La producción de petróleo quedó cerca del millón de barriles en junio y batió un nuevo récord

Argentina quedó a 85.100 barriles diarios del millón y el informe de Ricsa proyectó que esa meta podría alcanzarse antes de fin de 2026. REUTERS/Agustin Marcarian

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La producción petrolera argentina rozó el millón de barriles diarios en junio de 2026 al alcanzar un nuevo récord histórico de 914.900 barriles por día, según el Monitor Oil & Gas de junio elaborado por RICSA ALyC. El dato representa un avance del 17,1% respecto al mismo mes del año anterior y un incremento mensual del 1,3% frente a mayo, cuando ya se había registrado el récord previo de 903.700 barriles diarios.

Con esa cifra, el país quedó a solo 85.100 barriles por día de superar la barrera del millón, una meta que el informe proyecta alcanzable antes de que finalice 2026. El crecimiento no es un fenómeno aislado: la producción viene escalando de forma sostenida desde 2024, traccionada por la expansión del segmento no convencional en la Cuenca Neuquina, que en junio aportó 715.105 barriles diarios, equivalentes al 79% del total nacional.

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Detrás de ese avance se encuentra Vaca Muerta, la formación que en ocho años multiplicó casi 12 veces su producción a un promedio anual del 36%. Solo en los últimos doce meses, la formación incorporó 157.486 barriles diarios adicionales, un volumen superior al que generaba toda la formación en 2018. En junio, Vaca Muerta explicó el 70% del petróleo producido en el país, frente al 61% que representaba un año atrás.

Las exportaciones de Combustibles y Energía totalizaron USD 1.406 millones en junio, con un alza interanual del 31,1%, mientras que el acumulado semestral llegó a USD 7.619 millones. El superávit del sector energético fue de USD 612 millones en el mes. Los ingresos por crudo exportado ascendieron a USD 918 millones, un 24% más que en junio de 2025.

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Sin embargo, esa mejora en los ingresos no provino de un mayor volumen despachado al exterior. El informe precisa que las cantidades exportadas cayeron un 22,3% respecto a mayo de 2026 y un 22% en términos interanuales. Lo que compensó esa merma fue el precio internacional: el Brent promedió USD 85,4 por barril durante junio, un 19% por encima de los USD 71,4 registrados en el mismo mes de 2025. El acumulado semestral de ingresos por crudo alcanzó USD 4.693 millones, un 47,7% más que en el primer semestre del año anterior.

El mercado internacional atravesó un período de alta volatilidad durante el período analizado. Tras un acuerdo de mediados de junio para reabrir el estrecho de Ormuz, los precios retrocedieron hasta un mínimo de USD 68,53 el 2 de julio. La tregua se quebró en la tercera semana de ese mes cuando resurgieron las tensiones en Medio Oriente, y el Brent trepó hasta USD 105,32, el máximo del período. El 27 de julio, un nuevo entendimiento entre Estados Unidos e Irán volvió a estabilizar las cotizaciones.

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En materia de gas natural, la producción nacional llegó a 160,1 millones de metros cúbicos por día en junio, con un crecimiento interanual del 0,5% y un alza mensual del 2,6%. La Cuenca Neuquina aportó 118,6 millones de metros cúbicos diarios, donde el segmento no convencional representa el 91% del total provincial. Vaca Muerta produjo 97,8 millones de metros cúbicos diarios de gas, un 10,2% más que en junio de 2025, y entre enero y junio la formación acumuló un crecimiento del 34% en ese hidrocarburo.

Entre las operadoras, YPF lideró la producción de petróleo con 349.000 barriles diarios, equivalentes al 38% del mercado nacional. Su bloque Loma Campana-LII aportó 67.000 barriles diarios, convirtiéndose en el activo individual de mayor peso. Grupo Pluspetrol ascendió al tercer puesto con 89.000 barriles diarios —el 10% del mercado—, superando a Vista Energy tras incorporar los activos de la ex ExxonMobil Exploration Argentina. La empresa con mayor crecimiento mensual fue Shell Argentina, con un alza del 28,7%.

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En el segmento gasífero, Total Austral encabezó el ranking con 35 millones de metros cúbicos diarios, el 22% del mercado. Su complejo Carina y Orion concentró 17 millones de metros cúbicos diarios, la mitad de la producción total de la compañía en un único activo. Pampa Energía registró el mayor incremento mensual entre las operadoras de gas, con un avance del 7,1%.

Neuquén se consolidó como el principal motor exportador energético del país: la provincia despachó al exterior USD 810 millones en Combustibles y Energía durante junio, con un acumulado de USD 4.205 millones en los primeros seis meses del año.

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