierno.

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La República Dominicana experimenta esta semana un nuevo ajuste en los precios de los combustibles, marcado por un alza en la gasolina y el gasoil, mientras el Estado mantiene congelado el costo del gas licuado de petróleo para proteger a los sectores más vulnerables.

Según informó el Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes (MICM), estos cambios, vigentes del 8 al 14 de agosto de 2026, responden a presiones internacionales y a una estrategia gubernamental para preservar la estabilidad financiera.

Los precios se comerciarán de la siguiente manera:

Gasolina premium : RD$341.10 por galón (aproximadamente US$5.82 ), tras un aumento de RD$3.00 respecto a la semana anterior

Gasolina regular alcanza RD$304.50 por galón ( US$5.20 ), con una subida de RD$2.00

Gasoil óptimo se ubica en RD$293.10 por galón ( US$5.00 )

Gasoil regular en RD$256.80 por galón (US$4.38), cada uno con incrementos de RD$3.00 y RD$2.00 respectivamente.

Por su parte, el Gas Licuado de Petróleo (GLP), combustible esencial para la cocina y el transporte público, permanece en RD$135.20 por galón (US$2.31), sin variación. El gas natural mantiene su precio en RD$43.97 por metro cúbico (US$0.75).

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Precios oficiales de los combustibles en República Dominicana para la semana del 8 al 14 de agosto de 2026, según el Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes (Cortesía: @MIC_RD).

Ante este panorama, el MICM explicó que el incremento responde a que continua el impacto del conflicto geopolítico entre Estados Unidos e Irán, que ha alterado el mercado internacional de hidrocarburos. Aunque el precio del crudo WTI se mantiene en torno a los US$80 por barril, el factor determinante para los consumidores dominicanos es el “crack spread”, es decir, la diferencia entre el precio del petróleo en su estado natural y el costo del combustible ya refinado.

Las razones detrás del alza: refinación, subsidios y sostenibilidad fiscal

En las últimas semanas, el costo de refinación de la gasolina premium en las refinerías estadounidenses subió un 95%, mientras que el del gasoil óptimo aumentó un 131%. Este incremento se traslada directamente al precio final, debido a la menor disponibilidad global y al encarecimiento del procesamiento y transporte. El MICM precisó que “la absorción total de este margen internacional por parte del Estado comprometería la sostenibilidad fiscal de la nación”.

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Para evitar un impacto más severo en los precios al consumidor, el Gobierno dominicano decidió realizar un reajuste focalizado y subsidiar con RD$931.79 millones (unos US$15.91 millones). Sin esta intervención, el precio de venta al público podría superar los RD$80 adicionales por galón en algunos combustibles, según estimaciones oficiales.

Esta política forma parte del Plan Anti-Crisis, que desde hace tres meses mantiene el congelamiento de los precios como estrategia central. La inversión pública destinada al fondo de estabilización de combustibles supera los RD$25,000 millones (aproximadamente US$427 millones), con el propósito de proteger el poder adquisitivo de los hogares más vulnerables y evitar efectos inflacionarios en la economía.

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El Plan Anti-Crisis permite sostener la estabilidad de los combustibles y proteger el poder adquisitivo de los hogares vulnerables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones para ahorrar combustible

Frente a este escenario de precios altos, el Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes y especialistas en energía sugieren diversas acciones para mitigar el impacto en el gasto familiar y empresarial. Entre las recomendaciones más efectivas se encuentran:

Optimizar los desplazamientos : Planificar rutas y agrupar diligencias permite reducir la cantidad de viajes y, por ende, el consumo de combustible.

Mantener el vehículo en buen estado : Revisar periódicamente el filtro de aire, la presión de los neumáticos y el sistema de inyección ayuda a mejorar el rendimiento del motor y disminuir el consumo.

Evitar aceleraciones bruscas y frenadas innecesarias : Conducir de manera constante y a velocidad moderada puede generar un ahorro significativo, según expertos del sector automotriz.

Compartir el vehículo o utilizar transporte público : Implementar el uso compartido (carpooling) o preferir el transporte colectivo contribuye a distribuir el gasto y reducir la demanda de combustibles.

Limitar el uso del aire acondicionado : Este sistema incrementa el consumo de gasolina hasta un 10% en ambientes urbanos.

Apagar el motor en paradas prolongadas: Mantener el vehículo encendido al estar detenido más de dos minutos implica un gasto innecesario.