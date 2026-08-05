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Cinco buses eléctricos comienzan a circular por el Casco Antiguo de Panamá tras años de retrasos

El proyecto fue adjudicado en 2022, pero atravesó un largo proceso de refrendo y ajustes antes de entrar en funcionamiento

Las unidades entraron en servicio casi cuatro años después de que el proyecto fuera adjudicado por la Autoridad de Turismo de Panamá. Cortesía
Las unidades entraron en servicio casi cuatro años después de que el proyecto fuera adjudicado por la Autoridad de Turismo de Panamá. Cortesía
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Los primeros cinco buses eléctricos de MiBus comenzaron a operar en el Casco Antiguo casi cuatro años después de que se adjudicara su compra, poniendo fin a un proceso que atravesó retrasos administrativos, revisiones contractuales y un prolongado trámite de refrendo.

Las unidades, financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) como parte de un programa para fortalecer la infraestructura turística del país, recorrerán la ruta entre la Plaza 5 de Mayo y el Casco Antiguo, uno de los principales destinos turísticos de Panamá, con el objetivo de reducir las emisiones contaminantes, mejorar la movilidad y disminuir la congestión vehicular en el centro histórico.

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El presidente José Raúl Mulino encabezó el inicio oficial de operaciones durante un acto realizado frente al Palacio de Las Garzas, donde abordó una de las unidades junto con miembros de su gabinete para conocer de primera mano las características de los nuevos vehículos.

El mandatario destacó que estos buses contribuirán a disminuir la circulación de automóviles de combustión en el Casco Antiguo, un área donde convergen residentes, turistas, restaurantes, hoteles y comercios.

El presidente José Raúl Mulino encabezó el inicio de operaciones de los cinco buses eléctricos acompañado por los ministros JMaría Eugenia Herrera (Cultura) y Gloria De León (Turismo), además del director de la ATTT, Nicolás Brea Kavasila, y el gerente general de MiBus, Carlos Sánchez Fábrega. Cortesía
El presidente José Raúl Mulino encabezó el inicio de operaciones de los cinco buses eléctricos acompañado por los ministros JMaría Eugenia Herrera (Cultura) y Gloria De León (Turismo), además del director de la ATTT, Nicolás Brea Kavasila, y el gerente general de MiBus, Carlos Sánchez Fábrega. Cortesía

“Estoy muy complacido de tener hoy estas unidades que ayudarán a que este sector no se congestione de carros y que no se contamine con el uso de vehículos normales de gasolina”, afirmó.

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La puesta en marcha de los buses representa el desenlace de un proyecto que comenzó en diciembre de 2022, cuando la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) adjudicó a la empresa china Yutong Bus Co. el contrato para suministrar cinco buses eléctricos y dos cargadores por $1,39 millones.

La compra se realizó bajo las normas de contratación del BID, entidad que financió la adquisición con recursos provenientes del préstamo de $100 millones destinado a mejorar la infraestructura turística y urbana de varias ciudades del país.

Aunque el contrato fue firmado en mayo de 2023, el proceso no avanzó con la rapidez prevista. El documento ingresó a la Contraloría General de la República el 4 de abril de 2024 para su refrendo, pero cinco meses después fue devuelto a la ATP para subsanar observaciones relacionadas principalmente con aspectos técnicos, garantías y la cobertura ofrecida por el fabricante.

Esa revisión obligó a replantear parte del proceso y retrasó la llegada de las unidades, que finalmente comenzaron a operar casi cuatro años después de su adjudicación.

La incorporación de vehículos 100% eléctricos busca reducir las emisiones contaminantes y la congestión vehicular en el centro histórico de la capital. REUTERS/Daniel Becerril
La incorporación de vehículos 100% eléctricos busca reducir las emisiones contaminantes y la congestión vehicular en el centro histórico de la capital. REUTERS/Daniel Becerril

El proyecto forma parte del Programa de Desarrollo Urbano Integral de Ciudades con Vocación Turística, financiado por el BID, cuyo objetivo es mejorar los servicios públicos en áreas como San Felipe, Santa Ana y El Chorrillo.

Además del transporte, el programa contempla inversiones en movilidad urbana, gestión de residuos y recuperación de espacios públicos para fortalecer el atractivo turístico del centro histórico de la capital.

Las nuevas unidades serán operadas por MiBus y cuentan con un sistema de tracción 100% eléctrica, frenado regenerativo y suspensión controlada electrónicamente.

Cada vehículo tiene capacidad para 60 pasajeros, una cifra superior a la prevista inicialmente cuando se diseñó el proyecto, y ofrece un servicio adaptado tanto para residentes como para visitantes nacionales y extranjeros que recorren diariamente el Casco Antiguo.

Uno de los principales atributos de los vehículos es su enfoque en la accesibilidad universal. Los buses disponen de piso bajo, rampa abatible para personas con movilidad reducida, espacios exclusivos para sillas de ruedas y coches de bebés, botones de asistencia y señalización en sistema Braille, buscando facilitar el acceso a todos los usuarios sin importar sus condiciones físicas.

La entrada en operación de estas cinco unidades antecede a la futura incorporación de otros 60 buses eléctricos anunciados por el Gobierno para distintas rutas de la ciudad. Alex Hernández
La entrada en operación de estas cinco unidades antecede a la futura incorporación de otros 60 buses eléctricos anunciados por el Gobierno para distintas rutas de la ciudad. Alex Hernández

En materia de seguridad, las unidades incorporan una cabina segregada para proteger al conductor y un sistema de siete cámaras que monitorean el interior, el exterior y las maniobras de retroceso.

También cuentan con tecnologías de asistencia avanzada a la conducción (ADAS), capaces de emitir alertas por riesgo de colisión frontal, presencia de peatones, distancia con otros vehículos y cambios involuntarios de carril.

El componente tecnológico también incluye conexión WiFi gratuita, sistemas de telemetría para monitorear la operación en tiempo real, altavoces internos y externos y herramientas que permitirán optimizar la administración de la flota.

Estas características buscan mejorar la experiencia de viaje y convertir esta ruta en una vitrina para la futura incorporación de más unidades eléctricas al sistema de transporte público.

La llegada de estos buses también retoma una experiencia que Panamá ya había probado entre 2018 y 2020. Durante ese período se desarrolló un plan piloto con un bus eléctrico de la empresa china BYD, que realizó aproximadamente 6.500 viajes y movilizó cerca de 190.000 pasajeros en la ruta entre la Plaza 5 de Mayo y el Casco Antiguo.

Cada unidad cuenta con capacidad para 60 pasajeros, conexión WiFi, siete cámaras de seguridad y sistemas de asistencia avanzada a la conducción. Cortesía
Cada unidad cuenta con capacidad para 60 pasajeros, conexión WiFi, siete cámaras de seguridad y sistemas de asistencia avanzada a la conducción. Cortesía

Las autoridades destacaron entonces la reducción del ruido y de las emisiones contaminantes, resultados que sirvieron como base para impulsar la compra de una flota permanente.

El impulso a la movilidad eléctrica responde además a los desafíos ambientales del país. De acuerdo con estudios utilizados por las autoridades durante la planificación del proyecto, el transporte terrestre genera más del 70% de las emisiones del sector transporte en Panamá, principalmente por el consumo de combustibles fósiles.

La incorporación de buses eléctricos busca disminuir esa huella ambiental en una de las zonas con mayor concentración de visitantes y actividad comercial de la capital.

La entrada en operación de estas cinco unidades coincide con otro proyecto impulsado por el Gobierno para ampliar la electrificación del transporte público. En febrero de este año, el presidente Mulino anunció la compra de 60 buses eléctricos para MiBus, financiados también con recursos del BID por $26 millones, los cuales serán distribuidos en 12 rutas de la ciudad de Panamá y beneficiarán a unos 20.000 usuarios diarios.

Con la incorporación de estas primeras unidades al servicio regular, el Casco Antiguo se convierte en el primer circuito permanente de MiBus operado exclusivamente con vehículos eléctricos.

Para el Gobierno, el proyecto representa un paso hacia un sistema de transporte más limpio y moderno; para el sector turístico, supone mejorar la movilidad dentro de uno de los principales atractivos del país; y para los usuarios, significa contar con buses más silenciosos, accesibles y equipados con tecnología que hasta ahora no formaba parte de la flota del transporte colectivo panameño.

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