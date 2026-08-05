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De destacarse en River Plate, jugar en la Selección y ganar el Puskás a ser fichado como “utilero”

Erik Lamela, parte del cuerpo técnico de Matías Almeyda en México, fue presentado en ese particular rol. El “truco” detrás de la función

Erik Lamela ahora figura como utilero de un club mexicano (AFP PHOTO / OMAR TORRES)
Erik Lamela ahora figura como utilero de un club mexicano (AFP PHOTO / OMAR TORRES)
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Erik Lamela irrumpió en el fútbol argentino en junio de 2009 cuando era un juvenil de 17 años. El volante debutó en un River Plate urgido que rápidamente depositó sus esperanzas en él. Tras el descenso del Millonario en 2011, dio el salto a Europa y tuvo una carrera con éxitos, como el premio Puskás que obtuvo en 2021, y contratiempos sufridos por la lesión crónica de cadera que lo obligó a retirarse a sus 33. Ahora, las vueltas de la vida lo llevaron a ser presentado como utilero en un club mexicano, junto a un viejo conocido.

Tras una carrera de cerca de 500 partidos y 84 goles en clubes como Tottenham Hotspur, Sevilla y River, Lamela figura en el registro oficial de la Liga MX como utilero del CF Monterrey, un rol que generó controversia por el propio reglamento de la competencia.

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El vínculo entre Lamela y el director técnico de Rayados, Matías Almeyda, se remonta a River, donde ambos coincidieron entre 2009 y 2011. Cuando el ahora DT asumió como entrenador de Sevilla, Lamela se sumó a su cuerpo técnico, y repitió la misma decisión al seguirlo a Monterrey para el Apertura 2026.

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La trayectoria del argentino como jugador profesional incluyó 25 partidos con la selección mayor de Argentina entre 2011 y 2018, con participación en las Copas América de 2015 y 2016, ambas con el equipo albiceleste como subcampeón. Su paso más prolongado fue en Tottenham, donde disputó 257 partidos a lo largo de ocho temporadas y llegó a la final de la UEFA Champions League en 2019.

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El 14 de marzo de 2021, en el derbi del norte de Londres ante Arsenal, marcó un gol de rabona que la FIFA premió con el Premio Puskás 2021 al mejor tanto del año. El retiro llegó por una afección crónica de cadera —con desgaste de cartílago y artrosis avanzada— que lo obligó a colgar los botines a los 33 años, tras una última temporada en AEK Atenas de Grecia.

En cuanto a su nuevo rol, según informó Marca México, el registro de Lamela como utilero responde a una limitación concreta: el argentino no posee la licencia de entrenador que exige el Artículo 17.1 del reglamento de la Liga MX (LMX) para figurar como auxiliar técnico.

Esa norma requiere una Licencia A vigente —o su máxima equivalente expedida por una federación miembro de la FIFA— para quienes integren formalmente un cuerpo técnico. Sin ese documento, la figura de utilero es la única vía formal disponible para que Lamela aparezca dentro de la estructura del club.

El problema es que el mismo reglamento abre la puerta a una objeción. El Apéndice 1 del Reglamento de Registros y Transferencias establece que el Sistema Nacional de Formación (SNF) puede rechazar la inscripción de masajistas o utileros cuando acrediten antecedentes como directores técnicos, auxiliares técnicos o jugadores profesionales, o cuando quede en evidencia que su fin no es cumplir la función declarada. El historial de Lamela no deja margen de duda sobre su condición de ex jugador de alto nivel, según detalló Marca México.

La presencia del argentino en el banco de suplentes de Rayados durante los primeros tres partidos del Apertura 2026 profundizó el debate. Lejos de cumplir tareas de encargado de material, Lamela opera como colaborador directo de Almeyda en la planificación y conducción del equipo. Esa brecha entre el rol declarado y el rol real es, precisamente, el punto que el reglamento habilita al SNF a evaluar.

El rotativo mexicano precisó que el reglamento no prohíbe de forma automática el registro. La LMX podría validarlo si comprueba que Lamela ejerce genuinamente las funciones de utilero. Hasta ahora, la organización no emitió ninguna resolución pública al respecto ni anuló la inscripción.

Rayados opera así en una zona gris: el registro existe y está visible en el sitio oficial de la Liga MX, pero la facultad del SNF para rechazarlo permanece vigente. La discusión seguirá abierta mientras Lamela no obtenga su licencia de entrenador y continúe en el banco junto a Almeyda.

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