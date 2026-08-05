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Cáncer de mama: cómo afrontar el diagnóstico en familia y qué cambió en la forma de tratar la enfermedad

La psicooncóloga Daniela Bertinelli y la mastóloga Diana Montoya analizaron en Infobae al Mediodía el impacto emocional del diagnóstico, cómo comunicar la enfermedad a los hijos y por qué los avances médicos modificaron el pronóstico y el acompañamiento de las pacientes

El diagnóstico de cáncer de mama impacta en la paciente y abre preguntas sobre la familia, los hijos y la vida cotidiana durante el tratamiento
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El diagnóstico de cáncer de mama suele marcar un antes y un después en la vida de una paciente. Pero, una vez atravesado el impacto inicial, aparecen otras preguntas igual de difíciles: cómo explicar la enfermedad a los hijos, de qué manera sostener la vida cotidiana, qué rol cumple la familia durante el tratamiento y cuánto cambiaron las posibilidades terapéuticas en los últimos años.

Esos interrogantes fueron el eje de un debate en Infobae al Mediodía, donde la psicooncóloga Daniela Bertinelli, del Hospital Universitario Austral, y la mastóloga Diana Montoya, subjefa de Cirugía Mamaria de la misma institución, analizaron cómo acompañar a las pacientes desde el momento en que reciben el diagnóstico y desmontaron algunos de los temores que todavía rodean a la enfermedad.

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La conversación surgió a partir del testimonio que la influencer Caro Trippar compartió recientemente en redes sociales al revelar que convive con un cáncer de mama metastásico, una experiencia que volvió a poner en agenda los desafíos emocionales que acompañan a este tipo de diagnósticos.

(Infobae en Vivo)
La psicooncóloga Daniela Bertinelli señaló que muchas pacientes con cáncer de mama temen antes que nada cómo comunicar la enfermedad a sus hijos (Infobae en Vivo)

El miedo que aparece antes que cualquier tratamiento

Para Bertinelli, una de las primeras preocupaciones de muchas pacientes ni siquiera está relacionada con la enfermedad, sino con el impacto que tendrá en su familia.

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El impacto emocional del diagnóstico es enorme. Muchas veces llegan a la consulta diciendo: ‘Tengo cáncer, pero ¿cómo se lo digo a mis hijos?’. Esa pregunta ocupa un lugar tan importante como el tratamiento”, explicó.

La especialista señaló que el temor suele llevar a muchos padres a postergar la conversación con los chicos, aunque advirtió que esa estrategia generalmente produce el efecto contrario.

“Hay que decirlo. Primero existe un tiempo lógico para salir del shock, pero después es importante hablar. Los chicos perciben que algo cambió: ven que mamá va al hospital, que está triste o que las rutinas son distintas. Cuando no tienen información, imaginan cosas que muchas veces son peores que la realidad. El silencio no los protege”, afirmó.

Primer plano de una profesional médica con guantes blancos examinando el busto de una paciente que viste una bata desechable en un entorno clínico.
El cáncer de mama es el tumor más frecuente entre las mujeres argentinas, pero la detección temprana permite la cura en un porcentaje muy alto (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según explicó, la clave no está en ocultar la enfermedad, sino en adaptar la información a la edad y al nivel de comprensión de cada niño, generando un espacio donde puedan expresar sus dudas y emociones.

La familia también necesita ser acompañada

El diagnóstico impacta sobre toda la dinámica familiar. Por eso, Bertinelli sostuvo que el abordaje psicológico no se limita únicamente a la paciente.

“La familia es nuestro paciente de segundo orden. También necesita contención y herramientas para acompañar. A veces es la pareja; otras, una hermana, una amiga o un hijo adulto. Lo importante es fortalecer esa red de apoyo”, señaló.

Durante el programa, Maru Duffard resumió uno de los miedos más frecuentes de quienes atraviesan la enfermedad: “Cuando escuchás la palabra cáncer, muchas veces lo primero que pensás es en la muerte. Y, para quienes tienen hijos, el miedo más grande suele ser qué va a pasar con ellos”.

(Infobae en Vivo)
La mastóloga Diana Montoya sostuvo que comunicar un diagnóstico de cáncer de mama con calma y empatía evita que la noticia se viva como una condena (Infobae en Vivo)

Cómo comunicar un diagnóstico sin transmitir una condena

Para Diana Montoya, la manera en que el equipo médico transmite la noticia también condiciona el proceso que atravesará la paciente.

Tenemos la responsabilidad de comunicar el diagnóstico con calma, con empatía y con un lenguaje amoroso. No puede sentirse como una condena”, sostuvo.

La especialista recordó que el cáncer de mama continúa siendo el tumor más frecuente entre las mujeres argentinas, aunque insistió en que la enfermedad no debe asociarse automáticamente con un desenlace fatal.

Cuando se detecta de manera temprana, en un porcentaje muy alto tiene cura. Y aun en los casos avanzados, la ciencia avanzó muchísimo y hoy contamos con tratamientos que cambiaron de forma significativa el pronóstico”, explicó.

En ese sentido, consideró que el desafío consiste en ofrecer información completa sin alimentar el miedo.

“Es importante decir la verdad, pero también explicar que existen alternativas terapéuticas. Hoy la perspectiva es muy distinta de la que teníamos hace algunos años”, afirmó.

(Infobae en Vivo)
Las especialistas advirtieron que ocultar el cáncer de mama a los chicos no los protege y recomendaron adaptar la información a su edad (Infobae en Vivo)

La importancia de no minimizar los síntomas

Durante el programa también se abordó un aspecto que suele generar confusión, especialmente durante la lactancia.

Montoya explicó que la aparición de un bulto, dolor o enrojecimiento muchas veces se interpreta como una mastitis, una condición frecuente en ese período. Sin embargo, advirtió que la persistencia de esos síntomas debe motivar una consulta médica.

“Las mastitis son habituales durante la lactancia. Lo que no es habitual es que los síntomas continúen durante más de una o dos semanas. Cuando eso ocurre, es necesario estudiarlo porque puede haber otras causas”, señaló.

Un escenario distinto al de hace algunos años

Aunque el cáncer de mama metastásico continúa siendo una enfermedad compleja, las especialistas coincidieron en que los avances terapéuticos modificaron sustancialmente el panorama.

Una médica con bata blanca apunta con un bolígrafo a un monitor que muestra una mastografía digital con áreas resaltadas por análisis de IA.
Los avances terapéuticos cambiaron el pronóstico del cáncer de mama metastásico y modificaron la forma de acompañar a las pacientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes era prácticamente una condena. Hoy existen muchas más herramientas y una perspectiva completamente diferente para acompañar a estas pacientes”, explicó Montoya.

Bertinelli añadió que, frente al impacto inicial del diagnóstico, el primer objetivo consiste en ayudar a la persona a recuperar cierto equilibrio emocional.

“Cuando alguien recibe una noticia así queda en estado de shock. Lo primero es volver al presente, pensar cuál es el tratamiento indicado e ir paso a paso. Ese orden ayuda a disminuir la angustia y permite afrontar el proceso de otra manera”, concluyó.

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