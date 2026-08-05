Congreso Nacional y cúpula militar analizan reforma a la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas de Honduras

Tomás Zambrano se reunió con Héctor Valerio Ardón y la Junta de Comandantes para abordar la reforma a la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas y revisar la operatividad de la PMOP. (Cortesía: Fuerzas Armadas)

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El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, se reunió con el jefe del Estado Mayor Conjunto, general de División Héctor Valerio Ardón, y la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas para abordar el proyecto de reforma a la Ley Constitutiva de la institución militar y revisar la operatividad de la Policía Militar del Orden Público (PMOP).

La reunión se desarrolló en las instalaciones del Estado Mayor Conjunto y contó con la participación de miembros de la junta directiva del Poder Legislativo, jefes de bancada y diputados que integran la Comisión de Defensa y Soberanía del Congreso Nacional.

Según explicó Zambrano, el encuentro tuvo como propósito abrir un espacio de diálogo con la cúpula militar sobre la iniciativa de reforma presentada el pasado 7 de abril por el vicepresidente del Congreso Nacional y diputado liberal por El Paraíso, Mario Segura, para escuchar las observaciones de la institución antes de continuar su discusión en el Poder Legislativo.

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Acciones de respaldo

“Este es un acto de respaldo a nuestras Fuerzas Armadas, porque nos acompañan nuestros jefes de bancada y la Comisión de Defensa y Soberanía para establecer estas mesas de trabajo”, expresó el presidente del Congreso.

Durante su intervención, Zambrano afirmó que uno de los principales objetivos es fortalecer la institucionalidad militar y evitar que las Fuerzas Armadas vuelvan a involucrarse en escenarios de confrontación política.

“Debemos cuidar las Fuerzas Armadas y que no se vuelvan a politizar; su misión es defender la Constitución y al pueblo hondureño”, manifestó.

La reunión en el Estado Mayor Conjunto incluyó a la junta directiva del Congreso Nacional, jefes de bancada y diputados de la Comisión de Defensa y Soberanía.

El titular del Legislativo recordó que previamente había conversado con el general Valerio Ardón y con la Junta de Comandantes para garantizar que cualquier modificación a la Ley Constitutiva será construida mediante consenso entre el Congreso Nacional y la institución militar.

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“No vamos a aprobar nada relacionado con las Fuerzas Armadas si no está en consenso con ustedes. Debe hacerse un trabajo en armonía y en equipo; las reformas que sean necesarias para fortalecer su labor pueden contar con el respaldo del Congreso Nacional”, aseguró.

También solicitó a las Fuerzas Armadas mantener su acompañamiento en las tareas de seguridad nacional, al considerar que la ciudadanía continúa depositando altas expectativas en el trabajo que desarrolla la institución en apoyo a otras entidades del Estado.

Incrementos en salarios

Zambrano también aprovechó la reunión para felicitar al alto mando militar por la reciente decisión de incrementar en 3.000 lempiras el salario de la tropa, medida que, según indicó, representa un reconocimiento al trabajo que realizan los efectivos militares.

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Las mesas de trabajo sobre la reforma a la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas continuarán antes de la discusión y votación del proyecto en el pleno del Congreso Nacional.

Por su parte, el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Héctor Valerio Ardón, reafirmó el compromiso de las Fuerzas Armadas con la defensa de la soberanía nacional y el cumplimiento de las funciones establecidas en la Constitución de la República.

“Nos formaron para defender la soberanía y la integridad del país. Para eso cuenten con las Fuerzas Armadas; cuando el país nos necesite siempre vamos a estar presentes”, expresó el alto oficial.

La reunión forma parte del proceso de análisis previo a la discusión de la reforma a la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas, una iniciativa que busca revisar aspectos relacionados con la organización, atribuciones y funcionamiento de la institución, así como el papel de la Policía Militar del Orden Público dentro de la estrategia de seguridad del Estado.

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El Congreso Nacional anunció que las mesas de trabajo continuarán en las próximas semanas con el objetivo de construir una propuesta consensuada antes de que el proyecto sea sometido a discusión y votación en el pleno legislativo.