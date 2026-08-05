El gesto de Lamine Yamal con Julián Álvarez a la espera de la “oferta definitiva” del Barcelona para contratarlo

Lamine Yamal ya dijo que esperan a Julián Álvarez con los brazos abiertos en Barcelona (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Barcelona todavía sueña con tener a Julián Álvarez para la próxima temporada, luego de que la Araña comunicó explícitamente su deseo de irse del Atlético de Madrid, aunque el Colchonero ya rechazó una oferta de 100 millones de euros (USD 115 millones) por su traspaso. En medio de esta situación, una figura del Blaugrana realizó un guiño en favor de la llegada del atacante de la selección argentina y acrecienta los rumores en torno a la novela del mercado de pases en Europa.

Lamine Yamal, una de las máximas promesas del conjunto culé y campeón del mundo con España, dejó su “me gusta” en una publicación del diario Sport y el sitio Jijantes, en el cual abordaban la reunión inminente que se iba a llevar a cabo en las próximas horas entre Deco (director deportivo) y João Amaral (director de Scouting) con Fernando Hidalgo, agente del cordobés, en Madrid. A propósito de esto, el periodista Gerard Romero había asegurado que se venía una “oferta definitiva” para “intentar el fichaje de Julián Álvarez”.

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Días atrás, durante la realización del Mundial, Yamal ya le había abierto las puertas del club a quien se enfrentó en la definición de la Copa del Mundo: “Ahora mismo la verdad que no pienso mucho en eso, pero ojalá que sí. Es un gran jugador. Si viene, le recibiremos con las manos abiertas. Viene al mejor club del mundo, la mejor afición del mundo, la mejor ciudad del mundo para mí. Si fuera él, lo haría”.

Lamine Yamal le dejó su "me gusta" a una publicación que hablaba sobre la reunión que tendrá el director deportivo del Barcelona con el representante de Julián Álvarez

El arribo de Julián Álvarez a la estructura del Barcelona se volvió crucial a partir de la salida de Robert Lewandowski al Chicago Fire de la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos y las dudas sobre el futuro de Ferrán Torres, autor del gol que le dio la segunda estrella a España ante Argentina en Nueva Jersey. “Yo tengo contrato pero... en el fútbol nunca se sabe”, lanzó el punta en declaraciones divulgadas por el diario Marca.

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La Araña se había referido a la posibilidad de emigrar del Atlético de Madrid en plena zona mixta, luego de la victoria de Argentina ante Austria en la fase de grupos de la Copa del Mundo: “Lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño”.

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, se refirió al primer ofrecimiento elevado al Rojiblanco y el interés por parte de Álvarez para vestir esta camiseta: “Deco hizo una oferta de una cantidad determinada por este jugador. Sabemos que el jugador quiere venir al Barsa desde hace tiempo, desde antes de que estuviera en el Manchester City. Hicimos esta oferta con todo el respeto para el Atlético. La mantendremos firme el tiempo que consideremos, pero no estaremos a expensas de lo que pueda decidir el Atlético por esta cuestión. Saben cuál es nuestra voluntad, y si lo quieren hacer, estaríamos encantados”.

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Julián Álvarez todavía no se reincorporó al Atlético de Madrid y está de vacaciones junto a Enzo Fernández (Créditos: Reuters/Marcelo Del Pozo)

En contraposición, el consejero delegado del Atlético, Miguel Ángel Gil Marín, descartó una transacción por el delantero en el corto plazo a través de un video publicado por el club: “No aceptamos la oferta de 100 millones de euros, ni aceptaremos una de 150 ni una de 200”.

Cabe recordar que ya rechazaron un acercamiento del Real Madrid a cambio de 150 millones de euros (USD 173 millones), mientras que Arsenal de Inglaterra también se mostró interesado en Julián, pero el diario AS aclaró que su intención es quedarse en España y no volver a la Premier League, donde jugó entre 2022 y 2024 con los Ciudadanos.

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Más allá de esto, desde la dirigencia culé manifiestan que hay escenarios por explorar hasta el martes 1 de septiembre a las 23:59 (hora de España), plazo máximo para realizar traspasos en ese país. “No piensan bajar los brazos”, sentenció Sport en la antesala de la “reunión cumbre” entre Deco e Hidalgo por el futuro del ex hombre de River Plate.