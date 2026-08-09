Honduras
Agregar Infobae enGoogle

Fallece Nasser Hilsaca, conocido como el hombre más obeso de Honduras

Nasser Hilsaca, conocido en Honduras por su extrema condición de obesidad, falleció este sábado en La Ceiba, Atlántida, debido a complicaciones asociadas a una enfermedad renal crónica en etapa terminal.

Hilsaca padecía una enfermedad renal crónica en etapa terminal, según las autoridades del hospital. El paciente recibió tratamiento de diálisis durante su proceso de atención médica. (Foto: Cortesía)
Hilsaca padecía una enfermedad renal crónica en etapa terminal, según las autoridades del hospital. El paciente recibió tratamiento de diálisis durante su proceso de atención médica. (Foto: Cortesía)
Guardar

El hondureño murió alrededor de las 7:30 de la mañana en el Hospital General Atlántida, donde permanecía ingresado desde hacía varios meses debido a las complicaciones que presentaba en su estado de salud.

El fallecimiento fue confirmado por Sergio Hernández, director del Hospital General Atlántida, quien explicó que Hilsaca padecía una enfermedad renal crónica en etapa terminal, además de otras condiciones que habían complicado su estado durante los últimos meses.

Hilsaca, quien llegó a pesar más de 600 libras, había sido reconocido públicamente por su condición de obesidad mórbida y por las dificultades que enfrentaba diariamente debido a su estado físico.

PUBLICIDAD

Su caso había generado atención a nivel nacional, especialmente por los desafíos que representaba su atención médica y las limitaciones que enfrentaba para realizar actividades cotidianas.

Durante los últimos meses de su vida, Hilsaca permaneció en una habitación del Hospital General Atlántida, en La Ceiba, bajo vigilancia y atención del personal médico.

Su estado de salud presentó diferentes momentos durante el periodo de hospitalización, en medio de las complicaciones provocadas por la enfermedad renal crónica terminal.

Como parte de su tratamiento, recibió sesiones de diálisis, procedimiento utilizado para sustituir algunas de las funciones de los riñones cuando estos han dejado de funcionar adecuadamente.

PUBLICIDAD

Nasser Hilsaca falleció este sábado en el Hospital General Atlántida, en La Ceiba. Hilsaca permaneció durante varios meses bajo atención médica debido a las complicaciones de su estado de salud. (Foto: Cortesía)
Nasser Hilsaca falleció este sábado en el Hospital General Atlántida, en La Ceiba. Hilsaca permaneció durante varios meses bajo atención médica debido a las complicaciones de su estado de salud. (Foto: Cortesía)

De acuerdo con la información proporcionada sobre su caso, después de recibir tratamiento de diálisis sus familiares tomaron la decisión de que permaneciera bajo atención médica en el centro hospitalario.

Sin embargo, su condición continuó siendo delicada debido a la combinación de enfermedades que padecía.

Además de la enfermedad renal crónica terminal y la obesidad mórbida, Hilsaca padecía cardiopatía hipertensiva, una condición relacionada con los efectos de la presión arterial elevada sobre el corazón.

El director del Hospital General Atlántida explicó que el centro asistencial proporcionó a Hilsaca el espacio y los insumos disponibles para garantizar su atención médica.

No obstante, el funcionario también reconoció las dificultades que representa para un hospital atender durante periodos prolongados a pacientes que requieren condiciones especiales debido a su estado físico.

Pese a los cuidados proporcionados durante su permanencia en el centro asistencial, su condición continuó deteriorándose hasta que finalmente falleció durante la mañana de este sábado.

La historia de Nasser Hilsaca había sido seguida por medios de comunicación y ciudadanos debido a las dimensiones que alcanzó su problema de obesidad.

Con un peso superior a las 600 libras, su condición física le generaba importantes dificultades para desplazarse y desarrollar actividades de la vida cotidiana.

El hondureño llegó a pesar más de 600 libras, condición que generó atención a nivel nacional. Sergio Hernández, director del Hospital General Atlántida, confirmó el fallecimiento de Hilsaca. (Foto: La Prensa)
El hondureño llegó a pesar más de 600 libras, condición que generó atención a nivel nacional. Sergio Hernández, director del Hospital General Atlántida, confirmó el fallecimiento de Hilsaca. (Foto: La Prensa)

Su ingreso al Hospital General Atlántida representó también un desafío para el personal médico debido a la necesidad de adaptar los cuidados a sus condiciones particulares.

Durante su permanencia en el centro asistencial, los médicos atendieron las distintas complicaciones que presentaba, entre ellas las relacionadas con el funcionamiento de sus riñones y su condición cardiovascular.

La enfermedad renal crónica avanzó hasta alcanzar una etapa terminal, lo que hizo necesario el tratamiento de diálisis y una vigilancia médica constante.

El deceso de Hilsaca ocurrió aproximadamente a las 7:30 de la mañana de este sábado, según confirmó el director del Hospital General Atlántida.

La causa inmediata estuvo relacionada con las complicaciones de la enfermedad renal crónica en etapa terminal, en un contexto marcado también por la obesidad mórbida y la cardiopatía hipertensiva.

Hilsaca permaneció acompañado por sus familiares durante este proceso y recibió atención médica en el Hospital General Atlántida hasta sus últimos momentos.

El fallecimiento fue confirmado por las autoridades del centro asistencial, que destacaron que durante su hospitalización se le proporcionó la atención y los recursos disponibles.

Temas Relacionados

HondurasNasser Hilsacafallecioobesidad

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Centenario de los Juegos Centroamericanos: música de Juan Luis Guerra, medallas al mérito y el momento que selló 16 días de competencia

Al cerrar una edición centenaria que convocó a unos 6.200 competidores de 37 países, el Gobierno resaltó la infraestructura y el aprendizaje logístico como base para atraer futuras citas regionales y globales

Centenario de los Juegos Centroamericanos: música de Juan Luis Guerra, medallas al mérito y el momento que selló 16 días de competencia

Guatemala: Un ataque armado deja tres muertos y un herido en San Antonio Suchitepéquez

La agresión ocurrió la mañana del sábado en la colonia La Blanquita, junto al puente del río Pachipa, y el herido, Juan José Lanuza, de 44 años, fue llevado al Hospital Nacional de Mazatenango

Guatemala: Un ataque armado deja tres muertos y un herido en San Antonio Suchitepéquez

El Salvador supera los 2,8 millones de visitantes internacionales hasta julio y experimenta alza en el turismo vacacional

Hasta julio, el país ya rebasó las visitas del mismo lapso de 2025, mientras las autoridades atribuyen ese avance a las medidas oficiales y al refuerzo en sitios recreativos

El Salvador supera los 2,8 millones de visitantes internacionales hasta julio y experimenta alza en el turismo vacacional

El Salvador prevé temperaturas de hasta 42°C este domingo y recomiendan medidas preventivas

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales concentró la advertencia en el oriente, sectores paracentrales y la franja limítrofe con Guatemala, donde se esperan los picos más altos durante la tarde

El Salvador prevé temperaturas de hasta 42°C este domingo y recomiendan medidas preventivas

Así fue el debut de los eSports en Santo Domingo 2026: 11 países, tres títulos y un pabellón lleno

La primera competencia oficial de esta modalidad reunió a selecciones de toda la zona en Street Fighter 6, League of Legends y eFootball 2026, con una respuesta presencial que confirmó su alcance más allá de las pantallas

Así fue el debut de los eSports en Santo Domingo 2026: 11 países, tres títulos y un pabellón lleno

TECNO

Qué es mejor comprar: monitor curvo o plano para jugar y sin afectar el bolsillo

Qué es mejor comprar: monitor curvo o plano para jugar y sin afectar el bolsillo

YouTube en Argentina: la lista de los 10 videos más populares este sábado

Ranking de tendencias en YouTube Colombia: los 10 videos más reproducidos

Adolescentes en Australia siguen en redes sociales a pesar de estar prohibido: 8 de cada 10 están activos

Cómo es el truco de cambiar de canal en la red WiFi para mejorar el internet en casa

ENTRETENIMIENTO

El origen oculto de los sables láser de Star Wars: secretos, tradiciones y el poder detrás de sus colores

El origen oculto de los sables láser de Star Wars: secretos, tradiciones y el poder detrás de sus colores

Las 8 películas más taquilleras de la historia: cuáles forman parte del club de los 2 mil millones de dólares

Perez Hilton necesitará cirugía: su familia revela que está “grave, pero estable”

“Te respaldaré hasta el fin de los tiempos”: Ariana Grande recibe un emotivo mensaje de su hermano tras anunciar una pausa de la exposición pública

Conmoción en el k-pop: murió una influencer japonesa en Seúl y la Policía investiga un posible suicidio

MUNDO

El debate nuclear japonés inquieta a China mientras se conmemoran los lanzamientos de las bombas atómicas de 1945

El debate nuclear japonés inquieta a China mientras se conmemoran los lanzamientos de las bombas atómicas de 1945

Los rebeldes hutíes lanzaron un nuevo ataque contra una refinería de Aramco en Arabia Saudita

Reino Unido intensificó su vigilancia en aguas británicas ante el aumento de la actividad de la “flota fantasma” rusa

Turquía afirmó que Egipto podría sumarse al pacto de defensa regional firmado con Arabia Saudita y Pakistán

JD Vance afirmó que EEUU destruyó el programa nuclear de Irán y mantendrá la presión contra el régimen