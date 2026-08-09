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Las vacaciones de Fito Páez junto a Juliana Gattas, Ann de la Fuente y Alejandro Ros en Bariloche: nieve, sonrisas y paseos

El cantante eligió el sur para pasar unos días a pura relajación junto a tres amigos

Selfie de tres personas con ropa de invierno, gafas de sol y sombreros en un paisaje nevado, con árboles y un lago al fondo bajo un cielo claro
Fito Páez sonríe junto a Ann de la Fuente y Juliana Gattas durante sus vacaciones de invierno en la ciudad de Bariloche, rodeados por un paisaje nevado con un lago. (Instagram)
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Fito Páez eligió Bariloche para el invierno y no fue solo. El músico viajó junto a tres amigos —la actriz Ann de la Fuente, la cantante Juliana Gattas y el diseñador gráfico Alejandro Ros— y compartió en sus redes el registro completo de esos días entre lagos, montañas nevadas y atracciones patagónicas.

El álbum, publicado en su cuenta de Instagram, reunió siete fotos que funcionan como un diario visual del viaje: paisajes desde miradores, paradas turísticas, selfies al borde del lago y una escena nocturna de interior que cierra la secuencia con la calidez que el frío patagónico exige.

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La publicación arrancó con una selfie de los cuatro a la intemperie, con un lago y un bosque blanco de fondo. Páez, con su campera inflada negra y los ya característicos anteojos blancos de marcos enormes, aparece en el centro. A su izquierda, Ann de la Fuente con gorro de lana gris y anteojos oscuros. A su derecha, Ros con su gorro de piel estilo ruso y lentes Ray-Ban, y Gattas asomando detrás con una sonrisa. La imagen establece el tono de todo el viaje: frío, abrigo y buena compañía.

Tres personas sonrientes en la nieve frente a un cartel amarillo grande con un dinosaurio y el texto ZONA DE DINOSAURIOS. Hay árboles y una carretera detrás
La divertida foto de Gattas, De la Fuente y Ros en uno de los parques de la ciudad
Dos hombres se toman una selfie frente a un lago, montañas nevadas y árboles. Uno lleva gafas de marco blanco, el otro gafas de sol y gorro de piel negro
Fito y Alejandro posaron con las montañas y el lago de fondo

El pie de foto que eligió el músico para acompañar el álbum lo dice todo: “La alegría de vivir… Hermosas Juliana Gattas, Ann de la Fuente y la superperrima Sra Alejandro Ros. ¡Que amores!”

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Bariloche en invierno tiene sus postales obligadas, y el grupo no se las perdió. Alejandro Ros posó en solitario junto a la tetera gigante de Villa La Angostura, uno de los monumentos más fotografiados de la zona: una enorme pieza de cerámica blanca con motivos azules y remate dorado, rodeada de nieve. Ros, con su gorro de piel y campera negra, apoyó el mentón en la mano con aire pensativo —o irónico— frente al objeto. El pino detrás y el cielo azul completan una escena que bien podría ser una postal de temporada.

Después llegó la parada que arrancó más de una carcajada. Los tres amigos —Juliana Gattas, Ann de la Fuente y Alejandro Ros— se detuvieron ante un cartel amarillo que advertía, con toda seriedad: “Zona de Dinosaurios”. Detrás, la silueta de un tiranosaurio rex asomaba entre la vegetación. Gattas reaccionó llevándose las manos a la cara con gesto de sorpresa exagerada, De la Fuente sonrió de frente a la cámara y Ros hizo la V con los dedos. Tres respuestas distintas ante el mismo cartel, tres personalidades en una sola foto.

Cuatro personas con ropa de invierno y gafas de sol posan sobre un puente cubierto de nieve, con un lago y montañas nevadas al fondo
A pesar del frío y de la nieve, el grupo aprovechó para recorrer
Cuatro personas adultas sonriendo, dos hombres y dos mujeres, en un interior con luz artificial. Se observa un vaso verde
Fito, Ann, Juliana y Ros posan sonrientes durante sus vacaciones en Bariloche

Las vistas desde las alturas fueron otro de los ejes del álbum. En una foto tomada desde un mirador con el valle y el lago extendidos abajo —los cerros completamente blancos al fondo—, Páez aparece flanqueado por Ann de la Fuente y Juliana Gattas, los tres abrazados y con anteojos de sol. El músico luce sus anteojos blancos y la campera negra; ellas, gorros y guantes para el frío patagónico. El paisaje detrás es de una blancura total que hace juego con la luminosidad de la jornada.

Otra imagen muestra a Páez y Ros en un selfie íntimo, con los cerros nevados y el lago azul profundo como fondo. Los dos con camperas oscuras y anteojos puestos, serios —o casi— ante la cámara. Una postal austera que contrasta con el tono más desenfadado del resto del álbum, y que deja ver la cordillera en todo su peso invernal.

El pantalón de ski verde flúo de Páez fue, sin dudas, el elemento más disruptivo del guardarropa grupal. Mientras sus tres amigos apostaron al negro de pies a cabeza, el músico combinó su campera oscura con ese pantalón que no pasó inadvertido en la foto del puente: los cuatro juntos, alineados sobre la baranda blanca, con un lago quieto y las montañas nevadas extendiéndose detrás. Una imagen que resume el espíritu del viaje: paisaje imponente, grupo unido y Fito Páez con el look más llamativo de la cuadrilla.

Hombre con gorro y chaqueta negra posa junto a una tetera gigante blanca y azul en un paisaje nevado con árboles y un vehículo al fondo
Alejandro posó con una tetera gigante en medio de los bosques de Bariloche (Instagram)

El cierre del álbum llegó desde adentro. La última foto abandona la nieve y los abrigos para mostrar a los cuatro en un ambiente cálido y rústico: vigas de madera en el techo, una lámpara encendida sobre el fondo y una copa verde sobre la mesa. Sin camperas, sin gorros, distendidos. Páez con anteojos de marcos redondos oscuros y remera blanca; Ros con un buzo verde oliva; De la Fuente y Gattas sonriendo cerca, con el gesto relajado de quien ya dejó el frío afuera.

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Fito PáezJuliana GattasAnn de la FuenteAlejandro Ros

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