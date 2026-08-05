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Estados Unidos confirmó progresos en las conversaciones Líbano-Israel pese a un nuevo ataque israelí en el sur libanés

La séptima ronda de negociaciones en Roma, mediada por Estados Unidos, busca implementar el acuerdo marco de junio sobre el desarme de Hezbolá y la retirada militar israelí

FOTO DE ARCHIVO. Representaciones de las banderas israelí y libanesa en un monumento conmemorativo cerca de la frontera entre Israel y Líbano, en las afueras de Metula, Israel, el 27 de junio de 2026, después de que Israel y Líbano firmaran un acuerdo marco tras las conversaciones mediadas por Estados Unidos REUTERS/Amir Cohen/File Photo
FOTO DE ARCHIVO. Representaciones de las banderas israelí y libanesa en un monumento conmemorativo cerca de la frontera entre Israel y Líbano, en las afueras de Metula, Israel, el 27 de junio de 2026, después de que Israel y Líbano firmaran un acuerdo marco tras las conversaciones mediadas por Estados Unidos REUTERS/Amir Cohen/File Photo
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Estados Unidos destacó este miércoles avances en la séptima ronda de negociaciones entre Líbano e Israel, celebrada en Roma bajo mediación estadounidense, pese a que la sesión se interrumpió antes de lo previsto tras un ataque del Ejército israelí que mató a una persona y dejó doce heridos en el sur del país. Un portavoz del Departamento de Estado informó de que el encuentro concluyó a las 15.30 horas locales debido a los acontecimientos sobre el terreno, y confirmó que las delegaciones retomarán el diálogo este jueves por la mañana.

El ataque mortal se produjo en Tebnin, localidad del distrito de Bint Jbeil, en el sur libanés, uno de los focos de mayor actividad militar israelí desde el inicio de las hostilidades en marzo. La cifra de víctimas se suma al balance acumulado que las autoridades sanitarias libanesas actualizan de forma periódica y que, según su último recuento, supera los 4.300 muertos y 12.200 heridos desde el 2 de marzo.

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El portavoz diplomático calificó de sumamente productivas las conversaciones y adelantó progresos en la aplicación del acuerdo marco alcanzado por Líbano, Israel y Estados Unidos en junio, que contempla la retirada gradual de las fuerzas israelíes del sur libanés a cambio del desarme del movimiento terrorista chií Hezbollah. Se trata de la séptima ronda de contactos desde marzo y la segunda celebrada en la capital italiana, tras las sesiones previas en Washington.

Además del ataque en Tebnin, las Fuerzas de Defensa de Israel realizaron incursiones contra el distrito de Tiro, poco después de emitir una orden de evacuación forzosa para los residentes del municipio de Al Mansuri. Según las autoridades locales, unas 1.500 personas permanecían en esa localidad el pasado julio, pese a las sucesivas órdenes israelíes para desalojar la zona.

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Un soldado del ejército libanés inspecciona los daños tras un ataque israelí en Nabatiye, Líbano. 21 de junio de 2026 REUTERS/Stringer
Un soldado del ejército libanés inspecciona los daños tras un ataque israelí en Nabatiye, Líbano. 21 de junio de 2026 REUTERS/Stringer

Las hostilidades entre Israel y Hezbollah se reanudaron el 2 de marzo, cuando la milicia libanesa lanzó proyectiles contra territorio israelí en respuesta a la ofensiva que Estados Unidos e Israel habían lanzado contra Irán a finales de febrero. En junio, tras meses de combates, los tres gobiernos suscribieron en Washington un acuerdo marco que prevé el despliegue del Ejército libanés en zonas piloto evacuadas por Israel, la primera de las cuales, Zawtar al Garbiya, se activó el 21 de julio.

El primer ministro libanés, Nawaf Salam, reclamó la semana pasada ante su gabinete avances hacia lo que definió como retiradas israelíes sucesivas hasta una retirada total del territorio libanés, según trasladó el ministro de Información, Paul Morcos. Israel, por su parte, mantiene el control de varias franjas del sur del país, algunas ocupadas desde hace décadas y otras tomadas durante la actual campaña militar.

El secretario general de Hezbollah, Naim Qassem, rechazó de nuevo el proceso negociador y advirtió de que las conversaciones directas no traerán a Líbano más que vergüenza, humillación y concesiones sucesivas, en un mensaje difundido esta semana. La organización terrorista se niega a deponer las armas mientras no se fije un calendario para la retirada completa de las tropas israelíes, una de las principales condiciones que Israel exige antes de avanzar en el repliegue.

Las negociaciones en Roma buscan además abrir grupos de trabajo específicos sobre la delimitación fronteriza, el desarme de Hezbollah y la reconstrucción del sur libanés, zonas devastadas por meses de bombardeos. Líbano e Israel continúan técnicamente en estado de guerra, sin un tratado de paz que sustituya al armisticio firmado en 1949, lo que confiere a estas conversaciones un alcance que trasciende el actual episodio de violencia.

La reanudación prevista para este jueves llega en un momento en que Washington intenta capitalizar el impulso diplomático logrado tras el fin de la guerra entre Estados Unidos e Irán, sin que ello haya frenado los ataques israelíes contra el sur libanés. El resultado de esta séptima ronda condicionará no solo el ritmo del repliegue militar, sino la viabilidad misma de un acuerdo que Hezbollah se resiste a aceptar y que Israel supedita al desarme total de la milicia.

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