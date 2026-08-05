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Qué es la fibrilación auricular: la condición cardíaca que en muchas ocasiones puede pasar desapercibida

Este cuadro altera la actividad del corazón y podría desencadenar complicaciones en la salud cardiovascular o incluso derivar en un ACV. Cómo identificarlo

Ilustración de un corazón humano con aurículas naranjas, líneas onduladas caóticas amarillas y rojas, y líneas de pulso irregulares sobre fondo azul.
La fibrilación auricular es una arritmia que altera el ritmo cardíaco y puede no dar señales claras en muchas personas (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El corazón puede alterarse sin dar señales claras, y esa es una de las razones por las que la fibrilación auricular ocupa un lugar central entre las arritmias que más preocupan a la cardiología. Se trata de un ritmo cardíaco irregular y, con frecuencia, acelerado, que puede aparecer con palpitaciones, falta de aire, mareos o cansancio, aunque en muchos casos no produce molestias evidentes. Esa combinación vuelve más difícil reconocerla a tiempo y explica por qué suele detectarse en controles o estudios pedidos por otros motivos.

Esa dificultad para identificarla no le quita importancia clínica. Esta condición altera la forma en que el sistema cardiovascular bombea la sangre y aumenta el riesgo de formación de coágulos, accidente cerebrovascular e insuficiencia cardíaca. Harvard Health destacó que al menos una cuarta parte de las personas con esta arritmia no presenta signos o no advierte que lo que siente se relaciona con este trastorno del ritmo.

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Lejos de tratarse de un estado uniforme, la experiencia puede variar mucho entre una persona y otra. Algunas identifican con precisión cuándo empieza un episodio y cuándo termina; otras solo notan una baja en la tolerancia al esfuerzo o una sensación inespecífica de malestar. Esa variabilidad también influye en la vida cotidiana, en el ejercicio y en el seguimiento médico, que suelen adaptarse al tipo de episodio, a los factores de riesgo y a la evolución de cada caso.

Qué es la fibrilación auricular y qué le sucede al cuerpo

Se trata de una arritmia, es decir, una alteración del ritmo con el que late el corazón. Según explicó la Mayo Clinic, ocurre cuando las aurículas, que son las cavidades superiores del corazón, reciben señales eléctricas caóticas y laten de forma desorganizada, sin coordinarse con los ventrículos. En un órgano sano, el sistema eléctrico ordena contracciones regulares, con una frecuencia habitual de 60 a 100 latidos por minuto en reposo. En esta condición, ese patrón se rompe y la frecuencia cardíaca puede elevarse hasta 100 a 175 por minuto, coincide la revisión clínica de StatPearls.

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La fibrilación auricular ocurre cuando las aurículas reciben señales eléctricas caóticas y el corazón puede alcanzar entre 100 y 175 latidos por minuto (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese cambio no solo modifica la sensación del latido. De acuerdo con Harvard, cuando no logran llenarse con normalidad, el cuerpo recibe menos sangre oxigenada, y eso puede traducirse en fatiga, debilidad, mareos o falta de aire. También puede acumularse líquido en los pulmones, lo que agrava la dificultad respiratoria. En algunos casos, la disminución del flujo sanguíneo al cerebro se asocia con aturdimiento o desmayos.

La alteración del bombeo también tiene otra consecuencia relevante. Según la Cleveland Clinic, la sangre puede circular de manera menos eficaz dentro del corazón y eso favorece la formación de coágulos. Si alguno viaja hacia el cerebro, puede causar un accidente cerebrovascular. La British Heart Foundation y la Heart Foundation coincidieron en señalar que las personas con fibrilación auricular tienen cinco veces más probabilidades de sufrir un ACV que quienes no presentan esta arritmia.

Los síntomas no son iguales en todos los casos. La Mayo Clinic enumeró entre los más frecuentes las palpitaciones, el dolor en el pecho, los mareos, la fatiga, el aturdimiento, la debilidad, la falta de aire y una menor capacidad para hacer ejercicio. A eso, Harvard agregó que algunas personas describen una percepción vaga de que algo no funciona bien, mientras que otras pueden no sentir absolutamente nada. El Dr. Shaan Khurshid, profesor adjunto de medicina en la Facultad de Medicina de Harvard, afirmó que todavía no está claro por qué algunas personas tienen síntomas notorios y otras no.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La fibrilación auricular reduce el bombeo de sangre oxigenada y puede causar fatiga, mareos, falta de aire, aturdimiento o desmayos (Imagen Ilustrativa Infobae)

También existen distintas formas de presentación. De acuerdo con el estudio de StatPearls, puede ser paroxística cuando aparece en episodios que terminan en menos de siete días, persistente cuando dura más tiempo y requiere tratamiento para restablecer el ritmo, de larga duración cuando se mantiene por más de un año y permanente cuando el ritmo irregular no se revierte. Para diagnosticarla, la prueba central es el electrocardiograma.

Cómo es vivir con fibrilación auricular y qué pasa con la actividad física

Según la Heart Foundation, algunas personas tienen síntomas a diario y otras no perciben ninguna señal, aun cuando la arritmia está presente. Esa diferencia puede influir en el momento del diagnóstico, en la forma de seguimiento y en las estrategias de tratamiento.

La vida cotidiana puede verse afectada por manifestaciones como el cansancio, la falta de aire, los mareos o la dificultad para sostener esfuerzos habituales. La British Heart Foundation señaló que muchas personas describen que hacer ejercicio se vuelve más difícil, mientras que Harvard Health indicó que los síntomas pueden sentirse más en actividades como caminar o subir escaleras.

Hombre atlético de mediana edad, de perfil, sentado en un banco con ropa deportiva, tocándose el pecho. Un gráfico rojo y azul de un corazón y un ECG se superpone en su torso.
La fibrilación auricular puede ser paroxística, persistente, de larga duración o permanente, y se diagnostica con electrocardiograma (Imagen Ilustrativa Infobae)

En relación con el entrenamiento, los expertos coinciden en que la actividad física forma parte del abordaje, aunque debe encuadrarse en la evaluación médica de cada caso. La Heart Foundation afirmó que el ejercicio es importante para la salud y mencionó entre los posibles beneficios la reducción de síntomas, una menor frecuencia cardíaca en reposo con el tiempo y un mejor control del peso, mientras que la Cleveland Clinic señaló que es uno de los cambios de estilo de vida que pueden ayudar a prevenir la progresión de la arritmia.

A la vez, advirtieron que el entrenamiento físico de muy alta intensidad, sostenido durante años por al menos tres horas diarias, se asocia con una mayor probabilidad de desarrollar fibrilación auricular.

La recomendación general de los especialistas apunta al control de factores de riesgo como hipertensión, obesidad, apnea del sueño, diabetes, tabaquismo y consumo excesivo de alcohol. La Mayo Clinic sumó además el descanso adecuado y el manejo del estrés dentro de los hábitos vinculados al cuidado cardiovascular. En los casos ya diagnosticados, la Heart Foundation remarcó la importancia de los controles periódicos, la toma regular de la medicación indicada y la revisión del riesgo de accidente cerebrovascular como parte del manejo sostenido de una condición que puede cambiar con el tiempo.

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