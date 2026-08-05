L-Gante contó cómo se siente tras conocer que Tamara Báez volverá a ser madre

El cantante de RKT contó cómo tomó la noticia

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Tamara Báez confirmó recientemente que está embarazada y espera su primer hijo junto a su actual pareja, Thiago Martínez, mediante una publicación en redes sociales. En ese marco, este miércoles, L-Gante, expareja de la influencer, habló públicamente por primera vez sobre la noticia.

Todo sucedió cuando el cantante fue abordado por un cronista del programa Puro Show (El Trece). Antes de viajar a España, el joven comentó cómo es su relación actual con Tamara Báez, madre de su hija Jamaica, y relató su reacción al enterarse del embarazo.

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“Jamaica está muy bien, está contenta porque va a tener un hermano. También los vi, felicité a Thiago y a Tamara, les deseo lo mejor y saben que pueden contar conmigo”, expresó el artista.

Consultado por Pampito sobre su vínculo con Tamara, L-Gante levantó la mano antes de despedirse del móvil. Además, mencionó los recientes contactos que mantuvo con Wanda Nara y explicó el motivo.

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L-Gante se mostró feliz por el embarazo de Tamara Báez

“Hablé con Wanda por cuestiones laborales y seguimos en contacto porque nos llevamos muy bien. No hay nada concreto, pero todo es posible”, afirmó el cantante.

Días atrás, Tamara Báez decidió compartir en redes sociales los detalles de un momento significativo para su familia. Una semana después de anunciar su embarazo junto a su pareja, Thiago Martínez, la influencer eligió comunicarle a su hija Jamaica que pronto tendrá un hermano.

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La sorpresa, la cual quedó registrada en video, muestra a la niña recibiendo una caja preparada por su madre. En el interior había un enterito de bebé con el mensaje: “Voy en camino hermanita, esperame para jugar mucho”, acompañado de uno de los test de embarazo que confirmó la noticia.

En el posteo de Instagram, Báez explicó cómo se enteró Jamaica: “Así se enteró Jami la noticia más linda. Es chiquita ella y vergonzosa cuando la graban. Vas a ser la mejor hermana mayor. Te amo, hija, soy muy feliz de que vas a tener un compañerito/a”. La publicación recibió numerosos mensajes de felicitación, tanto de seguidores como de figuras del espectáculo, y se viralizó rápidamente.

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L-Gante sigue compartiendo el cumpleaños de su hija junto a Tamara Báez a pesar de su separación

Thiago Martínez, pareja de Báez, también expresó su emoción tras ver la reacción de Jamaica: “Desde que entraste en mi vida, ocupaste un lugar muy especial en mi corazón. Te quiero mucho, princesita. Mi sueño es que este bebé venga a unirnos todavía más y que juntos construyamos recuerdos llenos de amor. Estoy seguro que vas a ser la mejor hermanita”.

El anuncio público del embarazo fue uno de los temas más comentados en redes sociales la semana pasada. Báez eligió un formato familiar para dar la noticia: publicó un video en el que aparecen ella, Thiago y Jamaica en el asiento trasero de un auto, todos con gorras grises. Al avanzar el video, cada gorra revela una inscripción: “Papá”, “Hermana Mayor” y “Mamá”. La publicación superó los 100 mil “me gusta” y cosechó más de 2.800 comentarios.

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En ese mensaje, Tamara Báez expresó: “Durante mucho tiempo soñamos con este momento, y hoy, con el corazón lleno de amor y gratitud, podemos decir que nuestro mayor milagro está en camino”. También manifestó sus expectativas ante la llegada del nuevo integrante: “Aunque aún no te conocemos, ya transformaste nuestra manera de ver el mundo. Desde el primer instante te amamos con todo el corazón y contamos los días para abrazarte. Nuestra familia está creciendo… y no podemos ser más felices. Bebé en camino”.

La reacción de Jamaica y las palabras de Thiago Martínez reflejan el ambiente de cercanía y afecto en la familia ante la llegada del nuevo hijo. La familia suma un nuevo integrante y se prepara para una nueva etapa.

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