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El empleo en zonas francas salvadoreñas cae 4.4% en un año, señala observatorio

Un informe revela que el empleo en zonas francas y depósitos para perfeccionamiento activo pasó de 72,089 a 68,915 personas en un año, pese a que el número de empresas aumentó 5.7%

Ilustración de seis mujeres con uniformes, sentadas en sillas frente a máquinas de coser sobre una cinta transportadora que se vuelve transparente a la derecha.
El empleo formal en las zonas francas de El Salvador cayó 4.4% y bajó de 72,089 personas en 2024 a 68,915 en 2025.(Imagen Ilustrativa Infobae)
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El sector de las zonas francas en El Salvador reportó una disminución de 3,174 empleos entre 2024 y 2025, según datos del Ministerio de Economía recopilados por el Observatorio Centroamericano de Violencia Laboral de ORMUSA (Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz).

Esta reducción equivale a una caída del 4.4% en el empleo formal bajo la Ley de Zonas Francas y Depósitos para Perfeccionamiento Activo, afectando principalmente a la industria manufacturera y maquiladora, donde las mujeres representan la mayoría de la fuerza laboral.

El informe del Observatorio Centroamericano de Violencia Laboral, publicado en su boletín de abril a junio de 2026, detalla que el número de personas empleadas en empresas usuarias de zonas francas y depósitos para perfeccionamiento activo pasó de 72,089 en 2024 a 68,915 en 2025. Esta caída se da después de un breve repunte en 2024, que no logró revertir la tendencia descendente iniciada en 2022.

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Según los datos, el acumulado desde 2022 muestra una pérdida de 17,281 empleos, equivalente al 20% del total registrado hace tres años. La reducción se concentra en las empresas de zonas francas, donde los empleos bajaron de 47,473 en 2024 a 44,030 en 2025, una disminución del 7.3%.

Ilustración de una fábrica con chimeneas y humo, una verja abierta con siluetas de personas caminando, flechas descendentes, texto y gráficos sobre empleo.
as zonas francas de El Salvador perdieron 3.174 empleos entre 2024 y 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Libertad y San Salvador concentran el empleo, pero lideran la pérdida de puestos

La distribución territorial revela que La Libertad y San Salvador concentran el 67% del empleo bajo este régimen, aunque ambos departamentos sufrieron las mayores pérdidas: La Libertad perdió 2,898 empleos y San Salvador, 1,339.

Otros departamentos como La Paz también registraron descensos, mientras que Santa Ana, Ahuachapán, La Unión, Sonsonate y Usulután tuvieron incrementos menores en el número de empleos.

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A pesar del descenso en el empleo, el número de empresas bajo el régimen de zonas francas y depósitos para perfeccionamiento activo aumentó 5.7% durante 2025, al pasar de 209 a 221 empresas. El informe señala que este crecimiento no se tradujo en más puestos de trabajo, lo que podría explicarse por factores como la automatización, el tamaño de las empresas y la naturaleza de las actividades económicas.

Una mujer con camisa a cuadros y delantal de mezclilla opera una máquina de coser industrial. Hay hilos y otras máquinas con personas al fondo.
La Libertad y San Salvador reunieron el 67% del empleo en zonas francas y registraron las mayores pérdidas, con 2.898 y 1.339 puestos menos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Observatorio resalta que la disminución de empleos impacta especialmente a las mujeres, quienes enfrentan condiciones de alta rotación, bajos salarios y limitadas oportunidades de desarrollo en la industria.

La Red de Sindicatos de la Industria Maquiladora de El Salvador propone medidas como mejoras salariales, subsidios de transporte, mayor capacitación y políticas de igualdad para contrarrestar la pérdida de empleos y fortalecer el trabajo decente.

Por otra parte, aunque las exportaciones de maquila crecieron 0.4% entre 2024 y 2025, este aumento corresponde al valor monetario y no necesariamente a un mayor volumen de producción.

Según Sarahí Molina, representante de la Federación Nacional Sindical de Trabajadores Salvadoreños (FENASTRAS), el uso de tecnologías y procesos automatizados explica parte de este fenómeno.

El informe del Observatorio Centroamericano de Violencia Laboral de ORMUSA destaca que la reducción de empleos en las zonas francas profundiza los desafíos laborales, sobre todo para las mujeres, y plantea la necesidad de implementar políticas que mejoren las condiciones y estabilidad en el sector.

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