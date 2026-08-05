Polémica por el control de sostenes en el Tour de Francia Femenino: “Bastante intimidante”

El polémico control en el Tour de Francia femenino sobre el uso de sujetadores que entregan una ventaja aerodinámica

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La Unión Ciclista Internacional (UCI) instaló dos carpas junto a la rampa de salida de la cuarta etapa del Tour de Francia Femenino 2026 para realizar controles de equipamiento a las competidoras antes de la contrarreloj del martes. El objetivo era verificar que ninguna llevara los llamados “corpiños aerodinámicos” que son sujetadores con relleno para ganar velocidad.

Lo que nadie esperaba era que la primera revisión la realizara un hombre, una imagen que se difundió en un video del sitio belga HLN y desató una nueva polémica en torno a un asunto que ya venía generando tensión dentro del pelotón. La situación incomodó a las competidoras.

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La carrera de 21 kilómetros entre Gevrey-Chambertin y Dijon se convirtió así en el escenario de una controversia que trascendió los límites del deporte y puso en debate los protocolos de privacidad de la máxima autoridad del ciclismo mundial. Un comisario deportivo, acompañado por una colega, llevó a cabo la inspección inicial en la primera carpa. Solo en caso de duda, la ciclista habría sido derivada a una segunda carpa, donde una mujer podría haber realizado una revisión más exhaustiva. Según informaron los medios presentes, ninguna competidora llegó a la segunda instancia.

“Como mujer, eso me resultaría bastante intimidante”, declaró la ex ciclista belga Ine Beyen durante la emisión del canal Sporza, al referirse a la imagen del comisario masculino al frente del control. La frase resumió lo que muchas en el pelotón pensaban pero no habían dicho en voz alta.

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El uso de los "corpiños aerodinámicos" permite una ventaja comprobada (REUTERS/Denis Balibouse)

El origen de la polémica se remonta al domingo, cuando el medio neerlandés Wielerflits reveló que varios equipos del World Tour femenino habían presentado quejas formales ante la UCI por el uso de sujetadores con relleno durante las contrarrelojes. La denuncia apuntaba a que algunas ciclistas aprovechaban el relleno adicional para modificar la forma de su torso y reducir la resistencia aerodinámica. La publicación desató una catarata de especulaciones en redes sociales y obligó a la organización a actuar de urgencia.

En la noche del lunes, la UCI emitió un comunicado en el que advertía que se prestaría “especial atención al artículo 1.3.032” de sus reglamentos, que prohíbe el uso de elementos no esenciales en la vestimenta que puedan alterar la morfología del ciclista. La norma también alcanza al artículo 1.3.033, que veda específicamente el uso de tejidos texturizados, espuma, relleno, cinta adhesiva o plástico para crear una forma más aerodinámica en la zona del pecho. Las ciclistas que incumplan estas disposiciones se exponen a la descalificación y a una multa que puede alcanzar los 250 dólares.

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¿Cómo funciona la trampa? La ventaja aerodinámica que puede otorgar este tipo de relleno no es menor. El ingeniero Daan Teugels confirmó a VTM Nieuws que en pruebas realizadas con una ciclista se midió una diferencia de 30 segundos en una distancia de 40 kilómetros al agregar relleno al sujetador.

Lieselot Decroix, jefa de equipo de Demi Vollering en FDJ-Suez, reconoció que su escuadra ya había experimentado con la práctica. “Todos buscamos pequeñas ventajas. Las mujeres con pechos más grandes tienen inherentemente una ventaja aerodinámica sobre las mujeres con pechos más pequeños. Si además se usa un sujetador push-up, eso supone una ventaja adicional”, reconoció.

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Así funciona la ventaja: del lado izquierdo, la ciclista sin los "corpiños aerodinámicos" y con ese elemento del lado derecho. Nótese la reducción de entrada de viento en color azul

Stijn Steels, director del equipo AG Insurance-Soudal, fue más directo al ilustrar el punto: recordó que durante los Juegos Olímpicos de París 2024, cuando la práctica aún no estaba prohibida, una ciclista apareció con un busto notoriamente más voluminoso que en carreras anteriores. “Sabemos que a veces hay un pequeño margen que se puede utilizar”, añadió Franck Perque, director deportivo del Tour de Francia femenino, en declaraciones a RMC. El truco no es exclusivo del pelotón femenino: Remco Evenepoel, entre otros, utilizó el transmisor de radio para rellenar el espacio vacío en la zona del pecho antes de que la normativa lo prohibiera.

La respuesta de la Asociación de Ciclistas Profesionales (CPA) no tardó en llegar. Alessandra Cappellotto, presidenta de la CPA Women, envió una carta a la UCI en la que aceptó la necesidad de los controles, pero exigió claridad sobre el protocolo y las garantías de privacidad para las deportistas. “Las inspecciones que se realizan para hacer cumplir los reglamentos de la UCI deben considerarse una parte normal de la competición y nunca deben convertirse en objeto de especulación mediática o controversia pública innecesaria”, escribió Cappellotto.

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Por su parte, la expresidenta de The Cyclists Alliance, Grace Brown, advirtió que “la preocupación es cómo verificar esto sin invadir la privacidad, teniendo en cuenta que algunas mujeres naturalmente tienen el pecho más lleno”.

Koen de Kort, responsable de tecnología e innovación en Lidl-Trek, planteó otro ángulo del debate: “El problema es cómo vas a controlarlo. Puedes decir que no está permitido, pero ¿cómo determinas cuánto relleno necesita una mujer? Es una zona bastante gris”, declaró al medio The Athletic.

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En la competencia contrarreloj ganó la suiza Marlen Reusser (Movistar), quien se adjudicó además el maillot amarillo. La vigente campeona, Pauline Ferrand-Prévot, cedió dos minutos y 13 segundos y quedó en una posición comprometida en la clasificación general, con la ascensión al Mont Ventoux del viernes aún por delante.